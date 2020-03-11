脱贫摘帽不是终点，而是新起点

响鼓重锤，鼓舞人心，催人奋进！

“习近平总书记的重要讲话，为我们坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利、确保全面建成小康社会，指明了努力方向、提供了根本遵循。”“现在，到了把中华民族千百年来的绝对贫困问题历史性地画上句号的时候了，但我们奋斗的脚步不会停下！”……习近平总书记在6日召开的决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话，连日来在广大干部群众中引发强烈反响。

大家纷纷表示，一定要紧绷决战决胜脱贫攻坚这根弦，不能停顿、不能大意、不能放松，坚决克服面临的困难挑战，高质量完成脱贫攻坚目标任务，同时接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，开启新的奋斗征程。

高质量完成脱贫攻坚目标任务，开启新生活、新奋斗

党的十八大以来，在党中央坚强领导下，在全党全国全社会共同努力下，我国脱贫攻坚取得决定性成就，正在奋力夺取全面胜利。“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。”习近平总书记铿锵有力的话语，引起了广大干部群众的强烈共鸣。

“总书记对脱贫攻坚工作抓得很紧很紧，疫情还没结束，中央就开这么大规模的会，让我们心里既温暖又充实。脱贫以后，去年我开农家乐挣了10万块，今年我要继续努力，为乡村振兴出把力！”云南省临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦佑村村民董红田说。邦佑村78户人家曾有42户贫困户，靠外出务工和发展乡村旅游、种养殖业，2018年整村脱贫了。3个扶贫工作队员仍常驻村里，帮助解决大事小情。

“习近平总书记提出‘脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点’，这对做好今后一个时期扶贫工作有重要指导意义。”中国五矿集团有限公司董事长、党组书记唐复平表示，“作为承担对口帮扶任务的中央企业，我们决不能产生‘交差’心理，而要持之以恒。今年，中国五矿将在加强对两个挂牌督办县帮扶力度的同时，在已经摘帽的4个对口帮扶县继续帮扶12个产业扶贫项目。”

“习近平总书记明确提出建立长短结合、标本兼治的体制机制。这就要求我们基层脱贫攻坚工作必须把扶贫与扶志、扶智结合起来，立足当前、着眼长远，扎实打赢脱贫攻坚这场硬仗。”江西省贵溪市塘湾镇高坂村第一书记、贵溪市教育局干部王鹏说，今年，村里打算建大米加工厂，把绿色水稻种植面积由原来的100亩扩大到200亩，使绿色品牌成为农民脱贫致富的“源头活水”。

“脱贫摘帽不是终点，我们要高质量完成脱贫攻坚目标任务，不能满足于已经取得的脱贫成果。”江苏省宿迁市泗阳县王集镇扶贫专干樊丽华表示，全镇4个省定经济薄弱村和2974个建档立卡贫困户已脱贫摘帽，接下来要巩固提升，扶上马送一程，确保已脱贫的不返贫、边缘人口不致贫，做到小康路上不停步。

“我们要站在更高的起点上，强弱项、补短板，切实做到摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管。”中国气象局挂职干部、内蒙古兴安盟突泉县委副书记马清云说，3月5日，中国气象局定点帮扶的突泉县退出贫困旗县序列，“接下来要进一步巩固脱贫成果，更加注重产业精准、帮扶有效、增收有业、稳定脱贫，更加注重激发内生动力，高质量实现脱贫和增收致富的目标任务。”

坚决啃下最难啃的硬骨头，接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接

习近平总书记要求：“接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接。”广大干部群众表示，这一部署高瞻远瞩，考虑深远，对于确保高质量完成脱贫攻坚目标任务、确保脱贫摘帽后继续撸起袖子加油干，具有重要意义。

今年是脱贫攻坚战最后一年，收官之年又遭遇疫情影响，各项工作任务更重、要求更高，但如期完成目标任务不能打任何折扣。“总书记要求，要切实解决扶贫农畜产品滞销问题。我们正在认真贯彻落实。”农业农村部发展规划司司长、扶贫办主任魏百刚说，将建立专门的信息报送制度，及时跟踪了解贫困地区农畜产品的“卖难”问题，开通热线电话，针对贫困地区扶贫企业、贫困户的农产品滞销困难，组织广大龙头企业、批发市场、大型电商建立专门对接，帮助贫困地区解决好产品销售问题。同时，开展产业扶贫与乡村产业振兴有机衔接研究，总结脱贫摘帽县推进衔接的成功经验做法。

“习近平总书记的重要讲话，进一步坚定了我们打赢脱贫攻坚战的信心和决心。”国家发改委地区振兴司主要负责同志表示，将努力克服疫情影响，全力做好易地扶贫搬迁工作，今年6月底前坚决完成安置区配套设施建设“扫尾”工程任务，分区分类强化后续扶持措施，巩固易地搬迁脱贫成果，确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。大力开展消费扶贫行动，组织好产销对接，推动解决农产品“卖难”问题。

解决贫中之贫、困中之困，啃下最后的硬骨头，要有硬举措。“决战决胜脱贫攻坚必须坚持目标导向、问题导向、结果导向，我们以‘三排查、三清零’为抓手，贯彻落实总书记的指示精神。”陕西省扶贫办党组书记、主任文引学表示，陕西将排查政策落实，确保脱贫任务清零；排查存在问题，确保整改任务清零；排查长效机制，确保漏点短板清零。实行一周一调度、一周一通报的制度，确保如期高质量全面完成脱贫攻坚各项任务。

“现在剩下的任务都是硬骨头中的硬骨头！”重庆市石柱土家族自治县中益乡华溪村第一书记汪云友说，“我们将聚焦‘两不愁三保障’的薄弱环节，整合资源，精准帮扶。继续强化产业扶贫，把华溪村的‘巴掌田’‘鸡爪地’，建成现代山地特色田园综合体。”

抓紧推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，才能解决好相对贫困问题。国务院扶贫办主任刘永富表示，国务院扶贫办正在研究“十四五”巩固脱贫成果规划编制工作，主要有两项任务，一是巩固脱贫攻坚成果，二是形成解决相对贫困长效机制的制度框架。

民建安徽省委副主委、安徽省农业科学院副院长赵皖平认为：“要以产业发展为推动，以教育和医疗为保障，以环境改善和乡村治理为基础，打造解决相对贫困的长效机制。”浙江省海盐县委书记陈玲芳说：“我们将围绕‘农业强、农村美、农民富’，大力推进乡村振兴战略，带动农民增收致富，确保全面小康路上不让一个人掉队。”

建立长短结合、标本兼治的体制机制，促进逐步实现共同富裕

脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。广大干部群众纷纷表示：“要按照习近平总书记的要求，接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，推动减贫战略和工作体系平稳转型，统筹纳入乡村振兴战略，建立长短结合、标本兼治的体制机制，激发欠发达地区和农村低收入人口发展的内生动力，实施精准帮扶，逐步实现共同富裕。”

把产业基础打牢，使欠发达地区彻底拔掉穷根，增强发展能力。“接下来要进一步拓宽产业项目，大力发展蔬菜、蚕桑、蛋鸡、肉牛等优势产业，并强化产销对接，延伸产业链。”贵州省赫章县松林坡乡箐营村第一书记朱绪国说，箐营村山高谷深、坡陡弯急，是贵州贫困发生率最高的村之一，目前剩余未脱贫人口17户80人，“群众脱贫致富的积极性已经充分调动起来，箐营村和全国人民一起奔小康的决心很坚定。”

“作为经济相对较发达的县市，我们将把扶贫产业升级打造成为乡村振兴的品牌化产业。围绕生态米、小水果、黑山羊等10个特色扶贫产业，发挥龙头企业带动作用，打造效益好、品牌响的乡村振兴特色产业。”湖南省长沙市委常委、浏阳市委书记黎春秋表示，浏阳今年能够全面完成脱贫攻坚任务，下一步要发力推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接。

“不仅要帮助后发地区脱贫，更要把当前与长远、‘输血’与‘造血’结合起来，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，促进逐步实现共同富裕。”江苏省对口帮扶贵州省铜仁市工作队领队、铜仁市委常委、副市长查颖冬说。在铜仁市万山区易地扶贫搬迁安置点旺家社区微工厂产业园，工作队帮助建立的5家扶贫车间，这几天陆续复工复产。

把就业扶贫抓好，夯实民生之本，激发农村低收入人口发展的内生动力。“我们将进一步增强造血功能，全力推进稳岗就业增收。”广西博白县委书记罗宗光表示，博白县目前还有7922名贫困人口未脱贫、7个贫困村未出列，脱贫攻坚任务仍然艰巨，将持续推进“百车护送，返岗复工”专项行动，让贫困劳动力“出家门进车门，下车门进厂门”，引导企业、合作社、扶贫车间、公益岗位优先吸纳贫困劳动力就业。

“同心县是宁夏扶贫主阵地。我们要继续抓好就业扶贫，抓好23个村头扶贫车间运行和服务管理，完善奖补扶持政策，加大招商引资力度，帮助企业解难题。”宁夏吴忠市委常委、同心县委书记马洪海说。四川省兴文县是乌蒙山片区省级贫困县，兴文县扶贫开发局局长梁小平表示：“我们将继续扩大劳务输出，加强与外地企业对接，帮助引导贫困劳动力外出转移就业；挖掘‘扶贫车间’等就业岗位，就地就近吸纳贫困劳动力就业，确保有劳动力的贫困家庭至少1人稳定就业。”

把基础设施建好，加快补上农村道路、电网、通信等基础设施短板。“我们要更好地统筹交通运输服务乡村振兴战略、推进‘四好农村路’建设和脱贫攻坚各项工作。”正在甘肃省交通厅挂职的交通运输部财务审计司副司长胡荣明说，今年甘肃将在坚决完成剩余8个贫困县全部摘帽的任务基础上，加快补齐农村交通供给短板，完善农村物流基础设施，推进城乡交通运输一体化发展和“农村公路+产业”融合发展。

“巩固脱贫成果、推进乡村振兴，企业要发挥专业优势，整合市场资源，帮助建立脱贫致富的长效机制。”中国平安“三村工程”扶贫办公室主任盛瑞生表示，将继续探索“扶贫保+溯源保+防贫保”精准扶贫模式，利用信用保证保险与贷款贴息等手段，为贫困地区的特色产业提供金融支持。

（本报记者刘毅、高云才、顾仲阳、王浩、刘志强、陆娅楠、曲哲涵、齐志明、何勇、王伟健、徐元锋、龚仕建、蒋云龙、程焕、庞革平、王明峰、刘峰）

《 人民日报 》（ 2020年03月11日 03 版）