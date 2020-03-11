采取中西医结合 安徽医疗队提高新冠肺炎患者救治率

自1月27日以来，安徽省共派出8支1305人医疗队奔赴武汉抗疫，对口支援医院重症病房和方舱医院。在实际工作中，医疗队严格执行中西医结合救治的五个“落实”，极大发挥了中西医结合方法在治疗新冠肺炎中的重要作用。

医疗队通过一系列实践结果证明，中医药尽早介入对缓解新冠肺炎患者症状、阻断轻症发展成为重症的过程中发挥了非常重要的作用。同时，通过四诊合参，辨证施治，中药及中医特色操作治疗的联合应用，不仅取得了令人满意的疗效，而且提升了患者满意度，增加了患者战胜疾病的信心和勇气。

中西医结合 治疗重症患者效果明显

据了解，安徽省第一批支援湖北医疗队来到武汉后整建制接管协和东西湖医院3个呼吸病区和武汉太康医院2个呼吸病区，创建了一个重症监护室。

在救治患者过程中，医疗队发现存在危重症患者多，单纯采取西医治疗临床疗效一般。经研究决定，在第一批医疗队接管的病区，率先使用中西医结合方法治疗，与东西湖区医院中医科医师，共同组建中医治疗组，观察约100例新冠肺炎患者。经治疗组成员统一讨论，辨证分析，同时请教安徽省中医院名老中医分析证型。

据了解，医疗队为痰湿阻肺、痰热蕴肺两型为主的住院患者制定了2个协定处方。以持续发热、胸闷为主症患者使用1号方加减。以胸闷、纳差、乏力为主症患者使用2号方加减。在接管病区的97%患者使用了中药汤剂治疗。

医疗还通过观察发现，使用中西医结合治疗，患者退热时间约5天，单纯西医治疗约7天（使用糖皮质激素除外）。而且，胸闷症状改善，中西医结合治疗约5天，单纯西医治疗约8天。患者纳差、乏力症状改善，中西医结合治疗约7天，单纯西医治疗约10天。

重症患者临床多见持续高热，呼吸困难、张口呼吸、咳痰难出等症状，并出现舌体挛缩、舌苔焦黄，脉微欲绝等热盛津液大伤之象。经中医专家组集体讨论，提出生津润燥、清肺化痰、平喘固脱尤为重要。因此，医疗队创建使用了清热生津，清肺化痰、平喘固脱的方法，在清肺排毒汤基础上加用滋阴润肺、化痰药物，治疗新冠肺炎重症患者，具有稀释痰液，纠正痰液煎熬，防治痰液壅滞于肺加重通气障碍，以达到生津润燥，清肺化痰，平喘固脱的目的。

医疗队还发现，中西医结合治疗对于重症患者在抑制炎症风暴、减轻呼吸肌功耗，改善血氧饱和度，减少机械通气使用率等方面，都起到了积极作用。

根据患者具体病情 坚持“一人一案”

第三批支援武汉医疗队在武汉体育中心方舱医院接管1号舱医疗工作时，成立了中医治疗组及中医护理组。中医治疗组成员共12名，其中主任医师1名，副主任中医师4名，分为三组，每组设负责人一名，均为高级职称，每日带领一组人员查房，通过望闻问切，收集患者中医四诊资料，结合患者具体病情，和医疗队西医专家共同拟定中西医结合治疗方案，确保所有病例从开始接受治疗时，就尽早、及时、全程使用中医药。

医疗队对无症状的轻型患者，使用国家卫生健康委、国家中医药管理局联合推荐的“清肺排毒汤”加减。对于发热、乏力、咳嗽、喘闷症状持续时间较长或程度较明显患者，结合方舱医院患者多为轻症、普通型及恢复期的病情特点，总结多为发热型（卫气同病证）、干咳型（气阴亏虚）、咳喘型（痰湿蕴肺）三种证型。

其中，对于最多的干咳型（气阴两虚证）患者，经中西医专家组联合分析讨论，在严格执行新冠肺炎诊疗方案的基础上辨证论治，坚持“一人一案，中西医结合”。例如对卫气同病证（发热型）患者，使用银翘散合小柴胡汤加减，对痰湿蕴肺证（咳喘型）患者，则使用二陈汤合三子养亲汤加减，对气阴两虚证（干咳型）患者，使用沙参麦冬汤加减。

据该医疗队统计，接受中西医结合治疗患者占70%以上，临床疗效显著。不仅明显缩短了患者发热时间，而且加速缓解了咳嗽、咳痰、喘闷等呼吸道症状及肺部炎症病灶吸收。治疗结果显示，发热型患者退热时间均少于3天。

医养结合 指导患者“个体化”康复训练

除药物治疗外，安徽医疗队注重运用中医传统非药物治疗方法，根据实际情况采用“医养结合”，并根据患者病情、体质不同，予以“个体化”康复训练指导。

在方舱医院刚开始运行时，部分新入患者由于不适应环境，焦虑情绪表现较为明显。对此，医疗队采取了音乐干预治疗方式，拟定节奏舒缓的乐曲目录，上下午非休息时间各播放1小时。同时，积极联系安师大美术学院，将美院师生作品贴于公共区域，明显缓解了患者的焦虑情绪。

此外，还于每天上下午组织患者进行广播体操锻炼，提高患者运动耐量和肺功能。对于胸部CT肺部感染较重，体力较差、心肺功能弱，不适合从事广播体操及广场舞锻炼的患者，医疗队加强健康宣教，由专门医护人员教习患者太极拳及八段锦锻炼，并配合“呼吸操”训练，促进患者肺功能尽快康复。

有些患者由于缺乏运动或饮食不习惯出现便秘，中医护理组人员则教授患者使用“摩腹”方法，早晚一次，有效改善了患者便秘症状。对精神紧张及环境不习惯，出现较为严重失眠症状的患者，护理组人员采用“耳穴埋豆”，帮助患者改善睡眠、缓解紧张情绪。（安徽省支援湖北医疗队 邵东华 王士汉 何琨 吴齐兵）