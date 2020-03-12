履职尽责不辱使命,坚决打赢脱贫攻坚这场硬仗

连日来，广大党员干部认真学习贯彻落实习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，不忘初心、牢记使命，坚定信心、顽强奋斗，抓紧落实党中央决策部署，紧要关头一鼓作气，坚决克服新冠肺炎疫情影响，坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利，坚决完成这项对中华民族、对人类都具有重大意义的伟业。

“其作始也简，其将毕也必巨。”脱贫攻坚越到最后越要加强和改善党的领导。

“这是一场硬仗，习近平总书记的重要讲话吹响了打赢脱贫攻坚战的总攻号令。我们要将脱贫攻坚战作为共产党人践行初心、兑现承诺的主战场，履职尽责、不辱使命。”云南省扶贫办副主任施榆兵说。

作为全国剩余贫困人口最多的省份，云南有44.2万人尚未脱贫。为确保剩余贫困人口在今年上半年稳定实现“两不愁三保障”，云南实行三级督战。省级领导对未摘帽和剩余贫困人口超过5000人的15个贫困县定点挂牌督战，对贫困县、贫困人口精准分类施策，将具体任务、责任再次细化到县、责任到人，坚决啃下硬骨头。

地处北纬40度农作物种植黄金带，内蒙古巴彦淖尔市拥有1100多万亩耕地，被誉为“塞外粮仓”。防疫、春耕两不误，巴彦淖尔一派农忙景象。

“我们要以责任之心、必胜之心，坚决扛起脱贫攻坚主体责任，争分夺秒、倒排工期，确保高质量打赢脱贫攻坚战。”巴彦淖尔市委书记常志刚说，下一步将接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，让农牧业更强，农牧区更美，农牧民更幸福。

脱贫攻坚是一场硬仗，越到最后越要紧绷这根弦，不能停顿、不能大意、不能放松。

绷紧弦、加把劲，江苏省财政部门统筹推进疫情防控和脱贫攻坚，两手抓两不误，迅速筹措资金、加大投入，确保疫情防控各项资金需要，同时扶贫资金只增不减。2020年省级财政预算安排专项扶贫资金13.6亿元，比上年增加5000万元。

“总书记重要讲话进一步坚定了我们打赢脱贫攻坚战的信心决心。”江苏省财政厅党组书记、厅长储永宏说，将持续加大财政专项扶贫资金投入力度，加强对财政扶贫资金的监管，提高资金使用绩效，确保扶贫资金使用管理、脱贫成果经得起历史检验。

河北省赞皇县2019年刚刚摘帽，今年计划投入5100万元扶贫专项资金，比去年增长300万元。赞皇县委书记冯立业说，无论贫困村还是非贫困村，我们坚持统筹兼顾，对全县所有行政村进行拉网式排查，对排查出的边缘户和不稳定脱贫户全部建立防贫台账，精准施策。

“面对当前疫情，我们安排300万元就业补助资金，助力贫困人口通过扶贫‘微工厂’‘微车间’在家门口就业。”冯立业说。

深化东西部扶贫协作，合力打赢脱贫攻坚战。当前，最突出的任务是帮助中西部地区降低疫情对脱贫攻坚的影响。

3月5日，贵州普安县屯上村“白叶一号”新茶初采，这是浙江安吉黄杜村农民党员捐赠的“扶贫苗”在千里之外第一次采收。

青青白茶苗，浓浓扶贫情。去年此时，来自黄杜村的1500万株茶苗在湖南古丈、四川青川、贵州普安和沿河3省4县34个建档立卡贫困村植根。黄杜村党总支书记盛阿伟说：“扶贫茶苗长在当地、留在当地，让贫困劳动力就地有收入，直接降低了疫情对脱贫攻坚的影响，凸显东西部产业协作的生命力。”

截至2019年底，浙江省已超额完成与四川、贵州、湖北、吉林四省签订的东西部扶贫协作协议指标。浙江省发改委对口帮扶处处长骆方豪说，落实习近平总书记重要讲话精神，浙江将建立健全长效帮扶机制，全面深化对口支援合作，在推动产业发展、消费扶贫、劳务协作和社会帮扶上“升级加力”。

脱贫攻坚任务能否高质量完成，关键在人，关键在干部队伍作风。

“加强扶贫领域作风建设，坚决反对形式主义、官僚主义，总书记的重要讲话突出问题导向，直指作风‘病灶’。”河南省新蔡县委书记王兆军表示，锤炼过硬作风才能高质量完成脱贫攻坚目标任务，带领群众朝着幸福的小康生活大踏步迈进。

新蔡县在2018年顺利脱贫摘帽。“当前要继续做好扶贫工作，扶上马再送一程，特别是不能因疫情返贫，同时做好奔小康的工作。”王兆军说，以加强作风建设为抓手，将脱贫攻坚作为锻造干部能力的“大熔炉”、检验干部作风的“试金石”，激发致富奔小康的强大动力。

排除不良作风干扰，切实减轻基层负担，让基层干部心无旁骛投入到实际工作中去。吉林省通榆县委书记李德明介绍，县里开展脱贫攻坚以来，首先抓干部作风转变，设立“正向奖励”制度，对肯吃苦、工作突出的干部提拔重用；同时，加强关心关怀，帮他们解决工作生活中的现实困难，免除后顾之忧。

打赢脱贫攻坚战，作风要过硬，本领需高强，要努力增强精准扶贫、精准脱贫能力。

甘肃省临夏回族自治州是国家重点扶持的“三区三州”之一，还有东乡族自治县、临夏县两个贫困县、66个贫困村、3.24万贫困人口。

东乡族自治县那勒寺镇李牙村是深度贫困村，第一书记马学良刚参加完自治州脱贫攻坚挂牌督战工作培训，就和驻村帮扶干部们开始新一轮入户走访，查漏补缺。

“脱贫攻坚战场是锤炼干部的最好阵地。”马学良告诉记者，县里组织了多场“干部能力提升培训班”，邀请专家学者、行业部门负责同志专题授课，全面增强干部精准扶贫能力水平。

“目前，‘两不愁三保障’的突出问题已基本解决，还得常常‘回头看’，抓实工作细节。”马学良说，“全国上下都在关注剩余贫困村、贫困户的脱贫，按期摘帽我们很有信心！”

（记者周玮、史竞男、杨静、彭韵佳、李云平、潘晔、白明山、方问禹、宋晓东、徐子恒、王博）

新华社北京3月11日电

新华社记者 来源：中国青年报