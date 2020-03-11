高度重视人民安全健康 传递中国战疫必胜信心

新华社北京3月10日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平10日专门赴湖北省武汉市考察疫情防控工作。他强调，毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，坚决打赢湖北保卫战、武汉保卫战。多国人士表示，习近平专门赴湖北省武汉市考察疫情防控工作，展现了大国领袖的情怀，体现了对人民群众生命安全和身体健康的高度重视，向国际社会传递了中国战疫必胜的信心。

把人民生命安全和身体

健康放在首位

多国人士表示，习近平主席专门赴湖北省武汉市考察疫情防控工作，体现了对人民群众生命安全和身体健康的高度重视，为抗疫带来重要鼓舞。

俄罗斯科学院远东研究所副所长安德烈·奥斯特洛夫斯基说，习近平主席去武汉考察疫情防控工作，体现了中国共产党在抗疫斗争中所主张的把人民群众生命安全和身体健康放在第一位的原则。

奥斯特洛夫斯基说，这对湖北地方领导层和广大人民群众是一个巨大的鼓舞。在当前疫情防控形势发生积极向好变化的情况下，这将激励人民更加坚定地同疫情作斗争，并最终取得抗击疫情的伟大胜利。

阿曼《祖国报》社长马哈尔·哈吉说，中国武汉是疫情最严重的城市，习近平主席前往武汉考察，展现了大国领袖的情怀。

埃中商会秘书长迪亚·赫尔米说，这次考察反映了中国从领导人到普通老百姓的团结一心。习近平主席在考察时向武汉人民表示感谢，他们在此次疫情中作出了巨大牺牲。

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员余虹表示，习近平主席赴湖北省武汉市考察疫情防控工作，给武汉人民带来了中国最高领导层的支持和鼓舞。

采取正确应对措施向世界传递信心

多国人士表示，习近平主席专门赴湖北省武汉市考察疫情防控工作，向世界传递战疫必胜信心。中国政府采取正确措施应对疫情，实践证明行之有效，对全球具有重要借鉴意义。

印度发展中国家研究和信息系统机构顾问巴塔查吉说，习近平主席赴湖北省武汉市考察的消息，让世界对中国发展前景更加乐观。相信中国这个经济发动机将把世界产能逐渐调动起来。

巴塔查吉表示，武汉的经验证明疫情遏制可以实现，也证明中国战疫经验科学有效，对全球具有借鉴意义。

马哈尔·哈吉说，中国抗击疫情取得阶段性重要成果，这是中国对全人类的巨大贡献。中国人民同心同德，一致抗疫，尤其是武汉承受着巨大牺牲，为世界人民抗击新冠肺炎疫情赢得了宝贵时间。全世界都要感谢中国、感谢武汉。

乌克兰丝绸之路协会会长伊琳娜·尼科拉克表示，我们生活在一个全球化的世界，新冠病毒是世界各国面临的共同挑战。中国政府采取正确措施应对疫情，并同世界各国分享经验和信息，尽一切可能防止疫情向其他国家扩散。中国为世界抗击疫情发挥了根本性作用。

（参与记者：吴刚、李东旭、卢怀谦、杨元勇、李碧念、赵旭、王丽丽）