脱贫攻坚，咬定目标加把劲

今年脱贫攻坚原本就有不少硬仗要打，眼下遭遇疫情挑战，更需要咬定目标加把劲，统筹兼顾抓落实。思想上不能盲目乐观，行动上不能放松懈怠

这些天，脱贫攻坚战场不断传来振奋人心的消息：截至今年3月5日，中西部22个省区市中，已有10地贫困县全部脱贫摘帽；国家发展改革委透露，“十三五”规划的易地扶贫搬迁建设任务已基本完成，共有900多万贫困人口告别恶劣生存环境、乔迁新居。

好消息鼓舞士气，更加坚定了我们决胜全面小康、决战脱贫攻坚的信心和决心。眼下，打赢脱贫攻坚战只剩下不到10个月时间。时不我待，迫切需要统筹抓好疫情防控和脱贫攻坚，扎实推进脱贫攻坚各项重点工作。一些深度贫困县，易地扶贫搬迁建设任务刚刚完成，下一步需要加紧做好培训就业等大量后续工作。贫困县摘帽后，也需要建立监测和帮扶机制防止返贫和新发生贫困，更好巩固脱贫成果。把短板补得再扎实一些，把基础打得再牢靠一些，才能高质量打赢脱贫攻坚战，让全面小康社会成色更足。

“万众一心加油干，越是艰险越向前。”这是扶贫开发工作应有的精气神。同时，一些盲目乐观、松劲懈怠的思想需要警惕。比如，认为过去几年每年减贫超千万人，今年完成剩余的500多万人脱贫任务，易如反掌。又如，认为既然完成脱贫任务没问题，疫情当前刚好歇一歇、缓一缓、等一等。对于这些认识上的偏差，我们必须保持清醒，脱贫攻坚收官战绝非轻轻松松冲一冲就能打赢的。剩下未脱贫的贫困县、贫困人口虽然数量不多，但都是贫中之贫、困中之困，是最难啃的硬骨头。攻克最后的贫困堡垒，需要采取非常之计，拿出非常之举，使出非常之力，尽最大努力求取全胜。

整体看，疫情对脱贫攻坚的负面影响是暂时的、局部的、可控的。但在局部地区，对尚未脱贫户等特定群体，这种负面影响还是不小的。比如，不少贫困群众未能像往年那样过完春节就及时外出务工，短时间收入减少；为了配合防控，不少发展乡村旅游、从事个体工商、开展电商创业的贫困户增收步伐受阻；有些家庭还要背负住房、教育、医疗等较大支出压力。如果不能有针对性地进行全盘谋划、精准施策，千方百计拓宽农民致富增收渠道，即便已经脱贫的农民群众也存在很大的返贫可能。这提醒各地各部门，必须坚持底线思维，充分认识当前脱贫攻坚工作的严峻性和复杂性，准确判断形势变化，把服务保障工作做在前头。

在做好防控的同时，努力克服疫情对脱贫攻坚的负面影响，是当务之急。必须贯彻好党中央决策部署，坚持“利民为本”，联系本地实际解决好现实问题。贫困地区富余劳动力在家“闲得慌”，但沿海地区不少工厂复工遭遇“用工荒”；一些贫困户“卖菜难”，而很多在家隔离的城市居民却“买菜难”……类似这样的问题，有赖更好发挥东西部扶贫协作、电商扶贫、消费扶贫等机制，缓解供需矛盾。对受疫情影响比较重的未脱贫户，尤其要加大精准帮扶力度。一手抓疫情防控，一手抓脱贫攻坚，“两手硬”才能“两手赢”。

行百里者半九十。今年脱贫攻坚原本就有不少硬仗要打，眼下遭遇疫情挑战，更需要咬定目标加把劲，统筹兼顾抓落实。思想上不能盲目乐观，行动上不能放松懈怠。只有采取更加精准有力的举措，激发更加沉稳务实的担当，我们才能如期全面打赢脱贫攻坚战。

《 人民日报 》（ 2020年03月12日 05 版）