“看着患者们一天天好起来，从呼吸艰难到露出笑容，从不能自理到接近出院标准，我觉得自己的付出都是值得的。”吉林省辽源市中医院护师杨彬在日记中写道。这样的话语，道出了很多吉林省支援湖北医疗队队员的心声。

吉林省共派出10支医疗队、1支防疫队、2个重症护理组和1个医院感染控制专家组，共1209名医务人员支援湖北，分驻武汉市金银潭医院、华中科技大学同济医院中法新城院区等6家医院。除了医护人员，跨越2100多公里一同赶来的，还有从吉林大学一院、二院、中日联谊医院调运的呼吸机、血滤机、ECMO等生命支持设备。

队员中，很多党员冲锋在前，挑最重的担子、扛最大的压力。这种精神深深感染着身边战友，不少队员在前线递交了入党申请书。

3月8日下午，一场简短而庄重的入党宣誓仪式在吉林省支援武汉前线指挥部举行。“来到武汉以后，看到身边的党员身先士卒，更加坚定了我向他们学习以及入党的信念。”医疗队队员华灵娜说。

穿着密不透气的隔离衣、防护服，走路快点就直冒汗，听不清别人说话，医嘱和巡视卡只能找角度看……“护理生涯24年，我第一次觉得每一项操作都是挑战。”辽源市矿业集团总医院护士长毕雪娇说。

办法总比困难多。吉林大学第二医院的护士和同事们，用自创的手语进行交流，大大减轻了医护人员的体力负担，降低了说话带来的憋闷感。一名队员表示，希望通过这种方法，让大家每天都精神饱满，以最佳的状态参加到战疫中。

疫情面前，队员们给了患者最坚定的守护。辽源市中心医院护士王雪在武汉工作的第一天，遇到了一位和蔼可亲的武汉阿姨。阿姨抬头看着她，用武汉话说：“你们一路辛苦了，谢谢你们跨越千里来武汉帮我们，很感激你们！”王雪笑着鼓励她：“你看你的血氧多好啊，99%呢。你要安心养病，心态要好。我们不是来了嘛，一切都会好起来！”阿姨眼里闪着泪光，说自己一定好好养病，出院以后给队员们做热干面吃。目前，她已康复出院。

一位老大爷病情较重，意识不太清楚，有些躁动，不配合治疗。队员们想了一个办法：让患者家属录一段音频，每天让老大爷听到家人的声音。“外公，我是阿左，您以前当过兵、打过仗，是我心中的英雄。现在您又上战场了，与病魔做斗争，我们等您凯旋，一家人团团圆圆。外公，加油啊！”听到录音，老大爷的配合程度高了很多，治疗后病情也有所好转。“我们医护人员为生命而战，为了照顾好患者，我们必须拼尽全力！”吉林大学第一医院副主任医师唐颖说。

医疗队里的“90后”们，走上抗疫一线，也成为不惧生死的战士。

“说句心里话，我以前觉得‘90后’的同事，是没长大的孩子。”吉林省前卫医院综合内科主任张晓慧说。疫情发生后，这些“90后”的表现让张晓慧刮目相看：有的第一时间冲到发热门诊第一线，有的没来得及告诉父母就报名前往武汉。“‘70后’的我，被他们彻底感动了！”张晓慧眼含热泪地说，“在危难之时，这些年轻人勇往直前，体现了他们的担当！”

每个逆行冲锋的勇士，都带着亲人的牵挂。这份牵挂，是“软肋”，也是铠甲。

“妈妈，你什么时候回家呢？”面对小女儿稚嫩懵懂的询问，医疗队队员李娜微笑着告诉她：“等宝贝不用戴口罩就可以出去玩的时候，妈妈就回来了。”作为两个孩子的母亲，当被问到去支援湖北有没有顾虑时，她动情地说：“平时工作忙，陪伴女儿的时间本来就不多。但我知道，此刻，武汉人民更需要我……”

不知不觉，武汉春天的脚步近了。在这些白衣战士的努力下，相信胜利的那天，不会太遥远。

《 人民日报 》（ 2020年03月12日 06 版）