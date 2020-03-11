与新冠病毒较量的那“三天”

大年三十，他没有选择与家人团聚，而是在实验室里与病毒“较量”14小时；1月30日，应急科研攻关项目立项成功，他和团队加班加点筛选抗病毒中医药；2月10日，他“出征”四川甘孜州道孚县，一场雪域高原的战疫就此开始……

他叫李国平，是成都市呼吸健康研究所副所长、成都钟南山院士创新工作站负责人。这虽然只是他战疫过程中平凡而特殊的三天，但却折射出他在实验室里、在病房中、在显微镜下，争分夺秒研究病毒致病机制，为摸索高效防控策略提供依据的日日夜夜。

与病毒较量，过年坚守实验室

1月24日，大年三十，为了给新型冠状病毒的防控提供理论及技术支撑，李国平取消原本准备去上海与家人团聚的计划，退掉机票，留在成都，此时他已在成都市第三人民医院的实验室里与病毒连续“较量”了好几天。

当时，新型冠状病毒的溯源和致病机制尚不明确，也没有针对这种病毒的特效药，对新型冠状病毒的防护与治疗基本上都是在传统经验基础上摸索前进。

“从古至今，中医药对于许多疾病的治疗都有着确切的疗效。那么是否有中药可以有效防治新冠病毒？”带着这样的疑问，李国平与成都呼吸健康研究所6名专职人员，在实验室里不分昼夜地收集整理相关数据，分析对比不同人群特征，论证一个又一个的方案，以完成ACE2（新型冠状病毒受体）的生物信息学分析。

在这个万家团圆的日子里，李国平却从早上8点到晚上10点一直待在实验室里。“作为科研人员，非常时期就是要坚守岗位，为阻击疫情尽一份力。”他说。

研究被立项，发挥中医药更大作用

1月30日，大年初六，成都市第三人民医院住院部大楼，李国平正在办公室进行新冠肺炎的研究。过去7天，李国平和团队几乎没有休息。“发病机制不明确，我们通过生物信息学的方法，以分析靶点为核心，从而解释临床表现。”他说。

同样在这一天，成都市科技局专题研究科技支撑新型冠状病毒感染的肺炎防控应急工作，决定对首批8个应急科技攻关项目立项支持280万元。李国平团队的新型冠状病毒细胞受体多组学研究及网络药理学筛选抗新型冠状病毒中医药研究正是其中之一。

“我们实验室主要围绕病毒发病机制以及药物筛选进行研究，探索并验证新冠病毒介导ACE2的发病机制。”李国平说，ACE2作为受体就像病毒进入人体气道的“大门”，研究这个门是如何“开”的，对于防治感染具有重要意义。

他们将ACE2蛋白作为潜在靶点，在中药数据库中通过基因分析平台的筛选，发现柴胡、川牛膝、葛花、葛根、萱草根这几种中医药可以作用于病毒进入人体的关键靶点。“中医药在新冠肺炎疫情的防治中可以发挥出更大作用。”李国平说。

驰援道孚，战“疫”藏区雪域高原

2月10日，李国平临危受命，随援藏医务人员一起出征，赶赴甘孜州道孚县人民医院开展疫情防控指导工作。道孚县海拔近3500米，近来温度低至-10℃。截至2月10日，甘孜州累计确诊病例27例，而道孚县是甘孜州新冠肺炎疫情防控的重中之重。

经过8个多小时路途辗转，李国平抵达目的地，直奔疫情防控指挥部开始接手具体工作。引导医院采取三级查房制度，熟悉当地病人相关情况，研究精准治疗方案……李国平的工作从抵达藏区第一天开始便满满当当。

3天时间里，李国平和专家组紧急针对救治中存在问题并结合当地实际情况，制定了收诊、诊断、转诊等诸多相关流程、标准，同时根据每个患者病情给出救治的指导意见。目前，多名患者已康复出院。

按四川省卫健委安排，专家组5天指导任务完成后即可返回成都。但面对道孚仍较为严峻的防控任务，李国平和其他专家都主动选择留下。“任何艰苦条件我们都能克服，防控难题肯定也能解决。”他说。

身在战“疫”前线李国平也依然在推进中医药抗新冠病毒研究。“没有诊疗时，我就会在网上继续筛选中医药数据库，分析样本特征，验证中医药防控效果。”他说，接下来他计划进一步验证生物信息学分析的结果，以更深入了解新冠病毒感染的潜在机制。（成科轩 陶玉祥 本报记者 盛 利）