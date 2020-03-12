今年是全面建成小康社会和打赢脱贫攻坚战的收官之年，时间紧迫，任务艰巨。习近平总书记在6日召开的决战决胜脱贫攻坚座谈会上强调，“脱贫攻坚越到最后越要加强和改善党的领导。”“脱贫攻坚任务能否高质量完成，关键在人，关键在干部队伍作风。”

连日来，总书记的重要讲话在广大干部群众中引发强烈反响。大家纷纷表示，一定要坚定不移把党中央决策部署落实好，以更大决心、更强力度推进脱贫攻坚，争分夺秒，努力冲刺，确保取得最后胜利。

庄严承诺必须如期实现，没有任何退路和弹性

习近平总书记指出，“各级党委（党组）一定要履职尽责、不辱使命。”“各省区市都层层签了军令状，承诺了就要兑现。”

“总书记的重要讲话全面部署了收官之年脱贫攻坚各项重点任务，作为脱贫攻坚的专责部门，我们将一鼓作气、尽锐出战、毫不松懈，为坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利贡献力量。”国务院扶贫办主任刘永富说。

“总书记的重要讲话振奋人心，为我们做好全年脱贫统计工作指明了方向。”国家统计局住户调查办公室主任方晓丹说，2020年国家统计局住户办将为全面检验各地脱贫攻坚成效提供及时准确的统计支持。

“庄严承诺必须如期实现，没有任何退路和弹性。”四川省政府副秘书长、省扶贫开发局局长降初说，四川省各级扶贫开发局将坚持把脱贫攻坚作为践行初心使命的试金石，强化组织领导，确保疫情防控和脱贫攻坚两不误、两推进。

在云南，尚未脱贫摘帽的广南县将把脱贫攻坚作为统揽一切工作的总抓手，真拼实干、马上就办，努力激发群众脱贫发展的内生动力。“我们将拼时间、拼精力、拼智慧、拼奉献，确保广南与全国同步进入全面小康社会。”云南文山壮族苗族自治州广南县委书记芶开波说。

在宁夏，西吉县是宁夏人口最多、脱贫任务最重的县区，截至2019年底仍有贫困人口1569户4320人。“西吉全县将上下总动员、发起总攻势，坚决啃下硬骨头，打赢脱贫攻坚战。”宁夏固原市西吉县委书记王学军说。

各地区各部门积极支援、深化协作，与贫困地区携手打赢脱贫攻坚战。

198家扶贫工厂、扶贫车间实现复工复产，吸纳贫困劳动力3867人……春节一过，厦门市援助甘肃临夏回族自治州工作队就提前返回挂职岗位，促复工、解难题、谈项目、抓就业。“我们将与临夏州广大干部群众一起，推动东西部扶贫协作各项工作做早做实，坚决完成脱贫任务。”厦门市挂职干部、甘肃临夏州政府副秘书长王永胜说。

“去年，我们定点扶贫的陕西商洛市商州区、洛南县已提前一年实现脱贫摘帽目标，今年，我们将做到帮扶工作不断、帮扶重点不改、帮扶力度不减、帮扶队伍不撤。”中国邮政集团有限公司董事长刘爱力说，中国邮政将投入定点扶贫资金1000万元，持续抓好党建扶贫、电商扶贫、金融扶贫、保险扶贫、产业扶贫、教育扶贫六大项目，助力全面打赢脱贫攻坚战。

“做好决战决胜脱贫攻坚金融服务是农业银行今年金融服务工作的重中之重，我们将在832个国家扶贫重点县，新增不低于1000亿元贷款，特别是要向挂牌督战的52个未摘帽贫困县和1113个贫困村倾斜，把最优秀的人员、最优惠的政策、最优势的资源投入到未摘帽地区。”中国农业银行党委书记、董事长周慕冰说。

加强作风建设，坚决反对形式主义、官僚主义

习近平总书记指出，要加强扶贫领域作风建设，坚决反对形式主义、官僚主义，减轻基层负担，做好工作、生活、安全等各方面保障，让基层扶贫干部心无旁骛投入到疫情防控和脱贫攻坚工作中去。

“总书记的讲话抓住了根本，讲到了要害。我们深切感受到，近年来脱贫攻坚所取得的每一份战绩，离不开广大扶贫干部强烈的政治担当、过硬的业务水准和严实的工作作风。”广西玉林市博白县委书记罗宗光说，我们必须持续加强扶贫领域作风建设，打造一支忠诚、干净、担当，敢上火线、能打胜仗的扶贫铁军。

“收官之年最考验干部作风，党员干部必须绷紧思想弦，执行军令状，严明纪律、尽锐出战，以作风硬确保脱贫赢。”陕西西安市周至县委书记杨向喜说。

杜绝应急式报报表、要数据，县级领导干部包乡抓村、分级挂牌督战，县乡村压紧压实三级攻坚责任……改善作风，甘肃天祝县出实招。“只有力戒形式主义、官僚主义，我们才能以严细深实的作风夺取脱贫攻坚战全面胜利。”甘肃武威市天祝县委书记李鹏说。

广西百色市委副书记、市长周异决表示，百色将建立报酬有保障、管理有制度、业绩有考核、进退有标准的管理机制，让村干部能消除顾虑、撸起袖子加油干。

加强扶贫领域作风建设，监察机关已经行动起来。

“工作中，确实有基层人员反映，一些上级部门交叉重复报表过多。”四川广元市旺苍县纪委书记袁达成介绍，为了让基层干部有更多的精力干实事，目前旺苍县已在乡镇取消各类报表、报告共18个。

“对于扶贫领域腐败问题和不正之风，我们将坚决开展斗争！”湖北恩施土家族苗族自治州来凤县纪委书记、监委主任郭玉锋说，要坚决挤掉脱贫的“水分”，确保脱贫成效实打实。

蹲点式、暗访式、座谈式、嵌入式、体验式……做好扶贫领域腐败和作风问题专项治理，各地监察机关灵活用好各类监督措施。“会泽县作为深度贫困县，将重点整治主体责任落实不力、弄虚作假、‘三务’公开不及时不到位等问题，为打赢脱贫攻坚战提供坚强保障。”云南曲靖市会泽县纪委书记、县监委代理主任张仲楠说。

新疆昌吉回族自治州纪委副书记、监委副主任叶尔宝介绍，昌吉州将严肃查处有令不行、有禁不止、喊口号不落实等问题，对搞数字脱贫、虚假脱贫的要严肃问责，对贪污侵占、吃拿卡要、优亲厚友的要从严查处。

真抓实干，夺取脱贫攻坚战全面胜利

下一步脱贫攻坚工作怎么干？各级党委（党组）纷纷表示，要把认识和行动统一到总书记重要讲话精神上来，对标对表党中央的决策部署和工作要求，坚定信心、顽强奋斗，为夺取脱贫攻坚战全面胜利贡献力量。

资金有保障，扶贫有投入。四川北川羌族自治县县委书记赖俊介绍，为确保各级财政拨付的脱贫攻坚资金用到“刀刃”上，全县各乡镇成立了财务代理服务中心，每个村和社区的财务核算工作全部通过平台处理，各类账目轨迹清晰，收支一目了然，保证了扶贫资金在阳光下运行。

产业找对头，致富有办法。“我们将继续用好行业产业扶贫模式，发挥好农村电商服务站点、邮乐购等电商平台的作用，继续帮助培养更多的农村电商小能人，加大对贫困地区滞销农产品的寄递服务，努力把疫情对脱贫攻坚的影响降到最低。”国家邮政局局长马军胜说。

就业有渠道，脱贫有保障。“对外出务工的农民，我们将通过健康体检服务、专车专列输送等措施，帮他们顺利返岗；对留下来的农民，我们将通过做优本地特色农产品，帮他们就近就业。”四川省广元市扶贫开发局党组书记、局长罗星原说。

协作有对象，脱贫有办法。20多年来，闽宁对口扶贫已成为东西部扶贫协作的样板。“今年，闽宁对口扶贫协作水平将进一步提升，通过建好闽宁扶贫产业园、扶贫车间、劳务基地，扩大消费扶贫和劳务输出规模，实现产业合作互利共赢。”宁夏回族自治区扶贫办副主任刘学智说。

眼下，国家能源集团负责帮扶的9个贫困县，已有6个县成功实现脱贫，还有四川凉山州等深度贫困地区的3个县尚未脱贫。“我们将继续推进重点扶贫项目，真正帮到点上、扶到根上，坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利。”国家能源集团有关负责人说。

（本报记者李心萍、顾仲阳、陆娅楠、曲哲涵、朱隽、孟祥夫、姜洁、王明峰、黄娴、杨文明、刘峰、李亚楠、庞革平、张文、龚仕建、赵兵、王锦涛、丁怡婷）

《 人民日报 》（ 2020年03月12日 04 版）