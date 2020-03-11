在大考中交出合格答卷

在抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，习近平总书记专门赴湖北武汉考察疫情防控工作，发出“坚决打赢湖北保卫战、武汉保卫战”的总攻令，更加坚定了广大干部群众的信心和决心。

“一鼓作气，咬紧牙关，坚持到底”

当前，疫情蔓延扩散势头已经得到基本遏制，防控形势逐步向好。广大医务工作者“是最大的功臣”。

“习主席的到来，让我深深感到，党中央和全国人民同我们站在一起！”火神山医院重症医学一科护士长陈静自除夕夜驰援武汉至今，已在这座英雄的城市里连续奋战了40多天。她和战友们不仅承担专业救治工作，还负责患者的生活护理、病区的消杀工作。

无惧生死，不计代价。陈静说：“当国家和人民有需要，我们就要拿出子弟兵的担当，用我们的医学专业技能报效国家！在接下来的工作中，我们继续坚决执行习主席的命令，不麻痹、不厌战、不松劲，全力以赴救治患者、慰藉患者、服务患者，不负重托、不辱使命，向党和人民交出合格答卷。”

疫情防控现在到了关键的时候，必须咬紧牙关坚持下去。

江苏省支援黄石医疗队前方指挥部总指挥、南京医科大学副校长、南医大附属逸夫医院院长鲁翔深有感触地说：“气可鼓不可泄。接下来我们面临的战斗仍然十分艰苦。我们会继续坚守岗位，直到战斗胜利的那一刻。”

沧海横流，方显英雄本色。在这场没有硝烟的战斗中，千千万万平凡的医务工作者，以默默无闻的奋斗和奉献，谱写了可歌可泣的战“疫”篇章。

习近平总书记的到来，令武汉东湖新城社区卫生服务站全科医生胡艾丽倍感振奋。半个多月以来，在大家共同努力下，社区保持无新增确诊病例。保持“战绩”，胡艾丽很有信心。她说：“作为一名基层社区医护人员，我会继续做好今后的社区医卫工作，为广大居民做好服务，坚决遏制疫情扩散蔓延。”

“磨砺责任担当之勇、科学防控之智、统筹兼顾之谋、组织实施之能”

“抗击疫情有两个阵地，一个是医院救死扶伤阵地，一个是社区防控阵地。”——武汉东湖风景区管委会下沉到东湖新城社区的党员干部贾成员，对习近平总书记说的这句话深有体会。“总书记强调社区工作的重要性，更让我感到自身工作的意义所在。”贾成员说，今后将更加主动为社区居民做好服务，期待早日重见繁华的武汉。

打赢疫情防控阻击战，重点在“防”。

北京市西城区大栅栏街道位于北京市核心区，辖区内既有著名的文化旅游区，也有人口密度较大的居住区。疫情发生以来，由区里下沉干部、街道下沉干部、党员志愿者等共同组成了近千人的一线防控队伍，做好社区封闭、站岗值守等各项工作。大栅栏街道工委书记李婕说，我们要以习近平总书记重要讲话精神为指引，持之以恒不松劲，不获全胜决不收兵。

这次新冠肺炎疫情防控，是对治理体系和治理能力的一次大考，既有经验，也有教训。

习近平总书记的重要讲话让上海黄浦区南京东路街道办事处副主任袁登全深感重任在肩。“这次疫情也是对社区治理能力、日常工作基础、干部队伍战斗力的一次严峻考验和深度体检。我们街道老旧小区多、返沪租客多、流动人员多，社区防控任务十分繁重。我们将把社区防控措施落实到每个细节，不漏过每一个角落，工作细致些、再细致些，把一些薄弱环节弥补好、改进好，力争在这次大考中交上一份合格的答卷。”袁登全说。

“强信心、暖人心、聚民心”

回忆起习近平总书记来到社区警务室的情景，武汉东湖新城社区民警李等军表示：“总书记非常关心基层民警的工作和生活。听完总书记的话，我们更觉责任重大。社区是疫情防控的最前线，我们会继续依法防控，确保社区各项措施落实。”

自疫情发生以来，东湖新城社区90后志愿者黄颖一直为社区居民物资的配送奔波。“生于斯、长于斯，武汉的年轻人，本就应该在这个时候站出来。总书记的到来，更让我坚定了战斗到底的决心。我会继续服从社区协调安排，做好志愿服务，为打赢湖北保卫战、武汉保卫战尽一份力。”黄颖说。

疫情防控这根弦依然不能松，但经济社会发展各项工作同样迫在眉睫。习近平总书记考察中提出，要在加强防控的前提下，采取差异化策略，适时启动分区分级、分类分时、有条件的复工复产。这既是对湖北武汉的要求，也是对全国的要求。

江苏奥赛康药业股份有限公司是南京第一批复工企业之一。公司总工程师陈祥峰说，从只开20%的生产线到目前已完全恢复常态，企业正加足马力，争分夺秒将疫情造成的损失补回来。“习近平总书记的话，让我们复工企业更明确了努力方向。”

春耕农忙正当时，云南省会泽县大海乡小江村努力统筹疫情防控与脱贫攻坚。

“总书记说，统筹抓好春耕生产、农民就业增收等工作，坚决抓好脱贫攻坚各项任务，为我们的工作提供了指引。”小江村党支部书记顾学波说，“我们一定统筹抓好春耕生产、农民就业增收等工作，确保取得脱贫攻坚的最后胜利，向党和人民交出合格的答卷。”

（新华社北京3月10日电 记者施雨岑、王思北、王鹏、黎云、李伟、王贤、乐文婉、王君璐、吴霞、沈汝发、杨静、彭韵佳、席敏）

《 人民日报 》（ 2020年03月11日 03 版）