安全复工复产 上班路上还要注意这几点

随着复工复产，越来越多的上班族乘坐地铁、出租车、公交车等交通工具。该如何在搭乘这些公共交通工具期间做好卫生防护呢？近日，黑龙江省疾病预防控制中心副主任孙巍做出专业解答。

孙巍说，加强公共交通工具的卫生和安全，需要从三个方面来考虑。首先针对空间相对独立的出租车、网约车来说，要做到五点：出租车运营公司要建立健康申报制度，进行体温检测，有发热、乏力、咳嗽等症状一定不能上岗，司机全程都要佩戴口罩，保持手部卫生；每天出车前，要对车辆门把手、座位这些乘客经常触碰的地方做清洁消毒处理；随着天气变暖，乘客上车前可以先打开车门几分钟，交换一下空气，行驶过程中如果条件允许，尽量开窗，保证空气流通；乘客乘坐车辆时要乘坐后排座椅，全程佩戴口罩，乘坐结束时做好手卫生；支付车费时提倡无接触式的微信、支付宝等付费。

对于乘坐公交车有五个方面需要特别注意。公交公司在岗工作人员应佩戴口罩，并每日做好健康监测。做好公交车辆清洁，保持车厢内的卫生整洁，及时清理垃圾。保持公交车辆良好的通风状态，条件允许时，行驶过程中尽量开窗通风，如果有空调系统，要在保证安全情况下尽量增加消毒频次。应根据客流量，适当地安排车辆，尽量疏散客流、降低车厢拥挤度。乘客在乘坐时佩戴口罩，尽量保持一定距离。乘客下车以后要做好手卫生。

关于乘坐地铁有六点建议。地铁运行人员都应该佩戴口罩，每日做好健康监测。加强人员疏导，控制进站人员数量。在地铁站厅设置体温检测装置。增加公共设施公共区域的清洗消毒频次，保证站台内空调正常运转，每次出行前，对车厢内部做清洁和消毒处理，保证车厢的通风系统正常运行。充分利用地铁内的广播、电视以及海报等来宣传新冠肺炎相关防控知识。乘客要全程佩戴口罩，在乘坐结束后做好手卫生。

（本报记者 李丽云 实习生 王思聪）