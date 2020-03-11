中国经济新动能会更强

当前，中国疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复。在全力防控疫情、有序复工复产的过程中，不少新消费、新供给、新业态、新模式相继涌现，为经济新动能的壮大提供了强大力量，凸显了中国经济具有强大的韧性、潜力和回旋余地。可以预见的是，疫情防控阻击战取得全面胜利后，中国经济将迸发出更为强大的活力。

企业瞄准新兴领域

疫情发生后，新技术、新业态、新商业模式对满足疫情防控需要、经济抵御冲击发挥了积极作用。这些，在客观上反映出中国经济增长的新动能。

前不久，首农畜牧北京牧场正式复工，牧场在牛只管理、人员管理、圈舍管理的全方位节点，都可以实现高效、安全、远程、智能化的生产。据了解，该牧场与京东数字科技集团合作，在牛舍内全方位部署24小时的智能监测设备，监测圈舍内全部牛只及环境状况，智能分析食槽内的剩料量，智能化协助饲养员进行及时的推料、下料与清料。

“结合人工智能算法，我们可以无接触、自动化对牛的体况进行评分。比如，通过在牛场通道部署深度传感器与深度摄像头等智能化设备，俯拍路过的奶牛，再通过图片分割模型、3D点云分析等技术，便可智能化生成牛只体况得分情况，如此极大简化了传统人工劳作。”京东数科数字农牧业务相关负责人说。

面对疫情防控期间的大量耗材需求，一些嗅觉敏锐的企业从中发现了“变废为宝”的商机。近日，主打可持续生活方式的抱朴再生积极整合供应链资源，以100%再生聚酯纤维的安全环保材质，上线生产了大量符合国家标准的非医用防护服。经行业第三方机构核算，每一件防护服采用的面料，约相当于26个废弃饮料瓶回收再生而成。

据抱朴再生品牌创始人兼总经理刘学颂介绍，将塑料瓶做成再生商品，除了减少新的塑料材质被生产和消费，也能清除海洋、土壤中现有的塑料垃圾。塑料瓶经由筛选分拣、粉碎清洗、聚酯切片、深层分离清洁等12道专业工序处理后，最终生成的产品与同类涤纶面料产品无异。

政策给予全方位支持

工业战略性新兴产业增加值增速快于规模以上工业2.7个百分点；战略性新兴服务业企业营业收入增长12.7%；服务机器人产量增长38.9%；实物商品网上零售额比上年增长19.5%，占社会消费品零售总额比重达20.7%……日前发布的《2019年国民经济和社会发展统计公报》中，中国经济新动能数据表现抢眼。

一手抓防疫，一手促发展。有关部门也纷纷出台举措，为新动能的培育保驾护航。

在重点产业方面，工信部提出加快5G关键核心技术研发，丰富5G技术应用场景，发展基于5G的平台经济，带动5G终端设备等产业发展，培育新的经济增长点；在直接融资方面，证监会及时修订完善创业投资基金反向挂钩政策，进一步完善创业投资基金退出渠道，畅通“投资－退出－再投资”良性循环，以更好发挥创业投资对于支持中小企业、科创企业创业创新的作用；在减税降费方面，财税部门接连推出“缓、减、免”等减负政策，为广大中小微企业平稳渡过难关保驾护航……

天津财经大学经济学院教授丛屹在接受本报记者采访时指出，“目前，有关部门出台了不少支持企业的针对性举措，接下来的重点就是如何落实好，争取实现‘一企一策’，帮助广大企业化危为机，迎合产业升级的需求提供产品和服务，最终促进中国经济新动能的壮大。”

中国市场前景看好

3月10日，霍尼韦尔宣布JetWave卫星通信技术在中国顺利完成系统测试。借助这一技术，飞机乘客在万米高空也可以享受与地面无异的高速Wi-Fi体验。“JetWave去年年底在进博会展示时就受到各方关注。我们希望进一步加快这一技术在中国市场的落地，从而为中国的航空公司提供高速卫星通信服务。”霍尼韦尔互联航空亚太区高级总监贾智骏说。

日本松下电器中国东北亚公司总裁本间哲朗表示，中国持续开放的营商环境、中国消费者日益增长的需求让自己相信，继续深耕中国市场毋庸置疑。本间哲朗说，今后中国将会更注重健康生活和生活品质，这与目前松下在华以“健康、养老”以及“生鲜食品供应”为主的事业战略相吻合。

“从内部看，疫情的出现客观上为5G、机器人、线上服务等产业的加速发展提供了市场环境；从外部看，全球防控疫情的客观需求进一步凸显了中国经济在国际产业链分工中的地位，进一步明确了经济全球化的不可逆趋势。”丛屹表示，今后一个时期，中国应加紧进行5G等信息基础设施建设，大力培育经济新增长点，更好地依靠实体经济、支持实体经济。

专家普遍预计，疫情过后，中国将更加精准地补短板、堵漏洞、强弱项，更大力度地进行制度改革和体制创新，提高资源配置效率，最终培育壮大经济新增长点，促进经济新旧动能进一步转换。