《歌唱祖国》《我和我的祖国》……此起彼伏的歌声中，武昌方舱医院最后一批患者出舱。3月10日，武汉市所有方舱医院全部休舱。建设方舱医院是医学救援史上的重大创举，在抗击疫情中发挥了重大作用，在应对重大突发公共卫生事件方面探索了宝贵经验，展示了中国智慧。

但是，方舱医院的意义绝不仅仅局限于医学方面。1个多月来，各地医疗队进驻方舱医院，夜以继日展开救治，与这里的患者朝夕相处。很多患者出舱时流下了眼泪，对医护人员说“真舍不得你们”；有的患者盯着医生的眼睛看了又看，说要记住她是姐姐还是妹妹……在这个生命方舟，医患相亲相爱成了一家人。

方舱医院传递出的，是一方有难、八方支援的优良传统，是同舟共济、守望相助的家国情怀。依靠这种精神，中华民族历史上经历过很多磨难，但从来没有被压垮过，而是不断在磨难中成长、从磨难中奋起。

方舱医院休舱，爱与温暖永在。与方舱医院一样，一个个定点医院、重症病房，也同样是生命方舟，充满了爱与温暖。我们一定能够取得抗击疫情的最后胜利。经过这场斗争，14亿多中华儿女的心贴得更近，手牵得更紧，情融得更深。

《 人民日报 》（ 2020年03月11日 02 版）