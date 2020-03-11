此时，全国有346支医疗队、超过4.2万名医护人员正在湖北的抗“疫”一线支援。他们之中的2/3是女性，有2.8万人左右。

很难查到参与抗“疫”的女性医护人员的准确数字，曾有人保守估算，仅湖北省就有超过10万人。她们是女儿、是妻子、是母亲，而此刻，她们是患者的“守护神”。

在采访3名海归的过程中，总有种似曾相识的情绪在翻涌。想来，这情绪太熟悉不过，1个多月里，我们与太多让人泪流满面的时刻相遇：那是对生命的温柔，温柔中包裹着面对病魔半步不退的果决；那是对同胞的真情，星夜驰援，我与你站在一起，无比坚定。

冬雪融化，我们一起等待春风浩荡而来。

同时，好像也有新的感悟在生长，有关平衡，有关家庭。

采访过程中，徐卉医生介绍说，自己几乎没有在半夜12点之前睡过觉。需要同时平衡好家庭、孩子和自己的工作，她每天只能利用孩子晚上睡着后的时间来熬夜写文章、做课件。如果不想只图轻松、不想只满足于完成临床工作，就只能拿出宝贵的休息时间来换得事业上进一步发展的可能。

事实上，能让这些母亲没有后顾之忧地冲锋陷阵，来自后方的爱与支持必不可少。周静医生在采访中说，从德国回国工作一段时间后，她获得了赴英国深造的机会，但在当时，孩子刚刚3个月，这让她不禁想打退堂鼓。是同为医生的丈夫力劝，才又把她“逼”出了国门。之后的事实证明，这个决定是对的。

一个人的冲锋，确实离不开多方支持。有了一个个坚强后盾，“铿锵玫瑰”才能绽放得更加夺目。

这些日子，太多她们的脸庞让我们无法忘记。73岁战斗在一线的李兰娟院士、常被同事唤作“继先兄”的“疫情上报第一人”张继先、生命永远定格在29岁的武汉蔡甸区人民医院医生夏思思、被哥哥的精神所鼓舞的贵州省湄潭县人民医院护士杜富佳……她们坚韧如磐石、笑容如暖阳。一个个的她，是这个已经到来的春天最美的剪影。

哪怕，有一天脱下这身白色“战袍”，她们也会继续守护孩子的童话，守护心底的故乡，守护这壮美山河。

守护你，守护我。