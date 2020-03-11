打赢防疫脱贫两场硬仗

人了网记者 颜 珂

“蓝色面朝外，鼻梁条朝上，用手按压固定。”福建安溪县参内乡镇东村，乡镇干部苏志林入户为困难群众免费发放口罩，手把手提示佩戴方法。“政府把口罩送到家门口，心里很踏实。”镇东村贫困户黄玮良说。

疫情防控不落一户，扶贫路上不忘一人。安溪在全县范围内开展“走百村、访千户，解急忧、话小康”入户帮扶活动，跟踪解决建档立卡贫困户、贫困边缘户实际困难，同步强化防控知识宣传。同时，县财政拨出专项帮扶1500万元，各乡镇、各部门积极争取各类帮扶资金。

安溪县财政拨出600万元专项资金，对建档立卡贫困人口县内医保定点医院就诊就医和医保目录范围内个人自付部分，实行100%报销；在县外就诊就医，医保目录范围内个人自付部分给予报销50%；患31种特殊病种，在集中定点救治医院的医疗费用报销100%。医保之外，还有大病补助，尽力织牢医疗兜底网。

产业帮扶也更加精细。安溪县龙门镇闽华电池扶贫车间，机器轰鸣，工人们戴着口罩，忙碌作业。车间复工，最高兴的要数金狮村贫困户白胜坤。“我没啥文化，能在家门口上班，月挣3000多，生活更有盼头。”口罩虽然遮住了他的脸，却挡不住眼角溢出的笑颜。

让贫困人口乐有所业、居有所安、耕有所获，安溪党委政府加强政策引导：对就地新增吸纳建档立卡贫困户、贫困边缘户并签订1年以上劳动合同的企业，县扶贫办给予一次性补助；增设保洁员、护林员等公益性岗位，并签订1年以上劳动合同的，每人每月补贴1570元，并享受社会保险补贴。

网上查订单，入户收购农产品——这段时间，虎邱镇禾康好农专业合作社理事长林思达，忙得连轴转。“新鲜果蔬，农家土鸡鸭等，网上一点，直达家门口。”

疫情一度阻滞农产品销售。安溪通过开展消费扶贫专项行动，对建档立卡贫困户、贫困边缘户库存农产品进行摸底。县农业农村局牵头对接县电商平台、工业园区、企事业单位食堂等，包销滞销农产品，并引导上门收购、定点采购。同时，要求各乡镇供销社电商平台优先采购、销售贫困户农产品。

“打赢疫情防控与脱贫攻坚两场硬仗，重在找对路子、开好方子，明确扶持谁、谁来扶、怎么扶。”安溪县代县长吴毓舟说。

疫情考验下，帮扶不松劲。安溪县对135名建档立卡贫困户及贫困边缘户残疾人就学创业，每户补助5000元；45户贫困户的安居工程，每户补助6万元；对0—14周岁残疾人儿童少年康复训练补助全覆盖。

特惠对特困。疫情期间，安溪县将受疫情影响的城乡困难群众纳入低保范围，手续疫情结束后补办。对受疫情影响导致基本生活陷入困难的建档立卡贫困户、贫困边缘户等困难群众，给予不超2000元的临时困难救助。同时，派出专门力量，落实特困人员照料服务，加强留守老人和困难儿童关爱服务。

关爱更聚焦。安溪围绕“停课不停学”，各乡镇、村（社区）为贫困户就学子女设置学习资料免费复印点，其上网课产生的手机流量费用，协调电信部门予以赠送；县扶贫专项资金拨出50万元、县教育局统筹20万元资金，资助贫困边缘户子女就学。

“防止返贫是提高脱贫质量的关键。”安溪县委书记高向荣表示，要落实落细各项工作，确保如期打赢脱贫攻坚这场硬仗。

《 人民日报 》（ 2020年03月11日 13 版）