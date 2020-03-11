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既要严格执法，约束污染企业，维护群众健康和环境安全，又要优化执法方式，促进企业自觉守法。

为此，生态环境部出台相关指导意见，明确原则上9月底前建立和实施环评审批正面清单和监督执法正面清单。

监管的力度和服务的温度如何兼顾？10日举行的新闻发布会上，生态环境部解释了有关问题。

近日，生态环境部出台《关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见》，明确建立和实施环评审批正面清单和监督执法正面清单。两个清单实行时间原则上截至2020年9月底，根据形势需要可适当延长。

今年是污染防治攻坚战收官之年，正面清单制度会不会影响生态环境执法力度，影响污染防治攻坚成效？当前的疫情防控是否影响生态环境质量？这些问题备受社会关注。

在生态环境部10日举办的新闻发布会上，生态环境部执法局局长曹立平回应，生态环境执法坚持方向不变，力度不减；优化执法方式，绝不是放松环境监管，而是提高执法效能。

执法资源主盯恶意排污、违法犯罪的企业

“正面清单制度通俗地讲，就是污染轻、风险低、守法意识强的企业少去或者不去，污染重、风险高、守法意识弱的企业要多去，从而将有限的执法资源集中于主观恶意排污、违法犯罪的企业。”曹立平介绍，监督执法正面清单主要包括四个方面内容：

一是明确原则上一般不开展现场检查的企业范畴。五大类企业，包括生产口罩、防护服等防疫物资的企业，供应水、电、气的保障民生的企业，污染少、吸纳就业能力强的企业，重大工程项目以及先进装备制造业类等企业，除信访举报核实以外，一般不进行现场执法检查。

二是明确减少现场检查频次的企业范畴。已安装在线监控并与生态环境部门联网、稳定达标、环境信用良好、一年内无环境违法记录的重点监管企业，可以减少开展现场检查。

三是适度调整行政处罚的方式。审慎采取查封、扣押和限制生产、停产整治措施。对受疫情影响，违法行为轻微并及时纠正且未造成环境危害后果的，可以依法不予处罚，督促尽快整改。对因疫情影响而未按时完成整改的，可以酌情延长整改期限。

四是持续加大查处严重环境违法行为的力度。对群众反映强烈、损害群众利益的，偷排偷放、主观恶意排污的，监测数据弄虚作假和严重污染环境、构成环境污染犯罪的，要加强与司法机关联动，加大惩处力度，维护群众健康和环境安全。

曹立平表示，希望企业能认真遵守环境保护的法律法规，生态环境部门将支持企业渡过难关，实现绿色发展。

免予现场执法检查，并不等于不管不问

正面清单的管理，是应对疫情的“执法急就章”，还是长久之策？曹立平坦承，环境监管政策要根据社会经济发展和形势变化及时进行调整和完善，执法正面清单制度的推出，首先是适应防疫形势、推动企业复工复产的现实需要。但他认为，清单制度的推出，也是在探索优化执法方式、推动分类管理的新模式。

曹立平表示，生态环境部一直在探索和支持相关地方推行分类监管。正面清单，就是分类监管的积极探索。但是必须强调的是，企业免予现场执法检查，并不简单等于“不管不问”，执法部门仍可以通过线上交流等多种方式开展对企业的监督、管理和服务。

正面清单明确提出要探索利用科技手段开展非现场监管。据介绍，春节以来在京津冀及周边地区，着重加强热点网格和自动监控技术的应用，一共下发了1200多份电子督办单，要求地方加强监管并依法查处。曹立平表示，这不仅仅是疫情防控特殊时期的客观需要，更是今后监管执法的努力方向。

分类管理的意义还不止于此。“执法的目的不是关多少厂，罚多少款，执法的最终目的是实现自觉守法。正面清单的制定和发布，就是一次推动企业自觉守法的有益尝试。我们愿意与企业形成互相支持、互相信任、守法执法并重的良性互动。”曹立平认为，将执法与普法、执法与服务相结合，做好企业复工复产的环境法规的宣传并贯彻实行，既要保持监管的力度，更要有服务的温度。

生态环境质量未受疫情防控影响，改善趋势不变

疫情发生以来，全国城市空气、地表水环境质量以及饮用水源地水质安全均未受到疫情防控影响。生态环境部综合司司长徐必久在发布会上表示，根据研判，疫情对生态环境保护工作的影响，总体上来看是局部的、短期的、有限的，生态环境质量持续好转的态势不会改变。

生态环境部应急办主任赵群英介绍，疫情发生后，生态环境部部署各地加强环境应急监测：将饮用水源地环境质量作为重点，组织开展疫情生态环境应急监测；在饮用水源地常规监测指标的基础上，增加余氯、生物毒性两项疫情特征指标；优化自动监测网络的监测模式；加强定点医院污水排放监督性监测。

目前全国医疗废物做到应收尽收、及时处置，医疗废水处理运行稳定，武汉市已经连续一周实现医疗废物日产日清。国家卫健委、生态环境部等十个部委联合印发《医疗机构废弃物综合治理工作方案》，明确到2020年底，全国每个地级市都要至少建一个规范的医疗废物处置设施；到2022年6月底，全国每个县都要建成从收集、转运到处置的完整体系，彻底地解决全国医疗废物处置能力不足的问题。

监测数据显示，从2020年1月20日到3月7日，空气质量方面，337个地级及以上城市平均优良天数比例为84.5%，同比去年同期上升了11.4个百分点。地表水水质方面，1817个国家水质自动站预警监测数据显示，Ⅰ—Ⅲ类水质比例为86.1%，同比上升8.5个百分点。Ⅳ类、Ⅴ类水质比例则同比下降5.1个百分点，劣Ⅴ类水质比例同比下降3.4个百分点。饮用水源地水质方面，累计对饮用水源地开展了14915次监测，未发现疫情防控影响水质安全的情况。开展了1901次余氯监测，评估受疫情防控开展的消杀工作的影响，54次余氯有检出，占比2.8%，余氯浓度均低于自来水水厂的出水标准。

《 人民日报 》（ 2020年03月11日 14 版）