3月10日，江夏方舱医院，天气晴朗。16时15分，患者艾女士办完出院手续走出大门。16时20分，进行最后的消毒工作。17时25分，医院大门贴上封条。至此，江夏方舱医院最后一位患者治愈出院。

“我现在感觉无比高兴！核酸检测三次阴性，CT检测也没问题，已经治愈了。医生们对我太好了。我有糖尿病，他们几乎每隔几小时就会给我测血糖，太贴心了！”艾女士笑容满面地踏上了去隔离点的汽车。

今天这里还有94名患者治愈出舱，另外36名患者转院去湖北省妇幼保健院光谷院区。转院患者症状很轻，大部分核酸检测为阴性，只有肺部CT检查显示有一些白点，他们将接受最后的治疗。

江夏方舱医院是武汉首个以中医院运转模式来进行临床治疗、管理的方舱医院。医疗团队由来自武汉本地及天津、江苏、河南、湖南、陕西等多个省份中医院的数百名医护人员组成。从2月14日正式开舱收治患者至今，江夏方舱医院收治的患者中，没有一例转为重症。

《 人民日报 》（ 2020年03月11日 02 版）