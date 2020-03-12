中央指导组：坚决打赢湖北保卫战、武汉保卫战

新华社武汉3月11日电 （记者胡浩 赵文君）10日当晚中央指导组立即召开会议，迅速传达学习习近平总书记在湖北省考察新冠肺炎疫情防控工作时的重要讲话精神，部署抓紧抓实抓细各项防控工作。

中共中央政治局委员、国务院副总理、中央指导组组长孙春兰说，在习近平总书记亲自领导、亲自指挥、亲自部署下，湖北、武汉疫情防控形势发生积极变化，取得阶段性重要成果。在抗击疫情的关键时刻，习近平总书记亲临一线考察，对疫情防控把关定向、有力指导，给我们以极大的鼓舞，进一步坚定了武汉必胜、湖北必胜、中国必胜的信心决心。

孙春兰强调，要切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，推动湖北、武汉继续把疫情防控作为当前头等大事和最重要的工作。坚持把医疗救治工作摆在第一位，总结推广行之有效的诊疗方案，抓好重症患者救治，全力挽救更多患者生命。继续压实属地责任，落实好社区、重点场所管控，切实承担起外防输出的重大责任。加强群众生活保障和服务，重点做好孤寡老人、儿童等特殊群体的帮扶，努力做好群众的心理疏导和人文关怀，分级分区、安全有序推进复工复产。要保持清醒头脑，慎终如始，再接再厉、善作善成，以更严作风、更实举措把党中央决策部署和中央应对疫情工作领导小组要求落实落地，坚决打赢湖北保卫战、武汉保卫战。

11日下午，中央指导组召开专题会议，研究进一步加强新冠肺炎重症、危重症患者救治工作。