统筹抓好新冠肺炎疫情防控和森林草原火灾防范工作 及时排查消除隐患 保障人民群众生命财产安全

新华社北京3月10日电 中共中央政治局常委、国务院总理李克强日前对森林草原防灭火工作作出重要批示。批示指出：森林草原防灭火事关人民群众生命财产安全和国家生态安全。当前，我国大部分地区将陆续进入森林草原春季防火期。各地区各有关部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院决策部署，统筹抓好新冠肺炎疫情防控和森林草原火灾防范工作。要坚持预防为主、防灭结合、高效扑救、安全第一的方针，按照“打早、打小、打了”的原则，压实各级各环节责任，衔接好“防”和“救”的责任链条，坚决防范森林草原重特大火灾。要突出重点区域，加强监测预警、火源管控，及时排查消除隐患，防火于未燃之时、成灾之前。进一步完善指挥体系和协调机制，加强力量建设和实战演练，发挥各方优势，强化协同配合，形成整体合力，为促进经济平稳发展、保障人民群众生命财产安全提供有力支撑。

国务委员、国家森林草原防灭火指挥部总指挥王勇3月10日出席全国森林草原防灭火工作电视电话会议并讲话。他强调，要深入贯彻习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的重要讲话精神，认真落实李克强总理批示要求，扎实做好森林草原防灭火工作，坚决防范遏制各类重特大灾害事故发生，为打赢疫情防控阻击战、决胜全面建成小康社会营造安全稳定环境。

王勇指出，当前正值春季森林草原高火险关键期，各地各有关部门要认真落实党中央、国务院的决策部署，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，进一步强化责任落实，健全工作机制，统筹抓好疫情防控和森林草原防灭火工作。突出源头管控，开展野外火源专项治理行动，针对重点区域、重点时段完善应急预案，强化监测预警、基础保障和实战演练。坚持安全第一、科学施救，提升应急救援和扑救能力，坚决避免小火酿成大灾。严格落实复工复产安全生产责任措施，切实维护人民群众生命财产安全。

《 人民日报 》（ 2020年03月11日 02 版）