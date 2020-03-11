毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作 坚决打赢湖北保卫战武汉保卫战

3月10日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平专门赴湖北省武汉市考察新冠肺炎疫情防控工作。这是习近平在火神山医院指挥中心视频连线感染科病房，与病房内患者和医务人员亲切交流。

新华社记者 鞠 鹏摄

3月10日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平专门赴湖北省武汉市考察新冠肺炎疫情防控工作。这是习近平在东湖新城社区生活物资集中配送点，详细询问社区群众生活物资采购和供应情况。

新华社记者 谢环驰摄

■ 湖北和武汉是这次疫情防控斗争的重中之重和决胜之地。经过艰苦努力，湖北和武汉疫情防控形势发生积极向好变化，取得阶段性重要成果，但疫情防控任务依然艰巨繁重。越是在这个时候，越是要保持头脑清醒，越是要慎终如始，越是要再接再厉、善作善成，继续把疫情防控作为当前头等大事和最重要的工作，不麻痹、不厌战、不松劲，毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，坚决打赢湖北保卫战、武汉保卫战

■ 在这场严峻斗争中，湖北各级党组织和广大党员、干部冲锋在前、英勇奋战，全省医务工作者和援鄂医疗队员白衣执甲、逆行出征，人民解放军指战员闻令即动、勇挑重担，广大社区工作者、公安干警、基层干部、下沉干部、志愿者不惧风雨、坚守一线，广大群众众志成城、踊跃参与，涌现出一大批可歌可泣的先进典型和感人事迹

■ 在这场严峻斗争中，武汉人民识大体、顾大局，不畏艰险、顽强不屈，自觉服从疫情防控大局需要，主动投身疫情防控斗争，作出了重大贡献，让全国全世界看到了武汉人民的坚韧不拔、高风亮节。全党全国各族人民都为你们而感动、而赞叹！党和人民感谢武汉人民！

■ 在湖北和武汉人民遭受疫情打击的关键关头，广大医务工作者坚韧不拔、顽强拼搏、无私奉献，展现了医者仁心的崇高精神，展现了新时代医务工作者的良好形象，感动了中国，感动了世界。当前，疫情蔓延扩散势头已经得到基本遏制，防控形势逐步向好。这是全党全国全社会共同努力、团结奋斗的结果，你们是最大的功臣，党和人民要给你们记头功

■ 坚持不懈做好疫情防控工作关键靠社区。要充分发挥社区在疫情防控中的重要作用，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，防控力量要向社区下沉，加强社区防控措施的落实，使所有社区成为疫情防控的坚强堡垒

■ 要把医疗救治工作摆在第一位，在科学精准救治上下功夫，最大限度提高治愈率、降低病亡率。要进一步落实“四集中”措施，集中优势医疗资源和技术力量救治患者，加快推广应用已经研发和筛选的有效药物，提升救治水平

■ 民生稳，人心就稳，社会就稳。湖北和武汉等疫情严重地方的群众自我隔离了这么长时间，有些情绪宣泄，要理解、宽容、包容，继续加大各方面工作力度。要充分考虑群众基本生活需求，密切监测市场供需和价格动态，保障米面粮油、肉禽蛋奶等生活必需品供应

■ 这次新冠肺炎疫情防控，是对治理体系和治理能力的一次大考，既有经验，也有教训。要放眼长远，总结经验教训，加快补齐治理体系的短板和弱项，为保障人民生命安全和身体健康筑牢制度防线。要着力完善城市治理体系和城乡基层治理体系，树立“全周期管理”意识，努力探索超大城市现代化治理新路子

本报武汉3月10日电 在抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平10日专门赴湖北省武汉市考察疫情防控工作。他强调，湖北和武汉是这次疫情防控斗争的重中之重和决胜之地。经过艰苦努力，湖北和武汉疫情防控形势发生积极向好变化，取得阶段性重要成果，但疫情防控任务依然艰巨繁重。越是在这个时候，越是要保持头脑清醒，越是要慎终如始，越是要再接再厉、善作善成，继续把疫情防控作为当前头等大事和最重要的工作，不麻痹、不厌战、不松劲，毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，坚决打赢湖北保卫战、武汉保卫战。

习近平指出，在这场严峻斗争中，湖北各级党组织和广大党员、干部冲锋在前、英勇奋战，全省医务工作者和援鄂医疗队员白衣执甲、逆行出征，人民解放军指战员闻令即动、勇挑重担，广大社区工作者、公安干警、基层干部、下沉干部、志愿者不惧风雨、坚守一线，广大群众众志成城、踊跃参与，涌现出一大批可歌可泣的先进典型和感人事迹。

习近平强调，在这场严峻斗争中，武汉人民识大体、顾大局，不畏艰险、顽强不屈，自觉服从疫情防控大局需要，主动投身疫情防控斗争，作出了重大贡献，让全国全世界看到了武汉人民的坚韧不拔、高风亮节。正是因为有了武汉人民的牺牲和奉献，有了武汉人民的坚持和努力，才有了今天疫情防控的积极向好态势。武汉人民用自己的实际行动，展现了中国力量、中国精神，彰显了中华民族同舟共济、守望相助的家国情怀。武汉不愧为英雄的城市，武汉人民不愧为英雄的人民，必将通过打赢这次抗击新冠肺炎疫情斗争再次被载入史册！全党全国各族人民都为你们而感动、而赞叹！党和人民感谢武汉人民！

习近平代表党中央，向湖北和武汉广大党员、干部、群众致以诚挚的问候，向奋战在疫情防控第一线的广大医务工作者、人民解放军指战员、社区工作者、公安干警、基层干部、下沉干部、志愿者以及各个方面的同志们表示崇高的敬意，向正在同病魔作斗争的患者及其家属、因公殉职人员家属、病亡者家属表示诚挚的慰问，向在这场疫情中不幸罹难的同胞、牺牲的一线工作人员表示深切的哀悼。

中共中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁参加考察。

习近平始终高度关注湖北省和武汉市的疫情防控工作，一下飞机，就在中共中央政治局委员、国务院副总理、中央指导组组长孙春兰，湖北省委书记应勇，湖北省委常委、武汉市委书记王忠林陪同下，乘汽车前往集中收治重症患者的火神山医院。

在火神山医院指挥中心，习近平听取医院建设运行、患者收治、医务人员防护保障、科研攻关等情况介绍。习近平指出，疫情发生以来，包括军队在内的广大医务工作者发扬特别能吃苦、特别能战斗的精神，义无反顾奔赴湖北和武汉，毫无畏惧投入防控救治工作，日夜奋战，舍生忘死，不负重托，不辱使命，同时间赛跑，与病魔较量，为武汉疫情防控工作作出了重要贡献。军队医务人员牢记我军宗旨，召之即来，来之能战，战之能胜，为党旗、军旗增添了光彩。沧海横流，方显英雄本色。你们真正做到了救死扶伤、大爱无疆。你们是光明的使者、希望的使者，是最美的天使，是真正的英雄！党和人民感谢你们！

习近平通过远程会诊平台，同正在病区工作的医务人员代表视频连线，询问工作和保障情况。习近平强调，一线的医务工作者最辛苦，承受着难以想象的身体和心理压力，许多同志脸上和手上被磨出了血，令人感动，是新时代最可爱的人。我向你们表示崇高的敬意！习近平叮嘱广大医务人员加强自我防护、抓住机会休息，既敢于斗争、又善于斗争。有关部门要落实好防护物资、生活物资保障，落实好工资待遇、临时性工资补助、卫生防疫津贴待遇，尽快出台关心关爱一线医务人员的政策措施，帮助大家解除后顾之忧，确保大家以饱满的精神状态投入到工作中。

习近平又连线感染科病房，同正在接受治疗的患者交流，了解他们的病情和治疗情况，得知他们得到有效治疗、病情都在好转，他感到很欣慰。习近平指出，疫情发生以来，党中央一开始就明确要求把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，党中央采取的所有防控措施都首先考虑尽最大努力防止更多群众被感染，尽最大可能挽救更多患者生命。全国人民都在关心关注着你们。医务人员要竭尽所能为大家提供治疗，各方面要关心被感染的群众，照顾好他们的家人，让患者安心接受治疗。大家也要树立必胜信心，保持乐观向上的精神状态，主动听从医嘱，积极配合治疗，这有助于战胜病魔。习近平祝他们早日康复！

在医院办公楼外广场，习近平接见了湖北省当地和军队、外地支援湖北医护人员代表。习近平指出，在湖北和武汉人民遭受疫情打击的关键关头，广大医务工作者坚韧不拔、顽强拼搏、无私奉献，展现了医者仁心的崇高精神，展现了新时代医务工作者的良好形象，感动了中国，感动了世界。当前，疫情蔓延扩散势头已经得到基本遏制，防控形势逐步向好。这是全党全国全社会共同努力、团结奋斗的结果，你们是最大的功臣，党和人民要给你们记头功。党中央和各方面将一如既往大力支持湖北和武汉抗击疫情工作，一如既往全力提供医疗物资支援，一如既往为大家解除后顾之忧。党中央和全国人民永远同你们在一起，永远是你们的坚强后盾！在疫情防控斗争进入关键阶段，气可鼓不可泄。要一鼓作气，咬紧牙关，坚持到底，扛得住，守得住，不能前功尽弃。医务人员健康是战胜疫情的重要保障。很多同志在这里奋战一个多月了，很辛苦、很疲劳，希望你们注意休息，保证营养，保重身体。有关方面要改善大家工作生活条件，落实好各项防护保障措施，加强轮换和休整，尽最大努力确保一线医务人员健康和安全。

离开火神山医院，习近平来到东湖新城社区，实地察看社区卫生防疫、社区服务、群众生活保障等情况。疫情发生以来，社区累计确诊新冠肺炎患者32人，通过封闭式管控和实施网格化管理，半个多月来保持无新增确诊病例。见到总书记来了，在家隔离居住的居民纷纷从阳台和窗户向总书记挥手高声问好，习近平频频向大家挥手致意、表示慰问。

在社区生活物资集中配送点，习近平详细询问米面粮油和新鲜蔬菜水果等生活物资的采购和供应情况，强调要千方百计保障好群众基本生活。在察看社区警务室、卫生服务站、物业中心等运行情况后，习近平来到社区党群服务中心，了解社区实行网格化管理、联防联控、群防群治工作情况，对他们的工作表示肯定。

在社区党群服务中心，习近平同社区工作者、基层民警、卫生服务站医生、下沉干部、志愿者等亲切交流。习近平强调，社区作为防控的最前线，肩负的任务十分繁重，参与社区防控工作的同志们工作十分辛苦。大家夜以继日、不辞辛劳、默默付出，悉心为群众服务，为遏制疫情扩散蔓延、保障群众生活作出了重要贡献，展现了武汉党员、干部不怕牺牲、勇于担当、顾全大局、甘于奉献的精神。抗击疫情有两个阵地，一个是医院救死扶伤阵地，一个是社区防控阵地。坚持不懈做好疫情防控工作关键靠社区。要充分发挥社区在疫情防控中的重要作用，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，防控力量要向社区下沉，加强社区防控措施的落实，使所有社区成为疫情防控的坚强堡垒。打赢疫情防控人民战争要紧紧依靠人民。要做好深入细致的群众工作，把群众发动起来，构筑起群防群控的人民防线。

实地考察结束后，习近平主持召开会议，听取中央指导组、湖北省委和省政府关于疫情防控工作汇报。

听取汇报后，习近平发表了重要讲话。习近平强调，新冠肺炎疫情发生以来，党中央高度重视，重点支持湖北和武汉疫情防控工作，采取最全面、最严格、最彻底的防控举措，坚决遏制疫情扩散蔓延势头。人民解放军、中央和国家部委、各省区市鼎力相助、火线驰援，打响了疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。经过艰苦努力，湖北和武汉疫情防控形势发生积极向好变化，取得阶段性重要成果，初步实现了稳定局势、扭转局面的目标。当前，湖北和武汉疫情防控任务依然艰巨繁重。各级党组织和广大党员、干部要不忘初心、牢记使命，扛起责任、经受考验，以更严作风、更实举措把党中央决策部署落实落地。

习近平指出，要把医疗救治工作摆在第一位，在科学精准救治上下功夫，最大限度提高治愈率、降低病亡率。要进一步落实“四集中”措施，集中优势医疗资源和技术力量救治患者，加快推广应用已经研发和筛选的有效药物，提升救治水平。要加强医疗防控物资生产、供应、调配，做好出院患者康复医疗工作。要加强医护力量和医疗资源统筹，兼顾其他患者的日常就医需求，逐步恢复正常医疗秩序。

习近平强调，打赢疫情防控阻击战，重点在“防”。现在到了关键的时候，必须咬紧牙关坚持下去。要紧紧依靠人民群众，充分发动人民群众，提高群众自我服务、自我防护能力。要加强进出人员管理，深入开展流行病学调查工作。要保持内防扩散、外防输出的防控策略，同时要在做好健康管理、落实防控措施的前提下，采取“点对点、一站式”的办法，集中精准输送务工人员安全返岗，帮助外地滞留在鄂人员安全有序返乡。

习近平指出，要加大对医疗力量薄弱市州的支持力度，发挥高水平专家团队的作用，探索巡回诊疗、远程会诊等有效做法，促进优质医疗资源下沉。要改善农村医疗卫生条件，加强农村医务人员和基层干部培训，提供必要的防护物资。要发动群众开展环境卫生专项整治，教育引导群众养成良好卫生习惯和生活方式。

习近平强调，民生稳，人心就稳，社会就稳。湖北和武汉等疫情严重地方的群众自我隔离了这么长时间，有些情绪宣泄，要理解、宽容、包容，继续加大各方面工作力度。要充分考虑群众基本生活需求，密切监测市场供需和价格动态，保障米面粮油、肉禽蛋奶等生活必需品供应。对因疫情防控在家隔离的孤寡老人、困难儿童、特困人员、残疾人等特殊群体，要落实包保联系人，加强走访探视，及时提供必要帮助。要加强心理疏导和心理干预，尤其是要加强对患者及其家属、病亡者家属等的心理疏导工作。要加强舆论引导，营造强信心、暖人心、聚民心的舆论氛围。要坚持依法防控，加强社会面管控，妥善处理疫情防控中可能出现的各类问题，维护社会大局稳定。

习近平指出，这次疫情，短期内会给湖北经济社会发展带来阵痛，但不会影响经济稳中向好、长期向好的基本面。要在加强防控的前提下，采取差异化策略，适时启动分区分级、分类分时、有条件的复工复产。要落实落细国家出台的一系列支持政策，有针对性地开展援企、稳岗、扩就业等工作，强化“六稳”举措，统筹抓好春耕生产、农民就业增收等工作，坚决抓好脱贫攻坚各项任务。中央和国家机关各部委要继续加大对湖北的支持力度，帮助湖北解决实际困难和具体问题，早日全面步入正常轨道。

习近平强调，这次新冠肺炎疫情防控，是对治理体系和治理能力的一次大考，既有经验，也有教训。要放眼长远，总结经验教训，加快补齐治理体系的短板和弱项，为保障人民生命安全和身体健康筑牢制度防线。要着力完善城市治理体系和城乡基层治理体系，树立“全周期管理”意识，努力探索超大城市现代化治理新路子。

习近平指出，我们党在内忧外患中诞生，在磨难挫折中成长，在攻坚克难中壮大。敢于斗争、敢于胜利，是中国共产党人鲜明的政治品格，也是我们的政治优势。各级党组织和广大党员、干部要不忘初心、牢记使命，扛起责任、经受考验，在这场大考中磨砺责任担当之勇、科学防控之智、统筹兼顾之谋、组织实施之能，做到守土有责、守土有方。要坚决反对形式主义、官僚主义，让基层干部把更多精力投入到疫情防控第一线。要激励广大党员、干部在危难时刻挺身而出、英勇奋斗，在大战中践行初心使命，在大考中交出合格答卷。

会议以电视电话会议形式召开，湖北省13个市州和4个省直辖县级行政单位设分会场，各地党政主要负责同志、相关部门主要负责同志和外地支援各市州医疗队领队参加。

丁薛祥、张又侠和军队有关部门负责同志陪同考察。

《 人民日报 》（ 2020年03月11日 01 版）