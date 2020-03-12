在疫情防控中书写“民生答卷”

越是困难时刻，越是要增强仁爱之心，当好人民群众贴心人，及时解决群众所急所忧所思所盼

面对民生难题，要强化对困难群众的兜底保障，坚持应保尽保、保障到位

为打赢疫情防控阻击战，武汉市组织40多家龙头企业、合作社和农产品电子商务平台，在1700多个社区开展团购；上海动员社区工作者、志愿服务人员，为居家隔离人员提供送菜上门服务……在做好疫情防控工作的同时，各地出台一系列惠民举措，努力织牢民生保障安全网。

大疫如大考，如何答好“民生答卷”，既是疫情防控的重要一环，也是对治理能力的检验，更是对初心使命的回答。习近平总书记明确要求在疫情防控中“切实保障基本民生”，强调“越是发生疫情，越要注意做好保障和改善民生工作”。各级干部特别是领导干部，必须增强仁爱之心，当好人民群众贴心人，及时解决群众所急所忧所思所盼。坚持“以百姓心为心”，就要把疫情对民生的影响降到最低，在疫情防控中保持民生温度。

民以食为天。丰富居民“菜篮子”，兜住捆紧“米袋子”，确保人民群众基本生活物资不断供，是当前阶段的重要任务。从供应来看，我国粮食总产量连续5年稳定在1.3万亿斤以上，各类企业的稻谷、小麦库存超过国内一年的消费量，全国主要农产品产能和供给充足，绝大多数生活物资特别是食品供应是有保障的，我们完全有能力、有条件做好居民生活必需品保供调度，防止物价过快上涨。也要看到，当前局部地区存在短时间物资供应紧张，疫情一定程度上影响到春耕备耕。落实“米袋子”省长责任制和“菜篮子”市长负责制，既要解决结构性、现实性矛盾，也要化解苗头性、趋势性问题。根据市场供求的变化科学研判、做好政策应对，才能让城乡居民的饭碗端得更稳、更牢。

民生温度体现在抓落实的力度，也体现在政策制定的精度。解决局部地区存在的短时间供应紧张问题，需要针对疫情防控中的实际情况精准施策。比如，安徽、陕西等地公安交管部门开辟绿色通道，确保重要生活物资车辆优先通行；北京指导商家落实经营场所通风消毒、设置排队收银“一米线”、合理控制客流量等措施，让大型商场、连锁超市开工率达到90%以上；各大物流公司加快复工复产，采取“无接触配送”等方式，打通物流最后一公里……在抓好疫情防控的同时，因地制宜、多措并举，鼓励同群众生活密切相关的服务业有序恢复营业，这是保障疫情期间基本民生服务不断档的治本之策。

民生保障也是兜底工作，在疫情防控中保持民生温度，就要寻找“最短的那块板”，给予最需要帮助的重点人群特殊关怀。一些特殊群体和困难群众由于抗风险能力较弱，可能会面临一些突发性、紧迫性、临时性的生活困难。比如，因为疫情隔离在家的孤寡老人、困难儿童、重病重残人员等群体，如何保障他们的生活需求？比如，各地医疗资源集中救治新冠肺炎患者，如何确保其他疾病的危重患者得到及时救治？面对这些民生难题，要强化对困难群众的兜底保障，坚持应保尽保、保障到位。把困难考虑得更加充分一点，把帮扶政策制定得更周密一些，才能解决好特殊困难群众的现实难题。

受疫情冲击，许多中小学采取网课方式实现“停课不停学”，然而少数农村地区和贫困家庭的孩子，也遇到了流量资费压力大、硬件设备缺乏等方面的问题。民生问题，牵动着每一个人。对此，相关部门及时出台政策，鼓励电信企业向贫困家庭学生推出特惠流量包。这样的暖心举措体现着为民谋利的温度，彰显着为民解难的态度。采取更有力的举措筑牢民生保障基石，我们就能为最广大群众提供生活保障，在疫情的风雨之后，让老百姓的日子过得更好。

《 人民日报 》（ 2020年03月12日 05 版）