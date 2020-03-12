英雄的城市 英雄的人民

武汉不愧为英雄的城市，武汉人民不愧为英雄的人民。通过这次抗击疫情斗争，武汉必将再一次被载入英雄史册！

在抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，习近平总书记3月10日专门赴湖北省武汉市考察疫情防控工作，看望慰问奋战在一线的医务工作者、解放军指战员、社区工作者、公安干警、基层干部、下沉干部、志愿者和居民群众。习近平总书记强调，在这场严峻斗争中，武汉人民识大体、顾大局，用自己的实际行动展现了中国力量、中国精神，全党全国各族人民都为武汉人民而感动、而赞叹！党和人民感谢武汉人民！总书记要求各级党组织和广大党员、干部不忘初心、牢记使命，扛起责任、经受考验，以更严作风、更实举措把党中央决策部署落实落地，毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，坚决打赢湖北保卫战、武汉保卫战。

面对这场来势凶猛的疫情，以习近平同志为核心的党中央始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，重点支持湖北和武汉疫情防控工作，采取最全面、最严格、最彻底的防控举措，坚决遏制疫情扩散蔓延势头，尽最大努力防止更多群众被感染，尽最大可能挽救更多患者生命。大武汉有上千万人，通过封城来控制疫情蔓延扩散，难度很大，是一个十分艰难的决定。武汉人民识大体、顾大局，不畏艰险、顽强不屈，自觉服从疫情防控大局需要，主动投身疫情防控斗争，作出了重大贡献，让全国全世界看到了武汉人民的坚韧不拔、高风亮节。正是因为有了武汉人民的牺牲和奉献，有了武汉人民的坚持和努力，才有了今天疫情防控的积极向好态势。武汉是英雄的城市，武汉人民是英雄的人民，历史上从来没有被艰难险阻压垮过。这次为整个抗疫斗争立下大功，必将再次被载入史册！在这次抗击疫情斗争中，武汉人民用同心协力、英勇奋斗的实际行动，彰显了中华民族同舟共济、守望相助的家国情怀，展现出了不怕牺牲的精神、勇于担当的精神、顾全大局的精神、甘于奉献的精神。这些精神都是中华民族精神的重要体现，彰显了抗击疫情、决战决胜的中国精神。

湖北和武汉是这次疫情防控斗争的重中之重和决胜之地，全党全军全国各族人民都始终同湖北和武汉人民站在一起。党中央派指导组到武汉，全面加强疫情防控第一线工作的指导，同湖北人民和武汉人民并肩作战，人民解放军、中央和国家部委、各省区市鼎力相助、火线驰援，打响了疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。在这场严峻斗争中，湖北各级党组织和广大党员、干部冲锋在前、英勇奋战，全省医务工作者和援鄂医疗队员白衣执甲、逆行出征，人民解放军指战员闻令即动、勇挑重担，广大社区工作者、公安干警、基层干部、下沉干部、志愿者不惧风雨、坚守一线，广大群众众志成城、踊跃参与，涌现出一大批可歌可泣的先进典型和感人事迹，彰显了万众一心、共克时艰的中国力量。

武汉胜则湖北胜，湖北胜则全国胜。经过艰苦努力，湖北和武汉疫情防控形势发生积极向好变化，取得阶段性重要成果，但疫情防控任务依然艰巨繁重，还没有到可以松口气的时候。只要我们坚定必胜信念，保持头脑清醒，慎终如始、再接再厉、善作善成，不麻痹、不厌战、不松劲，咬紧牙关坚持下去，就一定能打赢湖北保卫战、武汉保卫战，彻底战胜疫情！

《 人民日报 》（ 2020年03月12日 01 版）