3月2日18时50分，会诊完最后一个病人，山东中医药大学第二附属医院职业病（呼吸与危重症）科主任尤家平一脸疲惫的瘫坐在病房楼道的座椅上，享受片刻的清闲。疫情发生以来，他已在疫情防控一线连续奋战了四十多天。

决战疫情，他的身上充满力量

如同夏日午后一场突如其来的暴雨，短短几天内，新型冠状病毒疫情以迅雷不及掩耳之势在华夏大地蔓延开来。

一篇篇报道急如星火，一个个数字触目惊心，看着手机里不断跳出的新闻，尤家平心急如焚。

尤家平所在的科室主要承担呼吸病及呼吸危重症救治工作。作为山东中医药大学第二附属医院职业病（呼吸与危重症）科主任和一名经历过2003年非典疫情、有着近40年临床经验的中医专家，他知道：是时候了。

1月24日，大年三十。

在科室的微信工作群中，尤家平动情地写道：“同志们，新型冠状病毒疫情来势汹汹。作为身处抗疫最前线，直接与病毒正面交锋的医务工作者，你们怕不怕？没有人不害怕，我也一样。”

“但我们是医务工作者！从宣誓投身医学事业的那一刻，我们便决心竭尽全力除人类之病痛,助健康之完美，维护医术的圣洁和荣誉。身后是党和人民的嘱托，我们退无可退！前面是穷凶极恶的病毒，我只能向前！征程艰险，想跟着我往前冲的，我热烈欢迎。打退堂鼓的，就请退出我们这个昂扬奋进的集体，我不再挽留。”

一石激起千层浪，他的号召很快迎来了科里同事们的积极响应。闫瑢玓、郭广冉等17名医生，李诚、李相云等23名护士全体请缨，主动报名参加驰援武汉的医疗队和护理队。

“有国才有家。在国家需要我们的时候，作为科室的一名老大夫，我有责任义务去支援前线。主任，请派我出征。”

“主任，虽然我不是党员，但我要求主动前往疫区，参与一线临床工作。”

“主任您好，只要组织需要，我有召必应。”

铁肩担使命，逆行展英姿。作为省内著名中医专家，在疫情最为严重的时期，他不顾个人安危，先后多次出征威海、青岛、烟台等城市会诊20余名患者，辗转数千公里。

非常时期，他又作为省内的著名中医专家，入选了山东应急处置中医药专家委员会，参与制定中医药防控方案和应急处置预案，指导全省流行病传染病中医药防控、救治等工作。与其他9名中医界翘楚一道分别派往全省十家定点医院。作为省专家组成员，尤家平被省卫健委派驻滨州定点医院，从事新冠肺炎救治工作。

“非常时期，谈疫色变，您为什么去滨州了？在医院上班不好吗？”身边的家人亲戚关心他，纷纷为他打来电话

只身赴险，意味着他要与病毒进行最直面的交锋，稍有不慎前面可能就是万丈深渊。面对即将面临的危险，尤家平只是淡淡地说：“身为一名医务工作者，我永远不会被对病毒的恐惧所支配。越是艰险越向前，逆行抗疫本来就是医务人员的天职，只要上级命令，我就坚决无条件的服从。”

王某明是一名刚刚出院不久的新冠肺炎痊愈者。出院之时，面对诸多新闻媒体的采访，他激动地拉着尤家平的手说：“尤主任，感谢您这段时间的辛劳的付出，以您精湛的医术和对我个人病情的精准诊断治疗，感谢您把我从死神手中抢了回来！”

德医双馨，他的心中饱含深情

“主任，谢谢您开的药方，解除了我20多年的病痛，在我心中您就是‘药神’！”

“主任您好，感谢您治好了我的子宫内膜增生，服药后，我这个月月经已经完全正常了。”

“尤主任，告诉您一个好消息，我老公的咳喘的老毛病自从吃了您的药，已经缓解了很多，我们以后就按您这个药方开药。” ……

“药到病除、妙手回春、华佗在世……”这几乎是所有患者对尤家平一致的评价。

药之所以具备这种“神力”，离不开尤家平数十年如一日的努力，从爱上中医到成为一名悬壶济世的中医医生，他对病证的研究和对药方的摸索就从未停下脚步。

行医先做人。不同于某些医生的高高在上，可亲、可敬的尤家平给患者带来的永远是暖暖的感动。

一次，为了给一位农村老汉看胃病。他直接让老人面朝自己的脸吹气，通过辨别气味、察看舌苔，更准确的掌握老人的病证，对症下药。

开好药方，他还耐心地告诉老人去哪里取药、怎么服药，用药期间应该如何调整好自己的饮食起居，从而最大程度确保药效。

会诊结束，老人激动地对尤家平说：“尤主任，俺走过这么多医院了，像您对患者这样负责的医生现在真的太少了。”

不仅自己以身作则，他还经常把自己的想法灌输给科里的年轻医生护士。

“我们看的是病，不是看人的三六九等。怎么能因为患者身份的不同就另眼相待？只要我当主任一天，这种事情就一天不能发生。当医生的，就是要把心放在当中间，对得起病人，才能对得起自己身上穿的这身白大褂。”

“患者有需求，我们就一刻也不敢懈怠。病人有痛苦，我们就一时也不能放松。生命之托，尽力而为。”这不仅是他对团队其他同事的鞭策，更是对自己的要求。

从医近四十年，每一滴汗水都承载了他对工作的热爱，每一缕白发都寄托了他对患者的深情，每一次会诊都诠释了他救死扶伤、治病救人的初心。

苦心钻研，他的初心矢志不渝

“如果把中医比作一片海，那我只掌握了其中一瓢。作为一名中医专家，如果只是故步自封，不能与时俱进，那么中医早晚会变成博物馆中的古董，传承中医不仅是我的使命，更是我的职责。”

他是这么说的，也是这么做的。

从医近40年，他主持完成科研课题16项，荣获市级科技进步二等奖3项、三等奖3项，并获国家发明专利2项。目前，他仍在主持研究的有国家中医临床研究科技专项课题1项，山东省中医管理局科技专项课题2项，及山东省自然科学基金资助项目《活血化痰通络方治疗大鼠肺间质纤维化的实验疗效及其分子机制》1项。

作为第三批全国老中医药专家学术经验传承人，他不仅是中国医师协会呼吸医师分会委员、山东省中医学会肺系专业委员会委员，还担任山东省抗癌协会中西医结合学会副主任委员，山东省流行病传染病防控中医药专家委员会成员，山东省名医联盟第一届委员会委员。

多年来，他苦心孤诣、刻苦钻研医术，不仅在运用中西医结合方法治疗急慢性咳嗽、气管炎、肺炎、哮喘、肺心病、慢阻肺、尘肺、间质性肺疾病、肺癌及内科杂病及慢性疑难病症上专业优势明显， 还在妇科、儿科、男女不孕不育、血液病、失眠症、肝胆病、脾胃病、心脑病、肾病、抑郁症、关节疼痛、肿瘤等等方面颇有造次，无论是在治疗成效还是在患者评价上，均享有良好口碑。

入选山东中医药大学第二批123人才工程、入选登胡润研究院《中国好医生》榜单、入选中医专业“中国影响力医生”榜单等纷至沓来的荣誉，不仅是对他高超医术的最好证明,更是对他中医专业实力的最高认可。

成绩只代表着过去，谈起未来的打算，尤家平坚定地说：“荣誉从来都不是衡量一名医生的标准。我的愿望很简单，希望通过自己的力量，让更多生命得到康健，我会为祖国中医药事业的发展和人民身心健康奋斗终生，直到我干不动的那天为止。”（ 作者：李茁华 李明亮）