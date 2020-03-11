国家卫健委：3月10日0—24时新增确诊病例24例 累计治愈出院病例61475例

人民网北京3月11日电（董童）国家卫生健康委于11日在官网发布的《截至3月10日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，3月10日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例24例，新增死亡病例22例（湖北22例），新增疑似病例31例。当日新增治愈出院病例1578例，解除医学观察的密切接触者3235人，重症病例减少302例。

情况显示，截至3月10日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例16145例（其中重症病例4492例），累计治愈出院病例61475例，累计死亡病例3158例，累计报告确诊病例80778例，现有疑似病例285例。累计追踪到密切接触者675886人，尚在医学观察的密切接触者14607人。

湖北新增确诊病例13例（武汉13例），新增治愈出院病例1471例（武汉1212例），新增死亡病例22例（武汉19例），现有确诊病例15671例（武汉14514例），其中重症病例4412例（武汉4217例）。累计治愈出院病例49056例（武汉33041例），累计死亡病例3046例（武汉2423例），累计确诊病例67773例（武汉49978例）。新增疑似病例6例（武汉6例），现有疑似病例198例（武汉192例）。

3月10日0—24时，新增报告境外输入确诊病例10例（北京6例，上海2例，山东1例，甘肃1例）。截至3月10日24时，累计报告境外输入确诊病例79例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例177例：香港特别行政区120例（出院65例，死亡3例），澳门特别行政区10例（出院10例），台湾地区47例(出院17例，死亡1例)。