湖北和武汉是这次疫情防控斗争的重中之重和决胜之地。

关键时刻，决胜之地，领袖和人民在一起。

3月10日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平专门赴湖北省武汉市考察湖北和武汉新冠肺炎疫情防控工作，看望慰问奋战在一线的广大医务工作者、解放军指战员、社区工作者、公安干警、基层干部、下沉干部、志愿者和患者群众、社区居民。

“总书记好！”一声声亲热的问候，来自火神山医院远程会诊平台视频中被护目镜勒得变形的医生护士，来自感染科病房正在接受治疗的患者，来自湖北省当地和军队、外地支援湖北医护人员代表，来自“封城”隔离多日的东湖新城社区的居民，来自社区党群服务中心的基层民警、卫生服务站医生、下沉干部和志愿者……人民在动情地呼唤自己的领袖。

人民知道，疫情发生以来，习近平总书记明确要求把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，党中央采取的所有防控措施都首先考虑尽最大努力防止更多群众被感染，尽最大可能挽救更多患者生命。正是在习近平总书记亲自指挥、亲自部署下，全国一盘棋，重点支持湖北和武汉疫情防控工作，打响了疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。经过艰苦努力，湖北和武汉疫情防控形势发生积极向好变化，取得阶段性重要成果，初步实现了稳定局势、扭转局面的目标。

领袖相信人民。习近平总书记一再强调，打赢疫情防控人民战争要紧紧依靠人民。要做好深入细致的群众工作，把群众发动起来，构筑起群防群控的人民防线。疫情发生以来，包括军队在内的广大医务工作者发扬特别能吃苦、特别能战斗的精神，义无反顾奔赴湖北和武汉，毫无畏惧投入防控救治工作，日夜奋战，舍生忘死，不负重托，不辱使命，同时间赛跑，与病魔较量，为武汉疫情防控工作作出了重要贡献。人民才是真正的英雄！

领袖关心人民。习近平总书记一直强调，要充分考虑群众基本生活需求，密切监测市场供需和价格动态，保障米面粮油、肉禽蛋奶等生活必需品供应。对因疫情防控在家隔离的孤寡老人、困难儿童、特困人员、残疾人等特殊群体，要落实包保联系人，加强走访探视，及时提供必要帮助。要加强心理疏导和心理干预。要加强舆论引导，营造强信心、暖人心、聚民心的舆论氛围。要坚持依法防控，加强社会面管控，维护社会大局稳定。领袖最理解人民：湖北和武汉等疫情严重地方的群众自我隔离了这么长时间，有些情绪宣泄，要理解、宽容、包容，继续加大各方面工作力度。

领袖感谢人民。在这场严峻斗争中，武汉人民识大体、顾大局，不畏艰险、顽强不屈，自觉服从疫情防控大局需要，主动投身疫情防控斗争，作出了重大贡献，让全国全世界看到了武汉人民的坚韧不拔、高风亮节。正是因为有了武汉人民的牺牲和奉献，有了武汉人民的坚持和努力，才有了今天疫情防控的积极向好态势。武汉人民用自己的实际行动，展现了中国力量、中国精神，彰显了中华民族同舟共济、守望相助的家国情怀。武汉不愧为英雄的城市，武汉人民不愧为英雄的人民。

党和人民在一起，领袖和人民心贴心。中华民族从来都是在内忧外患中成长，在磨难挫折中强大。我们坚信：武汉必胜！湖北必胜！中国必胜！

（作者为本报评论员）