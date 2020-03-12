“救护冠军”冲锋在前

“40床患者呼吸微弱……”

晚7时许，武汉火神山医院感染七科一病区护理组长高锐（上图。资料照片）正在查看患者情况准备交班，突然发现有一名患者呼吸微弱、口唇发紫，立即通过对讲机呼叫值班医生。

“紧急加推一组呼吸兴奋剂！”

收到医嘱，高锐抓紧配药准备静脉注射。不一会儿，高锐已忙得汗流浃背，护目镜里有雾气，透视效果较差。戴着3层手套，看不清，能不能一针扎准？

高锐迟疑了几秒后，坚定了信心，完全按照“微光输液”考核标准进行“实战操作”，一针到位！随着呼吸兴奋剂缓缓推进静脉血管，患者的呼吸缓慢提速。随后，高锐又挤压患者胸廓10多分钟，患者才恢复了自主呼吸。

高锐在急诊医学科工作了10多年。2019年她参加联保部队护理技能大比武，勇夺3项第一，是名副其实的“救护冠军”！“只有平时技能练得过硬，遇到特殊情况才不慌神儿！”这正是高锐请战参加军队支援湖北医疗队的底气所在。

入驻火神山医院没几天，感染七科一病区39床就收治了一名危重症患者，心率快、血压低、血氧饱和度低，经过医生用药、加强镇静补液等措施，患者的生命体征终于有了改善。高锐刚接班，就发现患者血氧饱和度突然下降、呼吸急促、口唇发紫，心电监护仪上出现室颤波形。高锐一边呼叫：“快拿抱球准备通气”，一边准备除颤。高锐熟练地开机、定位、选择除颤模式……所有的动作一气呵成。几秒钟后，监护仪上显示出了正常心率。

病区曾收治了一名85岁高龄的女性患者。她不便自行吞食，也不愿选择留置胃管。为了让患者尽快服用降温药，高锐将药片碾碎溶解，小心翼翼地抽入注射器管内，一边安慰患者一边给患者喂药。如果病人咳嗽喷出飞沫，高锐极易被感染。凭借丰富的临床经验，高锐成功化解了这一难题。1小时后患者的体温降到了38.5度，心率渐渐正常了，血氧饱和度也升高了。

病区遇到重症、危重症患者或是情绪波动大的患者，高锐总是冲锋在前。这名“救护冠军”，在战疫实战中频频显身手。

《 人民日报 》（ 2020年03月12日 04 版）