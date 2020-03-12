新型冠状病毒凶猛袭来，全国上下干部群众严密防控，全面打响一场抗击疫情的人民战争。各级卫生监督工作者第一时间响应，第一时间行动，众志成城、主动作为，奋力投入疫情防控第一线。

舍小家，顾大家，保障团圆年。春节本是阖家团圆的日子，然而新冠肺炎疫情打破了新春的喜庆，全国医疗卫生工作者迅速集结，白衣天使奋战在抗疫最前线，全力保障人民群众的生命健康。北京丰台区卫生和计划生育监督所的监督员也像广大医务人员那样放弃休假，同大家一起奋战在一线，保障群众的健康安全，保障辖区居民过一个团圆年。

冲锋在前，决不后退，奋战防控最前沿。疫情防控阻击战已进入关键时期，国家号召人民群众自觉在家防护，而卫生监督员纷纷请战，要求到最前沿、最辛苦和最需要的岗位去，唯有冲锋在前，决不后退，才能不负党和人民的厚望。当年我们抗击“非典”积累了积极的经验，现在要用实际行动构筑阻击病毒的防火墙，坚决遏制疫情蔓延势头，不获全胜决不轻言成功。

能吃苦，能奉献，活跃在战“疫”前沿。作为卫生监督部门，守护群众健康是义不容辞的责任使命。在较短时间里，我们督导检查集中空调通风系统，要求经营单位做好过滤网清洗消毒工作并适当增加消毒频次，督促经营单位增加集中空调通风系统新风比例等；督导检查医疗机构，要求严格落实预检分诊和院感控制措施。

在对公共场所的监督检查中，我们重点查看了各单位的疫情防控措施、传染病防控应急预案、公共场所通风换气情况、公共用品用具消毒情况以及从业人员洗手消毒、佩戴口罩上岗情况和每日监测体温情况等。这些工作无论事关全局还是细微琐屑，我们要求各单位依法依规严格落实，严防因麻痹大意、敷衍塞责而酿成大祸。

首都抗疫防疫责任重大，我们用坚守保障了卫生监督工作永不掉线。筑牢“铜墙铁壁”，守护人民健康，卫生监督工作者责无旁贷。