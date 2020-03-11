今年省市县扶贫资金投入超两千亿元

人民网北京3月10日电 （记者邱超奕）截至3月9日24时，各省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例17721例，其中重症病例4794例，累计治愈出院病例59897例，累计死亡病例3136例，累计报告确诊病例80754例，现有疑似病例349例。3月9日武汉新增确诊病例首次降至20例以下；湖北除武汉外，已连续5日无新增确诊病例；湖北以外省份，已连续3日无本土新增确诊病例。

国务院联防联控机制10日召开新闻发布会，介绍推进农村疫情防控和脱贫攻坚工作有关情况。农业农村部市场与信息化司司长唐珂表示，农业农村部增设10部热线电话，受理交通受阻、物流不畅、资金困难等问题，每天梳理问题清单，及时移交相关部门解决，并跟踪办理结果。

国务院扶贫办规划财务司司长黄艳介绍，中央财政扶贫资金从2013年到2019年持续增长，年增幅达21%。目前各省市县今年扶贫资金投入已达2000亿元以上，中央财政专项扶贫资金已拨付1136亿元。各地在分区分级精准防控下加速扶贫项目复工复产。中西部22个省份今年计划的35万多个扶贫项目已开工11.3万个，扶贫车间的复工率达60%以上。

今年全国还剩52个县未摘帽，其中10个县有疫情，所受影响相对较小。黄艳透露，1月25日，扶贫开发领导小组印发了《关于开展挂牌督战工作的指导意见》，明确对52个县和1113个村实施挂牌督战，目前52个县都制定了相应的工作方案。

国务院扶贫办新闻发言人、综合司司长苏国霞介绍，为帮助贫困户尽快复工复产，农业农村部和银保监会出台了扶贫小额信贷优惠政策。对受疫情影响不能按时还款的贫困户，允许延长半年，不做不良贷款记录；此外联合人社部出台了帮助贫困户就业增收的措施，鼓励重点企业优先招用符合条件的贫困劳动力，已有100万贫困家庭劳动力实现返岗就业。

《 人民日报 》（ 2020年03月11日 02 版）