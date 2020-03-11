让我们给白衣战士更多关爱，在他们周围筑起一道道防线

在疫情防控阻击战中，一名普通的快递员能做什么？

前不久，行走在武汉战疫前线，笔者采访到一位名叫汪勇的快递小哥，他的事迹让人感动：组织起志愿者司机团队，义务接送医护人员上下班；建立餐食配供小组，通过“扫街”找餐馆，让医护人员吃上热乎饭；还组织了一支生活服务队，为援助医疗队队员维修手机、眼镜，购买生日蛋糕；还张罗着为一些定点医院运送医用物资。

汪勇的行动，给医务人员送去了关爱。疫情当前，白衣战士是火线上的中流砥柱。每天高负荷工作，他们承受了巨大的体力消耗，有时却顾不上一日三餐。守护他们，便是守护战斗力。为医务人员解除后顾之忧，让他们能持续健康、心无旁骛地投入战斗，是全社会的责任。

奉献爱心的人越来越多。拿汪勇来说，起初是自己开车接送医护人员，在意识到“一个人就算再拼命，力量也终究有限”后，他开始招募志愿者，引导大家一起参与进来。发动更多的人，凝聚更大的力量，解决的便不只是某个人某一次的困难，而是一群人长时间的需求。如今，汪勇的群组里已有许多人，他们来自不同的地方、有着不同的身份，为了支援战疫前线这个共同的目标，在线上线下发起一场又一场的爱心接力跑。

各项保障也越来越周到。各部门行动起来：个人防护是重中之重，医用防护用品重点向战疫一线投放；改善生活条件，保证医务人员吃得好、睡得香，还有专车接送；对长时间高强度工作的人员，及时安排休息，确保轮换休整到位；做好心理调适疏导，给医生护士减减压；落实好工资待遇、临时性工资补助、卫生防疫津贴待遇。另外，组织专门力量，关爱医务人员家属，只要有生活上的困难，应帮尽帮，让冲锋在前的白衣战士少些顾虑，多份安心。

只要医务人员坚守不退，就有最终战胜疫情的保障。让我们给白衣战士更多关爱，在他们周围筑起一道道防线，确保他们精力旺盛、斗志昂扬。

《 人民日报 》（ 2020年03月11日 13 版）