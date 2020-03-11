患难见真情  共同抗疫情

世界各国需要携手应对疫情

郁 白

中国疫情防控采取了有力措施。奋战在抗疫一线的医护人员冒着被感染的风险救治患者，其奉献精神令人钦佩。新冠肺炎疫情已成为一项全球性挑战，需要国际社会密切合作，寻找解决方案。公共卫生安全已成为当前全球的首要关切，国际社会需要共同努力、强化应对能力

自新冠肺炎疫情发生以来，欧盟一直与中国政府保持密切联系，双方专家就应对疫情进行了广泛讨论和信息共享。抗击新冠肺炎疫情需要共同努力，全面合作和加强信息沟通是防控疫情的关键。欧盟及各成员国愿同中国站在一起，团结一致，共同应对疫情挑战；愿尽己所能、动用一切可能的资源向中方提供帮助。截至目前，欧盟已向中国提供了包括口罩、医用手套、防护服和消毒剂在内的援助物资。这些物资来自奥地利、捷克、爱沙尼亚、法国、德国、匈牙利、拉脱维亚和斯洛文尼亚等欧盟成员国。

中国疫情防控采取了有力措施，疫苗研发和药物临床试验等工作都在有序进行中。在中国抗击疫情过程中，发生了许多闪烁着人性光辉的故事。奋战在抗疫一线的医护人员冒着被感染的风险救治患者，其奉献精神令人钦佩。我们向所有抗疫前线医务工作者致敬。

欧盟也将全力以赴遏制疫情在欧洲和全球范围内的蔓延。目前，欧盟正通过信息共享、强化实时监测等措施提升各成员国在疫情中的反应协调能力。自2月22日以来，欧盟委员会、意大利政府以及由欧洲疾病预防与控制中心和世界卫生组织欧洲区域办公室组成的联合专家组每天组织研讨，包括在临床管理、预防感染、疫情监测以及风险预警等方面为意大利提供技术支持。日前，欧盟委员会公布了总额达2.32亿欧元的一揽子计划，以加强全球对新冠肺炎疫情的预防和控制。欧盟将继续密切关注疫情，并将在必要时向成员国政府提供进一步建议。

新冠肺炎疫情已成为一项全球性挑战，需要国际社会密切合作，寻找解决方案。正如欧盟委员会主席冯德莱恩所说，公共卫生安全已成为当前全球的首要关切，国际社会需要共同努力、强化应对能力。世界卫生组织和各国疾控中心网络能够在此发挥关键作用。世界各国需要携手应对疫情，实现信息的透明和共享，并加强在病毒检测、疫苗研发和诊疗方案等方面的合作。

今年是欧盟和中国建交45周年，是欧中关系具有里程碑意义的重要一年。欧中携手一路走来，双边关系日益密切，合作发展前景广阔。如今，欧盟是中国第一大出口市场，中国是欧盟第二大贸易伙伴。欧盟同中国日益高度相互依存。希望疫情结束后，我们可以尽快推进欧中双方有关重大协定的磋商工作，并积极促成双方高级别会议的召开。

（作者为欧盟驻华代表团团长，本报记者白紫微采访整理）

中国防控经验值得国际社会借鉴

白雅婷

当前，疫情形势依然严峻复杂。这场危机让我们看到了中国的韧性，以及国际社会团结一致的重要性。中国有许多疫情防控经验值得国际社会借鉴，并因地制宜地应用。要全面控制和战胜疫情，国际合作必不可少。如何降低疫情对经济社会发展的影响，保护受影响最严重地区的中小企业、贫困人群至关重要

新冠肺炎疫情已经波及全球。截至目前，全球确诊病例累计超过11万例。疫情给各国公共卫生系统和应急服务造成巨大压力，包括对医疗物资和防护用品的需求剧增。当前，疫情形势依然严峻复杂。与此同时，这场危机让我们看到了中国的韧性，以及国际社会团结一致的重要性。

疫情发生以来，中国为抗击疫情所作出的努力令人印象深刻。在疫情严重地区湖北省，医疗卫生和应急服务人员夜以继日地工作，值得我们敬佩。中国采取包括筛查、限流、隔离等防控措施，有效遏制了病毒进一步传播。

中国政府一直积极采纳世界卫生组织等国际机构的专业建议及知识。这有助于我们增进对病毒的了解，并帮助世界各国保护本国民众、防控疫情。中国有许多防控经验值得国际社会借鉴，并因地制宜地应用。

要全面控制和战胜疫情，国际合作必不可少。随着目前全球100多个国家出现确诊病例，共同行动和团结一致比以往任何时候都更加重要。

关于这场危机造成歧视和偏见的新闻报道令人深感担忧。不实或不准确的新闻报道被世卫组织称为“信息疫情”。这些不实信息毫无益处，只会在这个需要通力合作的关键时期加剧恐惧、涣散人心。

联合国开发计划署秉承团结一致的精神，积极携手世界各国、各团体共同抗击疫情。联合国开发计划署全力支持中国政府和中国人民与相关国际机构密切联络，积极提供紧急支援，协助采购急需的医用物资。目前，联合国开发计划署已提供包括输液泵、监测系统和防护服等医用物资以及资金支持。这些设备对减轻一线医护人员的感染风险尤为重要。

此外，联合国开发计划署还发起一项名为“宣传防疫算我一份”的社交媒体活动。我们动员网友们录制了50多种各国语言、少数民族语言和方言的视频，鼓励大家从身边做起，与老年人和其他弱势人群分享世卫组织发布的防疫信息。

此次危机影响的不只是健康，我们已经能看到疫情对区域乃至全球经济增长的潜在制约。作为世界第二大经济体和全球最大的消费市场之一，中国在贸易、投资和金融等领域与世界各地联系密切，在全球价值链和运输网络中也发挥着重要作用，比如全球十大港口中有7个在中国。

如何降低疫情对经济社会发展的影响，保护受影响最严重地区的中小企业、贫困人群至关重要，包括帮助成功脱贫人群保持已取得的成果。我们要努力摸清疫情对在地区经济中起支柱性作用的中小企业的影响，从而评估疫情对家庭和个人谋生能力的影响程度。为此，联合国开发计划署正与联合国其他机构一道，在湖北省开展疫情对社会经济影响评估，同时收集数据，衡量部分经济活动受阻对国有企业和私营企业带来的影响。

联合国开发计划署一直致力于协助各国政府，在全球范围内实现可持续发展目标。我们将继续支持中国克服疫情带来的种种困难，确保疫情后的恢复工作是可持续的，不让任何一个人掉队，努力实现2020年全面建成小康社会的目标。

（作者为联合国开发计划署驻华代表，本报记者李琰采访整理）

中国经验将对全球防控工作大有帮助

马文森

新冠肺炎疫情是中国和世界其他国家共同面临的健康挑战。在过去几周里，我们在中国看到了人道主义、团结一致、无私奉献、互帮互助，以及民众对政府的积极配合。中国与其他国家分享抗击疫情经验，无疑将对全球防控工作大有帮助

新冠肺炎疫情发生后，中国政府高度重视防控工作并采取了非凡的应对措施。形成全面动员、全面部署的防控工作安排，包括集中统一领导、限制交通、隔离观察，并在极短时间内建成多家集中收治医院等等。这些举措已经取得积极效果，新增确诊病例持续减少，令人鼓舞。虽然现阶段仍需保持高度警惕，但中国政府的疫情防控举措和社会各界的突出贡献，让我们有理由对中国战胜疫情充满信心。

流行性疾病导致的突发公共卫生事件，与每个人息息相关。在过去几周里，我们在中国看到了人道主义、团结一致、无私奉献、互帮互助，以及民众对政府的积极配合。全社会为在最短时间内战胜疫情，将其对人民健康和生产生活的影响降到最低这一共同目标奋力拼搏。从中国各地调配到武汉等疫情严重地区的医护人员，冒着危险争分夺秒救治患者。普通民众和各个机构自觉行动，严格落实防控措施遏制病毒传播，维护社区健康。这些行为都让我非常感动。

新冠肺炎疫情是中国和世界其他国家共同面临的健康挑战。中国本着公开、透明、负责任的态度，第一时间与世界卫生组织通报疫情并与各国分享部分毒株全基因组序列，为遏制疫情在中国境外蔓延争取了时间。之后，中国一直与世界卫生组织保持密切沟通，并向其及时更新疫情防控情况。眼下，不少国家出现疫情感染病例。我相信，中国与其他国家分享抗击疫情经验，无疑将对全球防控工作大有帮助。

基于联合国粮食及农业组织（以下简称“粮农组织”）在预防和控制人类和动物共患传染病和新发传染病方面的专长，我们已经调动内部专家，向中国提供一切支持以减轻疫情的影响，尤其是对农村地区的影响。在“同一健康”理念下，我们正与中国合作伙伴开展密切合作，包括同中国农业农村部、中国农业科学院、中国国家林业和草原局等，评估该疾病对农业部门的影响，特别是对小农户、弱势群体和中型企业的影响。此外，我们正在为研究冠状病毒是如何在人与动物接触过程中发生演化与传播等关键问题做准备。

粮农组织还与世界卫生组织、世界动物卫生组织以及国际原子能机构开展密切合作，以协助中国和其他成员国控制和预防新冠病毒疫情。包括召集全球及区域专家进行疫情评估，并确保协调一致的宣传和行动。我们还努力确保所有国家兽医实验室做好准备，以便能在必要时迅速检测动物和动物产品中存在的新型冠状病毒，并为针对动物和环境的相关监测活动提供指导。

此外，粮农组织正在制订计划尽快向中国提供关键的医疗用品和设备，为抗击疫情尽绵薄之力。

（作者为联合国粮食及农业组织驻中国和朝鲜代表，本报记者敬宜采访整理）

中国政府采取了卓有成效的措施

芮心月

联合国儿童基金会赞赏中国为应对此次疫情所作出的卓越努力。中国政府采取了卓有成效的措施，积极向民众普及防护知识，提高了公众的公共卫生安全意识

联合国儿童基金会赞赏中国为应对此次疫情所作出的卓越努力。对病毒快速识别以及对病毒传播情况的监测表明，对疾病预防和早期监测系统进行投入具有重要价值，特别是在应对传染性极强的疾病时。

特别值得肯定的是，中国政府采取了卓有成效的措施，积极向民众普及防护知识，提高了公众的公共卫生安全意识。中国各级政府通过官方渠道、媒体、社交平台等多种平台，应用创新技术手段，广泛传播与防疫有关的健康知识，促使人们自觉行动起来，遏制病毒进一步传播。这些防护信息不仅有助于降低病毒传播风险，还促使人们改变不良卫生习惯。从长远来看，这些观念和习惯的改变将为促进公众健康带来显著益处。

疫情发生以来，联合国儿童基金会驻华办事处一直与中国商务部、国家卫生健康委员会、教育部、世界卫生组织和其他联合国机构保持沟通协调，及时了解疫情的发展情况和相关需求。联合国儿童基金会是最早向中国提供疫情防控物资援助的国际组织之一。迄今为止，联合国儿童基金会已向中国紧急捐赠了3批防疫物资，包括医用口罩、防护服、护目镜和医用手套等。由联合国儿童基金会捐赠的更多物资将在近期陆续运抵湖北。

除了提供应急物资，联合国儿童基金会还致力于普及重要的公众健康教育信息。联合国儿童基金会在该领域具有丰富经验。目前，我们正与中国疾病预防控制中心合作，开发公众健康教育系列指南，帮助儿童、青少年和孕产妇预防病毒感染，并为中国卫生工作者提供新冠肺炎防治所需的培训材料，致力于建设更健康的家庭及社区环境。

为防控疫情，各级学校推迟了开学时间。联合国儿童基金会与共青团中央维护青少年权益部开展合作，为数周来留在家中的广大青少年提供心理健康和社会心理支持。

我们也高度关注此次疫情的经济社会影响，特别是对贫困人群和较贫困社区的影响。联合国儿童基金会重点关注让妇女和儿童等人群以安全的方式获得卫生、教育、儿童保护等社会服务，以及为受疫情影响的儿童和家庭提供心理援助，并防止对他们污名和歧视。

与此同时，联合国儿童基金会与中国政府展开合作，帮助学生做好重返校园的准备。在这方面，教师、学校管理者、家长和学生都是重要的参与者。帮助人们获取清晰有效、儿童友好型的健康信息和实用指南将有助于平稳安全地恢复正常教学。我们已做好准备，为中国合作伙伴提供更多支持。

（作者为联合国儿童基金会驻华代表，本报记者王海林采访整理）

《 人民日报 》（ 2020年03月11日 17 版）