守严守牢疫情防控的关键防线

疫情防控，关键在治，基础在防。社区是城市的基本单元，是人民安居乐业的家园，也是疫情防控的第一线。把社区这道防线守严守牢，就能有效切断疫情扩散蔓延的渠道，保卫群众的生命安全和身体健康。守好社区，就是守住城市，守护人民！

一座不垮的大厦，必有坚实的基础。面对社区疫情防控的艰巨使命，社区党组织和广大党员干部没有犹豫彷徨，他们坚守岗位、日夜不息，英勇奋战在疫情防控一线，越是艰险越向前，团结带领广大群众，凝聚起众志成城、齐心战“疫”的磅礴力量。

党建引领 主动作为

把社区疫情防控各项部署落到实处

病毒，挑战人的免疫机能；疫情，考验城市的“免疫系统”。对各级党组织和广大党员干部来说，突如其来的新冠肺炎疫情，是一次危机，也是一次大考，如何有效发挥社区在疫情防控中的阻击作用，是一项艰巨的任务，也是一个巨大的挑战。

疫情发生以来，习近平总书记多次作出重要指示，提出明确要求，强调基层党组织和广大党员要发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用，广泛动员群众、组织群众、凝聚群众，全面落实联防联控措施，构筑群防群治的严密防线。总书记还特别指出，社区是疫情联防联控的第一线，也是外防输入、内防扩散最有效的防线。把社区这道防线守住，就能有效切断疫情扩散蔓延的渠道。全国都要充分发挥社区在疫情防控中的阻击作用，把防控力量向社区下沉，加强社区各项防控措施的落实，使所有社区成为疫情防控的坚强堡垒。

总书记的重要指示，既是强大思想武器，更是科学行动指南，为做好社区疫情防控工作指明了正确方向、提供了根本遵循。

船的力量在帆上，人的力量在心上。组织力量是我们战胜艰难险阻的坚实支撑。为贯彻落实习近平总书记重要指示精神，中组部1月29日印发通知，2月3日在京召开电视电话会议，明确要求充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，社区党组织要切实担负起属地防控的重要责任，引导党员冲锋在第一线、战斗在最前沿。2月27日专门电话通知湖北等地尽快抽调党政机关和企事业单位党员干部充实社区一线。

时间就是生命，开战就是决战！各地组织部门闻令而动，立足职能职责，对全力打好社区疫情防控阻击战作出安排部署。

——31个省区市和新疆生产建设兵团印发通知，对社区党组织在疫情防控中的属地职责予以明确。

——北京、天津、广东等地由组织部门牵头成立社区疫情防控工作协调机构，“一盘棋”指挥社区防控工作。

——湖北、湖南、河南等地下发通知，积极组织抽调党员干部下沉社区，参与疫情防控工作。

——浙江、河北、云南等地出台具体措施，综合采取政治激励、组织激励、工作激励、精神激励等多种形式，切实做好对街道社区工作者和党员干部关心关爱。

各地还注重总结近年来加强城市基层党建、基层治理的成功经验，及时把区域统筹、条块协同、上下联动、共建共享方面的有效做法运用到社区疫情防控中，不断优化党建引领社区疫情防控体系，推动党中央各项部署在社区落实落地。

筑强战斗堡垒 抓实网格管理

打造社区疫情防控“安全墙”

战斗堡垒聚人心，中流砥柱抗疫情。疫情之下，每一个社区、每一个网格，都是一个微型战场。在战“疫”的最后一公里，社区党组织责任重大。

关键时刻，危急关头，党组织就是主心骨。堡垒无言，却能凝聚强大力量；旗帜无声，却能鼓舞昂扬斗志。

开展地毯式排查，不落一户、不漏一人——

2月17日晚，武汉江岸区桃源社区党总支组织社区党员干部全部下到楼栋，挨家挨户“数电灯”。有的住户亮着灯，但人不在名单里，社区就把他们纳入名单。有的人在名单里，但家里灯不亮，社区就打电话询问是不是回了老家，把他们一家人的体温登记了，以备再查，真正确保无遗漏。2月17日至19日，一场前所未有的大排查在武汉上演。全市社区党组织紧急动员，3天时间，72个小时，排查7148个小区，近1000万人口，摸清情况底数，为打赢武汉保卫战奠定了坚实基础。

浙江宁波、云南昆明、辽宁沈阳等地广泛发动社区党组织全面摸排走访，精准掌握疫情，对重点人员随时关注，实施疑似人员密切接触者隔离观察，及时将有关人员送至发热门诊接受治疗，真正做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。

严格网格化管控，外防输入、内防扩散——

“我们小区一密切接触者的家人要驾车出门。”“我们网格有一个居民从武汉回来已经第四天了，目前体温正常。”……一条条信息通过网格员迅速反馈到社区。福建宁德天湖社区党支部白天组织网格员在社区巡逻，宣传疫情知识，劝导居民戴口罩、不聚会、讲卫生，晚上挨家挨户上门走访、核实对比相关数据，每天工作超过15个小时。“疫情来了，困难来了，没啥说的，党组织牵头抓实防控，让群众少一分担忧，多一分安全。”社区党支部书记陈秀慧说。

“组织在，防线就在！”海南三亚针对现代小区、老旧小区、开放式街巷等不同类型，将小区划分成若干网格，网格党组织牵头，全面采集外来人员、车辆、发热病人信息，将防控措施落实到户到人。内蒙古通辽25个街道、22个社区党组织依托网格成立疫情防控小组181个。湖北黄冈、襄阳建立支部+网格+居民的防控模式，社区网格员走进千家万户，成为疫情防控的信息员、宣传员、战斗员。

疫情发生以来，广大社区党组织切实加强网格党建，广泛开展宣传引导、监测预警、应急处置等防控工作，为一个个小区打造起抗“疫”的铜墙铁壁，让居民群众暖心安心放心。

做好精准化防控，保安全、促复工——

每栋楼按楼门和楼层绘制表格，备注返京人数、隔离时间，社区“疫情地图”让防疫重点一目了然；组建临时指挥部，做好人员调配、及时公布信息、加强服务保障；抓好建筑工地、宾馆酒店、群租房、城乡结合部租住房、“五小”行业等薄弱区域管控，落实防控要求……连日来，伴随着复工复产，大量人员返京，北京各个社区党组织都积极行动起来，为有序恢复生产生活秩序打牢基础。

上海浦东新区潍坊新村街道党工委，发动社区党组织成立楼宇防控小组，兵分六路，深入辖区82个楼宇巡查督导疫情防控工作，要求1647家企业做到“一口罩、二询问、三测温、四登记”，落实轮班上岗、一米排队、打包送餐等举措，确保安全复工。

社区既是疫情防控第一线，又是复工复产第一线。各地社区党组织力所能及为企业提供防疫物资保障，优化健康证明、返城登记、居家观察等方面服务，协助企业尽快复工复产。同时，帮助企业做好测温、消杀、防护等各项工作，防止复工复产期间出现聚集性疫情，切实做到疫情防控和经济发展两手抓、两不误。

既当指挥员 又当战斗员

勇做社区疫情防控“领头雁”

在社区这个战场上，扎紧安全网，守好门、看好家，社区党组织书记肩负着重要责任。

为打赢社区疫情防控阻击战，广大社区党组织书记身先士卒、率先垂范，以舍我其谁的气概和铁肩担道义的胸襟，争当逢山开路、遇水架桥的先锋，闯关夺隘、攻城拔寨的闯将，将坚定的初心使命书写在社区防控最前沿，书写在居民群众心坎里。

默默坚守无私奉献，用脚步丈量大街小巷——

2月19日深夜11点，已准备上床休息的山东济宁息马地社区党委书记孙法泉却心事重重：社区疫情防控点上还存在哪些问题？最容易出现的漏洞在哪里？对了，与市场毗邻的监测点是最大的隐患，最不放心也最容易出问题的就是市场周边了。想到这，他又披上大衣去了他最牵挂的“点”上。担任20多年社区书记的孙法泉已年近七旬，但他仍每天工作十多个小时，步行达3万余步，有时还通宵蹲守值班点。

谁都不是生而英勇，只是他们选择了无畏。湖南长沙浏阳河社区党委书记汪硕是一名“80后”新晋宝妈。接到抗击疫情任务后，放下嗷嗷待哺的孩子就投身工作。有人劝她，你正在哺乳期，伤风感冒都不得了，更何况这么可怕的肺炎，不为自己考虑也要为孩子着想啊。没想到汪硕说：“我作为社区书记，有什么理由不上前线呢？”

这样的例子还有很多。湖北武汉江欣苑社区党委书记胡明荣曾做过两次癌症手术，近日来多次咳血，仍坚守一线。百步亭社区党委副书记王波累得多次便血、几次晕倒。吉林长春长山花园社区党委书记吴亚琴带头住进社区，吃住在办公室。河南开封曹门社区党支部书记文娜不小心摔伤了腿，可她坚持说，“就是借‘腿’也要到社区卡点去”。黑龙江伊春朝阳社区党总支书记王婧日夜连轴转，几次路过家门都没时间进去问候一下父母，同事都称她“忙”书记。疫情面前，他们用自己的辛劳和坚守，战斗力“满格”地释放光热，让疫情期间的城市更有温情。

隔离病毒不隔离爱，用真情帮助隔离人员——

疫情来袭，有居民确诊后，以症状较轻为由，拒绝前往医院。湖北武汉水岸星城社区党委书记彭婧反复与居民沟通，无数次上门、问询、安抚，磨破了嘴皮、说哑了嗓子，最终说服居民去医院接受治疗。

封闭楼栋，不封闭服务；封闭小区，不封闭温暖。个别居民居家隔离以后，容易出现情绪波动。广大社区书记及时变身“心理治疗师”、“政策宣传员”、“病毒消杀员”等多个角色，用行动践行爱心，帮助社区居民顺利度过隔离期。安徽马鞍山新风社区一位返乡隔离人员因为思想压力大，突然冲进社区疫情调度会现场，引起大家恐慌，社区党委书记邢春桂冒着密切接触的风险，耐心劝导并亲自护送其回家。问及此事，她淡淡地说：“我是社区书记，我不上，谁上？”一字一句发自肺腑、映照初心。

民有所需我必有应，用爱心关怀邻里街坊——

疫情发生后，社区居民出现“买菜难”，河南荥阳索河湾社区党支部书记陈新东奔西走，协调设立了社区生鲜服务点，推出平价蔬菜，并采取线上预订、线下配送的方式，为每家每户送上新鲜蔬菜。“过年买的菜吃得都差不多了，出去买菜又怕添乱，蔬菜进社区太周到了，真的太感谢陈书记了！”社区居民张阿姨赞不绝口。

“阿婆，这是我们社区为您准备的急救包，里面装有体温计、口罩、酒精等急需物品。咱平时注意防范，尽量少出门，外出时记得戴口罩，有啥困难可以给咱社区打电话……”2月11日，广西北海茶亭路社区党委书记杨海春走进困难群众家中，逐户开展帮扶慰问，耐心讲解疫情防范知识，贴心为他们提供防护用品，帮助他们安全度过疫情。

头雁引领，群雁高飞。面对千家万户、千头万绪、千难万难，广大社区工作者在社区书记的带动下，无私忘我、负重担当，用奉献和汗水为群众排忧解难。上海静安区陕北社区干部沈怡敏接到疫情管控宣传摸排任务以来，一直没有休息过。她走街串巷、上门走访，敲门把手都敲肿了，被戏称为“敲门干部”。安徽合肥磨店社区干部张效虎在疫情防控点一干就是一个多月，整天戴着口罩风吹日晒，脸成了黑白分明的“口罩脸”。湖北武汉惠民苑社区网格员丰枫为居民代购药品，箱子装不下，就把药袋子挂在身上，被网友戏称为“药袋人”……群众感动地说，“也许社区工作者有很多不足，可不要忘了，他们对病毒也不免疫，完全是拼着命来帮助我们。至少现在，他们就是社区的英雄！”

尽锐出战 应下尽下

充实社区疫情防控一线工作力量

当前，防控正处于最吃劲的关键阶段，特别是社区，疫情形势依然严峻复杂，防控任务繁重艰巨，既需要社区党员干部顽强拼搏、连续作战，也需要上级部门火速驰援、鼎力支持，及时输入“新血液”，充实“生力军”。

号角起，点兵忙。各地积极抽调精兵强将下沉社区，自觉接受社区党组织领导和统一指挥，主动承担疫情防控任务，勇于完成最艰难的工作，彰显党员干部政治本色和过硬作风。

广泛抽调干部夯实社区——

“局长、科长成了咱们小区的守门员。”最近，这条暖心消息刷爆了湖南攸县群众的朋友圈。为有效防控疫情，攸县54个部门单位的党员干部下沉一线，结对130个城区小区，协助社区党组织做好小区封闭管理、有关人员排查核查、居民需求代买代办等工作。截至目前，湖南省、市、县三级已先后选派12万名干部下沉到城乡社区。

这只是各地下沉干部工作的一个缩影。近期，湖北全省1.1万家机关企事业单位包保联系2.7万个城乡社区，抽调58万余名党员干部下沉社区。北京7万多名干部奔赴社区，在党组织统一领导下，编入工作团队。天津137个部委办局，由局级干部带队，带领1.3万多名党员干部下沉社区一线，有效缓解了社区人手不足、任务量大等突出问题，实现关键区域有党组织把着、关键时刻有党员顶着、关键岗位有党徽亮着。“干部下沉很及时、很管用。他们来了，我们的底气更足了。”社区干部们纷纷点赞。

广泛组织在职党员到社区报到——

大事难事见担当，危难时刻显本色。疫情面前，居住在社区中的在职党员没有“宅”在家里当旁观者，而是主动走出家门，亮明党员身份，在社区党组织领导下积极参与疫情防控、开展志愿服务。

广西桂林推动在职党员到居住地社区报到，积极为社区筹集争取防疫物资，先后捐赠口罩1.8万个、消毒酒精2306斤、消毒液4338斤、手套8375副，缓解了社区的燃眉之急。

山东泰安实施“到一线、肩并肩、战疫情”专项行动，市委书记带头以普通党员身份到所在社区报到，带头在社区疫情防控点值守。青岛开展在职党员“三报到”活动，区级领导到居住街道、部门负责人到居住社区、机关党员干部到居住网格报到，形成“不分一线二线都是火线，不分职务高低都是战士”的抗“疫”格局。潍坊组织在职党员承诺做到疫情防控、信息报告、宣传引导、抵制谣言、维护稳定“五带头”……截至目前，山东共有113万名在职党员到社区报到参与疫情防控，用党员的“辛苦指数”换取居民的“安全指数”。

心往一处想 劲往一处使

打好社区疫情防控人民战争

疫情肆虐，举国赴战，全民皆兵，没有人能置身事外。疫情发生以来，广大社区党组织发挥强大政治功能和组织力，及时把党的政治优势、组织优势、密切联系群众优势转化为疫情防控的工作优势，广泛组织动员居民群众，充分调动整合社会力量和各方资源，党员干部群众齐上阵，拧成一股绳，齐心协力共克时艰。

社区党员站了出来——

退役军人程科意是滴滴武汉公司社区保障车队的一员，大年三十就向公司党委递交了出车申请，“我是武汉人，这个城市是我的家，在车队里，我是党员，应该积极站出来，把我们共同的家维护好”，“我可不仅仅是个司机，送需要透析的病人去医院、接新生儿和产妇回社区、搬运防控物资、给困难户送菜，等等，只要能做的，我都能去搭把手”。

江苏南京健园社区疫情防控登记点，一位有着40多年党龄的维吾尔族老党员一直忙碌着。她叫热亚娜，今年已经71岁了，从1月24日至今，热亚娜每天都坚持工作，她还发挥自己的语言优势，及时将党组织的号召和疫情防控知识传达给社区的维吾尔族群众。

“咱们是党员，其实很平凡。柴米油盐上下班，苦乐常相伴。咱们是党员，其实不简单。红旗下面宣过誓：人民就是天。”一首《咱们是党员》，唱出了社区党员关键时刻冲得上，危难关头豁得出的光辉形象，也感染着周围的广大群众，许多人向社区党组织递交了入党申请书，纷纷表示，“感受到党员身份就意味着责任、付出、奉献，我想要加入到他们的队伍中去”。目前，全国共有800余名社区干部群众在抗疫一线光荣加入了党组织。

辖区单位党组织动了起来——

一人拾柴火不旺，众人拾柴火焰高。各地积极依托区域化党建工作平台，及时将“共建共治共享”治理常态转为“联动联防联控”战时状态，把系统建设整体建设的合力转化为社区抗击疫情的合力。

南京南站位于雨花台区农花社区，是华东地区最大的交通枢纽，日均客流量达13万人次，周边物流、资金流、信息流高度集聚，疫情防控任务异常艰巨。社区党委会同南京南站综管办党组织，以区域党建联盟为载体，组织200多家驻区单位党组织共同排查酒店、宾馆，人车都“不放过”，消毒“不留死角”，全方位核查人员信息，编织起全员抗“疫”同心圆。

“阿姨，我们测个体温再进院子嘛，这是对大家负责”，“叔叔，要减少出门，出门的话也要戴上口罩”，这是川油物业成都分公司保安队长杨楷每天都要说上百次的话。在河北邯郸南辛街社区浴新南大街99号院门口，由“红色物业”工作人员组成的服务队，已不分昼夜地在此值守了一个多月。湖北武汉“红色物业”到岗率达到85%，远远超过行业平均水平。通过社区物业党建联建，广大“红色物业”企业党组织和党员主动参与到社区疫情防控工作中，他们24小时值守在户外，为进出小区的人员和车辆登记测温；他们忍受着刺鼻的消毒水味，每天为辖区内的公共空间、楼道内外开展消杀；他们分小组巡逻，不间断守护小区居民的安全和健康。一群人一条心，温暖一座城。北京麦子店街道一名德籍居民拿着自己亲手折叠的千纸鹤，送给社区物业工作人员，感谢他们的辛勤付出，“我们大家携起手来，一定能早日战胜病魔。”

居民群众跟了上来——

一个党员一面旗，唤起群众千百万。在这场全民共同战“疫”的过程中，在各个社区，都可以看到这样一群人：他们在社区党员的带领下，戴着“红袖章”、穿着“红马甲”，值守在防控点上，巡逻在小区里，他们中的很多人都是社区普通居民。“要向党员一样去战斗”，是他们最真挚的愿望，也是最坚定的决心。

新疆福海县环城西路社区个体工商户肖景光是一名社区志愿者，在他随身携带的小本上，记满了居民的“订单”，“老肖，我家没电了，麻烦给交个电费吧”，“肖大哥，我爸的降压药吃完了，需要买药”……只要居民的一声招呼，肖景光就会立刻动身，骑上三轮车开始奔波，被居民亲切地称为社区“最靓的仔”。

浙江舟山组织“东海红渔嫂”，江西南昌成立“社区妈妈团”，积极开展“守护幸福最美家”行动，轮值当好因疫情影响独自在家老人的“临时女儿”、孩子的“临时妈妈”，送餐、送教、送物资，成为大家心里最美的“铿锵玫瑰”。

居民志愿者、巾帼志愿者、青年志愿者、文明志愿者、民兵志愿者……通过社区党组织组织动员，居民群众迅速聚拢在党的旗帜下，根据自身特点，发挥各自优势，睦邻相助，在社区疫情防控战场上做着力所能及的事。每个人虽然只是平凡的微光，但却汇聚起光芒万丈！

每一份助力，都在增添抗击病魔的力量；每一次拼搏，都在驱散疫情的阴霾；每一次奋起，都在加速战局的推进。目前，全国新增新冠肺炎确诊病例大幅下降，党的领导和中国特色社会主义制度优势充分彰显。国际社会对我国的疫情防控工作给予高度评价。这其中，凝结着广大社区党组织、党员干部、居民群众的辛勤汗水。

莫道春光难揽取，浮云过后艳阳天。我们相信，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，广大社区党组织冲锋在前，广大党员干部拼搏奋斗，广大居民群众众志成城，社会各方力量守望相助，就一定能把社区这道防线坚决守住，胜利必将属于我们！