安徽优先审批目录内制剂 患者可快速用上经验方中药制剂

安徽近日出台《服务安徽省药品医疗器械产业高质量发展若干措施》(简称《若干措施》)，对医疗机构申请配制经验方目录内中药制剂行优先审评审批等规定，可以让患者能够快速用上经验方中药制剂。

在10日安徽省政府新闻办召开的新闻发布会上，安徽省药品监管局党组书记、局长吴丽华介绍，《服务安徽省药品医疗器械产业高质量发展的若干措施》于今年2月底出台，在深化改革方面，提出全面推进上市许可持有人制度，实行承诺审批，优化药品注册申报、医疗器械首次注册审批工作程序、加快检验检测服务等10项措施；在促进发展方面，通过搭建研发平台、加强政企良性互动、转换经营准入理念、创新中药管理和产业创新，服务产业结构优化和集聚发展。

2019年10月，沪苏浙皖联合发布了《长三角州区域医疗器械注册人制度试点工作方案》，探索释放医疗器械注册人制度红利，鼓励医疗器械创新，推动长三角医疗器械产业高质量一体化发展。此次安徽出台《若干措施》，进一步细化了医疗器械注册人制度相关规定，更具操作性、实用性，是安徽省医疗器械产业发展的“助力器”。

例如，《若干措施》规定，对安徽省医疗器械生产企业接受长三角区域医疗器械注册人委托生产申请事项优先安排现场核查、可参照实施长三角省级药监部门出台的服务药械产业一体化发展政策

吴丽华介绍，在长三角一体化发展的战略布局下，安徽省可以利用地域、交通、人力资源等优势，逐步构建长三角区域内医疗器械产业转移、分化与重组、创新集聚等工作机制，通过大力承接沪苏浙医疗器械企业的委托生产和产业转移，增加安徽企业资源利用率，逐步形成特色化、规模化的医疗器械产业集群。(记者 吴兰)