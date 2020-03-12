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新疆全面恢复正常生产生活秩序

2020年03月12日09:00 来源：人民网－人民日报

人民网乌鲁木齐3月11日电  （记者杨明方、阿尔达克）日前，新疆维吾尔自治区新冠肺炎疫情防控指挥部发出通知，要求巩固成果、细化措施，全面恢复全疆正常生产生活秩序，坚持全面完成全年经济社会发展目标任务不动摇，决胜全面建成小康社会、全面打赢脱贫攻坚战不动摇，保持社会大局和谐稳定不动摇。

通知指出，当前，全区疫情防控形势持续向好，经济社会发展加快全面步入正常轨道，要认真贯彻党中央决策部署，在前期工作基础上进一步把各项工作抓实抓细抓落地，全面恢复正常生产生活秩序。要实施精准防控，落实好外防输入的各项防控措施。

通知要求，已全面恢复运营的市内公共交通和疆内客运班车、旅客列车、民航飞机，要切实做好及时消毒、通风等防护措施；商场、超市、餐饮店、农贸市场等各类商业门店要合理安排营业时间，严格落实场所消毒、人员佩戴口罩等措施；各地各部门要继续下大力气推动人流、物流、资金流有序流动，深入做好企业复工复产的指导服务工作，采取“点对点”运输等多种方式帮助疆外员工尽快返岗，确保企业全面达产。

通知强调，全区各级各部门要坚定信心不动摇，咬定目标不放松，只争朝夕、抢抓机遇、顽强奋斗，确保圆满完成全年经济社会发展目标任务，确保高质量完成脱贫攻坚任务，确保如期全面建成小康社会。

《 人民日报 》（ 2020年03月12日 06 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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