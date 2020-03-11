防控毫不放松 脱贫毫不动摇

在坚决做好疫情防控工作的同时，坚持如期全面完成脱贫攻坚任务不动摇，奋力夺取脱贫攻坚战全面胜利

贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示精神，在做好疫情防控工作的同时统筹抓好改革发展稳定各项工作，特别是要抓好涉及决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的重点任务，不能有缓一缓、等一等的思想。我们要打好“控、防、救、治”组合拳，防输入防扩散、坚决切断疫情传播链，早发现早隔离、全力以赴救治感染者，在坚决打赢疫情防控阻击战的同时，坚持如期全面完成脱贫攻坚任务不动摇，奋力夺取脱贫攻坚战全面胜利。

提高站位、决战决胜，深刻认识做好今年脱贫攻坚工作的特殊重要性。5年前的2月13日，习近平总书记在延安主持召开陕甘宁革命老区脱贫致富座谈会，对我们打赢脱贫攻坚战提出了明确要求。当前，全省还有18.34万贫困人口脱贫任务，各地特别是革命老区、深度贫困地区防返贫任务艰巨，新冠肺炎疫情又带来新的挑战。我们要万众一心加油干、越是艰险越向前，坚决完成脱贫攻坚任务，以实际行动增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

毫不放松、全力应对，坚决克服疫情带来的影响。优先组织贫困劳动力外出务工，用好社区工厂、公益岗位等促进贫困人口就近就地就业，通过“点对点、一站式”服务帮助贫困群众尽快返岗。发挥提前下达到县83.5亿元财政专项资金作用，加大对受疫情影响较大扶贫产业、扶贫项目帮扶，采取以工代赈、“一事一议”等方式推进项目建设。组织贫困户抢抓农时搞好春耕春管，安排4200万元财政专项资金支持蔬菜生产，多渠道解决贫困群众农产品卖难问题。

咬定目标、顽强作战，如期全面完成脱贫攻坚任务。围绕剩余18.34万贫困人口精准施策，对有劳动能力的贫困人口加大产业就业帮扶力度，对特殊贫困人口强化低保、医保、救助供养等兜底保障。对标《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》全面查漏补缺，推进农村环境干净整洁、具备条件建制村通客车、贫困人口养老保险全覆盖等任务扫尾清零，确保稳定实现“两不愁三保障”。发挥大扶贫格局作用，加强机关事业单位和驻村工作队帮扶，搞好同中央定点扶贫单位的工作对接，深化苏陕扶贫协作。

长短结合、标本兼治，持续巩固脱贫成果防返贫。常态化整改脱贫工作中存在的问题，认真抓好中央专项巡视“回头看”和国家成效考核反馈问题整改。严格落实“四个不摘”要求，对存在返贫风险的4.09万已脱贫人口和存在致贫风险的4.28万人口强化跟踪研判预警，及时将返贫人口和新发生贫困人口纳入帮扶。大力发展果业、畜牧业、设施农业加区域特色农业的现代农业产业体系，确保有劳动能力的贫困户每户至少有1个稳定增收的产业项目。统筹脱贫攻坚与乡村振兴，推动脱贫攻坚特惠性政策向常规性、普惠性政策转变。

动真碰硬、从严从实，确保脱贫攻坚经得起历史和人民检验。坚持“五级书记”抓脱贫攻坚，深入开展比责任落实、比尽锐出战、比精准举措、提升脱贫成效“三比一提升”行动，加大投入保障，做好脱贫攻坚考核总结宣传工作。强化督导督查督战，对贫困发生率相对较高或剩余贫困人口相对较多的地区组织精锐力量集中攻坚。用好鼓励激励、容错纠错、能上能下“三项机制”，坚决破除形式主义、官僚主义，切实为基层减负，对贪污挪用、搞数字脱贫、虚假脱贫等行为严肃处理。

——陕西省委书记胡和平在全省加强农村疫情防控决战决胜脱贫攻坚视频会议上说

（本报记者 王乐文整理）

《 人民日报 》（ 2020年03月11日 05 版）