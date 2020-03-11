从社区到医院，数码助力疫情防控突破“围墙”

社区居民通过扫描二维码进入社区，实现社区居民出入记录登记；对于实施出入次数管理的社区，可对超过设定值的人员进行提示；在社区居民授权同意的情况下，可配套社区物联设备智能互联提供人脸识别通行服务。这样的社区防控场景，切切实实地发生在湖北等多个省市的部分社区中。

“疫情防控一码通服务平台”终端APP

“鼓励运用大数据、人工智能、云计算等数字技术，在疫情监测分析、病毒溯源、防控救治、资源调配等方面更好发挥支撑作用”已成为防疫工作的顶层设计。不少科技企业在第一时间利用技术优势，开发相关产品和服务，为防疫提供了利刃，也突破重围为行业开拓了新机遇。

数字技术化身战疫利刃

开头的场景由“疫情防控一码通服务平台”实现，该平台由云服务提供商金山云开发。据金山云政企事业部副总经理眭聚磊介绍，“利用金山云的公有云算力，可以快速汇总形成疫情防控大数据，对社区防控情况进行分析，实现社区疫情信息可视化，精准展示社区网格化防控工作动态。”

实际上，金山云在疫情期间还为云计算与大数据技术找到了更多的应用场景，其中包括打通疫情防控“最后一公里”。眭聚磊向人民网介绍，目前疫情防控一码通服务平台已经融合了早先开发的“应急物资管理系统”，将社区居民购药需求与当地的各个药店进行衔接，满足药品及防护用户的购需监测。

提升防疫工作的精准度外，数字技术还增加了医疗服务的广度。

2月6日下午，一场特别的远程会诊在广东召开，钟南山院士作为总顾问，对省内10例危重症患者的临床救治方案进行了讨论。

这是疫情发生以来，钟南山院士第二次“上线”广东省远程医疗平台，为重症患者远程会诊。据了解，会诊所使用的这个远程医疗平台，由海纳医信与中国联通合作承建，在2018年就已全面上线。广州、深圳、珠海等多地的专家通过这个平台集结在一起，以视讯通话的形式开展联合会诊、远程病例讨论会，为救治重症、危重症患者和处理临床棘手问题在特殊时期争取了宝贵的时间。

“疫情发生时，平台覆盖了20家省级医院和56家县级医院，处于正常工作状态。”海纳医信联合创始人、CEO崔彤哲补充道，由于广东省指定的30家新冠肺炎省级定点救治医院中，有部分是传染病医院，此前并未联网。“我们通过远程指导，与当地合作伙伴相配合，在短时间内就把会诊软件部署到了这30家定点救治医院。”

技术积累厚积薄发

与众多科技企业一样，精诊科技的AI团队也在利用自身的技术优势，为抗击疫情而奔忙。精诊科技创始人王博介绍说，精诊科技成功研发出了新冠肺炎智能诊断系统，可同步实现智能影像诊断、临床诊断和临床分型，有助于对患者实现更精准、高效的处置。

“对一线而言，影像科的医生人数有限，接诊量却很大，这个系统不能说是代替他们，但可以成为一个好帮手。”王博说道，该系统还结合了新冠肺炎第六版诊疗方案的多项指标，有助于提升基层医师的诊断水平。

实际上，该系统的研发过程，不超过10天时间。10天对于研发一款需要经过定方案、做开发、做测试等整个环节的新产品而言，略显仓促。做到快一点、更快一点的背后，是长期以来的技术累积。

董家鸿教授在武汉雷神山医院参与远程会诊/图片来源：中国医师协会

王博回忆道，1月28日，在清华大学尤政院士团队、董家鸿院士团队、清华大学长庚医院等支持下，精诊科技就开始着手布局多模态临床数据的新冠肺炎智能诊断系统的研发。“我们之前主要是利用影像组学和AI做肝胆方面的重建工作，需要让机器学习脏器和血管的边界轮廓所在。”王博说，在应对这次疫情时，系统只需找到肺部炎症区域的边界信息，两者原理相通。“这个工作是我们最擅长的，所以训练起来速度也很快。”

迎接行业新机遇

得益于无接触、精准、高效的天然优势，云计算与大数据技术在疫情下迎来了应用场景的剧增。“未来，金山云的智慧医疗服务将向更广、更深的维度拓展。”据眭聚磊介绍，疫情期间的技术落地成果将成为后续开发的宝贵经验，加速智慧医疗项目升级。眭聚磊透露，金山云将开发新的养老服务云平台，对接远程医疗管理平台、公共卫生管理系统、慢病综合管理系统等项目，届时将实现具备医养结合功能的人机交互场景，为老人提供慢病管理、个人健康数据管理、健康咨询、紧急救助及其他生活服务。

互联网及远程医疗也同样显示出新的势能。以海纳医信在疫情期间参与建设“北京市新型冠状病毒感染肺炎在线医生咨询平台”为例。崔彤哲介绍说，该平台由百度、阿里健康、华为、海纳医信、东华医为等11家中关村互联网及远程医疗领域企业共同参与建设，从启动到正式上线仅仅花了一周的时间。“11家企业分别做自己擅长的部分，推进得就很快。”

人民网注意到，在采访中，崔彤哲多次提及医疗服务的互联网化。“广东在这一块做的比较靠前，这个优势在应对疫情时也体现出来了。”在他看来，此次疫情必将极大地促进医疗服务的互联网化。“对于医疗IT领域的企业，尤其是涉及到远程医疗这种方向的，肯定是一个利好。”

可以预见，疫情过后，中国经济必将发生一系列深层次的变革。疫情形成了一股巨大的力量，加速各行各业去敲开数字化和智能化大门的步伐。云计算、大数据、远程医疗、人工智能等新兴产业展现出强大成长潜力，或将迎来全新的发展。而经受过这次考验存活下来的企业，也必将变得更为强大。（杨海丹 王政）