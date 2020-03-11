为春耕备耕提供更多保障

春播粮食面积占全年粮食面积的一半，事关两季收成，在做好疫情防控工作的同时，也要抓紧开展农事活动

制定有针对性的政策措施，不断打通农资供应、农民下田等方面存在的堵点，才能为春耕备耕提供更多保障

东风吹绿草，布谷劝春耕。春光渐浓，春耕备耕已从南到北陆续展开。在贵州，农户们在宽阔的坝子里栽植作物；在河南，种植大户加紧进行麦田除草、施肥、灌溉；在三江平原，备耕的人们清积雪、扣大棚……广袤的土地逐渐苏醒，呈现出一派“人勤春来早，田间耕作忙”的生动景象。

习近平总书记强调，要“不失时机抓好春季农业生产”，“越是面对风险挑战，越要稳住农业，越要确保粮食和重要副食品安全”。手中有粮，心中不慌。在我国，春播粮食面积占全年粮食面积的一半，事关两季收成，相关工作绝对不能放松。眼下正是春耕春管的关键阶段，在做好疫情防控工作的同时，也要抓紧开展农事活动。即使是疫情最重的湖北和疫情较重的省份，也要根据实际情况组织农民开展农业生产。只有这样，才能为全年粮食丰收打好基础，把饭碗牢牢端在自己的手上。

受疫情影响，今年春季农业生产面临压力。战疫之下，一些地方“微循环”不畅，乡村道路不通，导致农资企业复工复产难、农资进村入户难、农民出村下田难等问题不同程度存在。农时不等人，如今春回大地，农事渐起，我们要及时解决影响春耕备耕的突出问题。农业生产场所大多在田间野外，一些不合理限制要取消，为春耕保驾护航。当前，一些地方在融资、用工、原材料保供等方面为农资企业复工复产提供优惠便利；一些地方为运输种子、农药、化肥、饲料等的特种车辆开辟农资保供“绿色通道”，“点对点”配送；一些地区组织安排错时下田、错峰作业……制定有针对性的政策措施，不断打通农资供应、农民下田等方面存在的堵点，才能为春耕备耕提供更多保障。

在疫情的特殊考验下，农机农技的作用更加凸显。开展农机作业服务，更符合当前防疫“不聚集、少走动”的要求，既能解决农业生产用工不足问题，也能提高效率，帮助广大农民轻松种田、科学种田。在江苏淮安市，3台植保无人机在一处麦田上空嗡嗡飞翔，不到半天就完成了1200亩麦田的植保工作。农业农村部农情调度表明，今春农业生产全国预计投入各类农机具达2000万台套以上；预计投入植保无人机超过3万台，北斗定位无人驾驶拖拉机及配套精准作业农机具超过2万台套。从制定政策确保农机作业畅通，到开通春耕农机线上服务平台、提供“不见面”技术服务等，都将在防疫情、抢农时中更好发挥农机农技作用，助力高质量完成春播任务。

开展好春耕备耕工作，防灾减灾不能有丝毫松懈。不久前，中央应对疫情工作领导小组印发《当前春耕生产工作指南》，强调“抓好科学防灾减灾”。对于各地各部门来说，防灾减灾，既要抓好抗旱防涝防冻等工作，做到未雨绸缪；也要监测防治好病虫害，实现治早治小；同时，对于非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病，也要持续加强防控，构筑起有效的免疫屏障。更多通过网络直播、在线培训等方式普及防灾减灾知识，更好指导农民落实抗灾救灾和灾后恢复生产措施，才能有效减少风险隐患、降低灾害损失，确保夏粮丰收到手，促进畜牧水产养殖业全面发展。

今年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。全力以赴抓好春季农业生产，对于保持经济社会大局稳定、全面建成小康社会具有重要意义。季节不等人，春日胜黄金。迅速行动起来，搞好春耕生产，我们将为战胜疫情注入更充足的动力，也将用农业丰收为全面小康打下更坚实的基础。

《 人民日报 》（ 2020年03月11日 05 版）