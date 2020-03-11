到2020年现行标准下的农村贫困人口全部脱贫，是党中央向全国人民作出的郑重承诺，必须如期实现，没有任何退路和弹性。

习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上强调，脱贫攻坚越到最后越要加强和改善党的领导，各级党委（党组）一定要履职尽责、不辱使命，以更大决心、更强力度推进脱贫攻坚，努力克服新冠肺炎疫情影响，夺取脱贫攻坚战全面胜利，坚决完成这项对中华民族、对人类都具有重大意义的伟业，确保经得起历史和人民检验。

言必信、行必果，中国共产党最讲认真，说到就要做到。党的初心就是为人民谋幸福、为民族谋复兴，党中央想的就是千方百计让老百姓都能过上好日子。打赢脱贫攻坚战是全面建成小康社会的底线任务，这个底线任务不能打任何折扣。如期实现脱贫攻坚目标任务，本来就有许多硬骨头要啃，疫情又增加了难度。现在满打满算，今年还有不到10个月的时间，按日子算不到300天，时间一晃就过去了，上上下下必须把工作抓得很紧很紧。要深刻认识这是一场硬仗，越到最后越要紧绷这根弦，不能停顿、不能大意、不能放松。各省区市都层层签了军令状，承诺了就要兑现，必须砥砺初心、重诺守信、坚定信心、顽强奋斗，确保全面小康路上一个都不能少。

确保经得起历史和人民检验，就要为脱贫攻坚提供坚强政治保证。党的十八大以来，我国脱贫攻坚之所以能够取得决定性成就，最根本的在于以习近平同志为核心的党中央坚强领导，全党全国全社会上下同心，集中力量攻坚克难，推动脱贫攻坚不断攻城拔寨。现在，从决定性成就到全面胜利，面临的困难和挑战依然艰巨。要啃下最后的硬骨头，全面打赢这场硬仗，必须强化中央统筹、省负总责、市县抓落实的工作机制，强化党政一把手负总责的责任制，强化县级党委作为全县脱贫攻坚总指挥部的关键作用。各级党委和政府要扛起这一重大政治任务，各级党政干部特别是一把手要增强政治担当和责任担当，以高度的历史使命感亲力亲为、一抓到底。

确保经得起历史和人民检验，就要坚决把党中央决策部署落到实处。中央财政要继续增加专项扶贫资金规模，各级财政也要保证脱贫攻坚的资金需求，对已经实现稳定脱贫的地方可以统筹安排专项扶贫资金，支持非贫困县、非贫困村的贫困人口脱贫。要深化东西部扶贫协作和中央单位定点扶贫，当前最突出的任务是帮助中西部地区降低疫情对脱贫攻坚的影响，长远看要立足国家区域发展总体战略，深化区域合作，推进东部产业向西部梯度转移，实现产业互补、人员互动、技术互学、观念互通、作风互鉴，共同发展。

脱贫攻坚任务能否高质量完成，关键在人，关键在干部队伍作风。要加强扶贫领域作风建设，坚决反对形式主义、官僚主义，切实减轻基层负担，让基层扶贫干部心无旁骛投入到疫情防控和脱贫攻坚工作中去。脱贫攻坚工作艰苦卓绝，凝聚了全党全国各族人民智慧和心血，是广大干部群众扎扎实实干出来的。各级党组织一定要履职尽责、求真务实、真抓实干、拼搏进取，确保取得脱贫攻坚的最后胜利，向党和人民交出合格的答卷！

《 人民日报 》（ 2020年03月11日 03 版）