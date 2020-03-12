从餐厅到超市 共享员工跨界支援记

一边是餐饮企业因疫情影响不能正常经营而出现人力冗余，一边是商超因员工不能及时返岗而出现人力短缺的情况，疫情期间餐饮和零售行业人力跨界支援成为可能。“共享员工”成为此次疫情期间行业跨界互助的新模式，其中，正餐品牌旺顺阁组建300人团队支援物美的案例最为引人关注，旺顺阁和物美究竟是如何做好员工防护的？旺顺阁前往支援物美的员工目前工作情况又如何？

适应新岗

王玲在旺顺阁的岗位是奥体店的经理，平时不仅要做好店内基本的服务工作，还要承担部分门店员工的培训和管理工作。这次支援物美，王玲担任了物美支援组的组长，被分配到物美惠新店的服务台工作，和她之前在门店的岗位相似，同样是负责服务岗位，但王玲的工作内容却发生了非常明显的变化，这也是王玲参与跨界支援以来第一个需要解决并适应的难题。

王玲在谈到支援物美前后自己工作内容的变化时颇有感慨，她告诉北京商报记者，起初，她觉得自己在门店的日常工作就是为消费者提供体贴、周到的服务，并且她也十分善于与消费者沟通，到物美服务台应该也不会有太大差别。但实际上，同为服务岗位，餐厅和超市这一个岗位的工作内容和工作强度差别却非常大，出乎王玲的预料。

“在旺顺阁餐厅工作，日常的顾客咨询其实并不多，即便出现一些顾客表达不满的情况，也比较好解决。”王玲笑道，在物美服务台的工作和之前的想象有些不同，一些年纪偏大的消费者不熟悉线上下单后来店提货的流程，要非常耐心地给他们解释，教他们使用，帮他们处理。

双重防护

从盒马与云海肴及青年餐厅达成“共享员工”的合作开始，疫情之下的餐饮行业与零售行业的人员互补成为此次疫情期间双方共赢的新模式。但正是因为模式新，因此有很多餐饮企业负责人对自己的员工外出支援其他企业有担忧。北京商报记者曾联系多位连锁餐饮企业负责人，大家对员工跨界支援的担忧主要包括三点：员工的防护、工资发放以及人员流失。

一位不愿具名的餐饮企业负责人直言，疫情之下餐饮企业确实存在部分员工闲置，餐饮企业收入大幅下滑以及须承担人力成本的难题。外派员工也的确能帮助支援人员紧缺的商超，并减轻餐饮企业的人力成本压力，但员工的防护却成为这一合作模式的最大隐患，餐饮企业及用人单位该如何做好员工的防护，双方该如何订立人员的薪酬发放标准，以及如果疫情拐点出现，餐饮企业需要快速恢复经营，但员工出现流失情况该如何应对，这些都是让餐饮企业犹豫要不要选择外派员工的因素。

对此，王玲表示，起初接到公司通知说可以报名支援物美的时候，她也有这方面的担忧，但是旺顺阁和物美都同时制定好了员工的防护计划，于是就报名了。“报名后，参加支援物美的员工与旺顺阁其他的员工分为两类，两类员工的宿舍进行区分，支援物美的员工住在一起，负责门店日常业务的员工住在一起，这样可以避免两类员工交叉感染。旺顺阁以及物美也为支援员工准备了防护用品，口罩、手套、护目镜、消毒液等用品都有配备，并且上班、下班回宿舍都需要测量体温，在物美店内也会有双方负责监督的负责人定期监督员工佩戴好口罩、手套和护目镜，这样的双重防护还是很让人放心的。”

另外，北京商报记者了解到，旺顺阁与物美的合作，主要还是由旺顺阁负责管理前往支援的员工，工资的发放也是由旺顺阁负责，双方分工明确，这样能够有效解决员工流失以及薪资发放等问题，最大化二者合作的优势和效果。

体验跨界

这次疫情的突然来袭让王玲这样的餐饮基层工作人员深刻体会到疫情给餐饮行业带来的影响，让他们在本该忙碌的春节假期以及返京旺季突然闲了下来，这让王玲也十分感慨，“疫情来得太突然，我们本来一直在为春节做准备，春节假期前夕，店里其实已经开始变得更忙碌，所有的工作人员也都保持着很高的工作强度和热情，但从大年二十八开始，餐厅突然就没有生意了，为春节准备的食材也都派不上用场了，本来忙碌的工作人员也因为堂食突然停滞而闲了下来”。

此次支援物美对于王玲来说既是一次新鲜的体验，也是一次接受培训的机会。王玲表示，之前一直在餐饮行业工作，对于商超零售行业的工作也没有机会深入了解，但是在物美支援两周多以来，她觉得这种模式不仅对企业而言能够在特殊时期互补短板，对她个人也是一次难得的培训机会。

“在新的岗位上，我觉得还是能学到很多东西，比如物美在处理客户咨询方面的高效，以及在疫情期间物美利用多点快速转战线上，这些都是值得我们学习的，”王玲说道，“我们这些参与支援的员工其实晚上回去的时候也会聊天，希望这次疫情能快点过去，餐厅也能尽快恢复正常经营，员工也都健康地重返自己的岗位。”（记者 郭诗卉 于桂桂）