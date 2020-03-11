各地多措并举助力企业复工复产

人民网北京3月10日电 （记者赵展慧）在国务院联防联控机制10日举行的新闻发布会上，应急管理部、住房城乡建设部介绍了参与疫情防控、服务复工复产等问题的有关情况。

应急管理部副部长尚勇表示，疫情期间，应急管理部整改16.8万处问题隐患，累计开展应急处置6.5万次。应急管理部制定了服务复工复产的8项措施，从到期证件自动顺延、行政审批网上办理、简化复工复产手续等方面支持各类企业复工复产。

应急管理部消防救援局局长琼色介绍，消防救援队伍根据群众需要和当地防疫指挥部的安排，配合开展涉疫人员转运、涉疫场所消毒、涉疫物品和车辆洗消、转运防疫物资等工作，提供排水排涝、紧急送水、送药就医等救助服务工作。目前累计完成相关工作任务7537起，其中，涉疫人员转运503起、7355人；防疫消毒2350起、面积约2191万平方米；转运防疫物资1130起、1.75万吨。

住房城乡建设部副部长倪虹介绍，截至3月8日，全国房屋建筑和市政基础设施工程在建项目开复工11.19万个，开复工率达58.15%。南方复工率较高，全国大约15个省份复工率超过50%。针对不同地区疫情对建筑工程、市政基础设施工程建设等工作的影响程度，各地统筹做好建筑工人返岗、建材供应、建筑工地疫情防控和安全生产等工作。

我国从事建筑业生产的职工约5000万人。当前建设项目复工复产主要面临用工返岗难和工地防疫设施设备保障难两个问题。倪虹表示，各地探索了一些好办法，如浙江、北京、广东采取“点对点”接工人复工，通过专列专车等保证用工尽快返岗。口罩等防疫设备也在逐步满足复工需要。

为进一步推动建设企业复工复产，住房和城乡建设部出台了相关措施。第一，对勘察设计、建筑施工、工程监理等企业资质，有效期在6月30日前期满的，自动延续到7月31日。第二，鼓励以银行保函等替代保证金，减少企业资金占用；同时鼓励银行对资信良好的建筑企业在授信额度、贷款利率等方面给予支持。第三，大力推行工程建设项目审批线上全流程办理，对其承诺的提交材料可在疫情后补交。

《 人民日报 》（ 2020年03月11日 02 版）