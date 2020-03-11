在武汉东湖新城社区，和习近平总书记面对面的，有社区工作者、基层民警、卫生服务站医生，还有下沉干部、志愿者。抗疫期间，社区居民缺米少油了、下水道堵了、垃圾箱满了……这些琐碎繁杂的大事小事，他们都得管。一个多月来，像他们这样的社区防控队伍，是武汉这座英雄城市一道独特的风景线。

下沉干部孔祥锋向总书记讲述了他的25天抗疫经历。过去坐办公室写材料，如今他每天忙着帮居民们买菜送菜、跑这跑那：“我对社区从陌生到熟悉，社区居民对我也从不理解、跟我吵到现在笑脸相迎。一句‘谢谢你，小伙子’，自己再苦再累也值得。”

大家都有很多话要说。有人谈到了最初的害怕和担忧，害怕被感染，担心居民群众不理解；也有人讲述了一个个感动和温暖的瞬间。一个多月来的经历，大家慢慢体会到，面对灾难，每一个人只要愿意发光，就是一束光，既照亮了邻里，也照亮了自己。

家住新城社区的90后志愿者谢小玉，在北京上大学，寒假回家遭遇封城。她想，与其在家呆着，不如报名当个志愿者，做点更有意义的事。面对总书记，她一点都不“青涩”，言语间飞扬着青春激情：“最初我们人手不足，有的居民是有些情绪，这也是我最难过的时候。但看到很多人都在为社区默默奉献，又鼓足了劲。送东西是个力气活，需要很有干劲才行。”

总书记说：“群众在家隔离时间长了，发几句牢骚是可以理解的，谁愿意老闷在家里啊！要看到我们取得这场斗争胜利要靠人民群众，靠人民群众的支持和参与。对群众出现的一些情绪宣泄，我们要多理解、多宽容、多包容，更要做深入细致的工作，包括心理疏导、解决实际困难。上面千条线、下面一根针，群众大事小事都在社区，大家就是临时的‘小巷总理’。给人民群众当服务员，不能干巴巴、硬邦邦的，要让群众如沐春风。我们今后要更加重视社区工作。”

在这次抗击疫情斗争中，人们看到了90后、00后的群像。总书记深有感触：“过去有人说他们是娇滴滴的一代，但现在看，他们成了抗疫一线的主力军，不怕苦、不怕牺牲。抗疫一线比其他地方更能考验人。”

大家告诉总书记，社区居民们都想知道什么时候武汉能解封。“我知道，大家都在掐着指头算呢。”总书记说，“尽管武汉的疫情形势逐步向好，但总体上看还没有到可以松口气的时候。这是一场人民战争，需要全体人民坚定信心、同舟共济。坚持就是胜利。请大家再坚持一下！”

“咱们小区已经连续18天无新增确诊病例，现在居民比较安心，也有信心了，请党中央放心。”社区网格员杨铭新每日密切关注着社区疫情动态。

习近平总书记关心地问：“现在群众最需要帮助的是什么？”

“很多百姓的愿望就是早点复工。比如出租车司机，不出去干活就没有了收入来源，闷在家里挺着急的，都盼着武汉早日车水马龙、热闹起来……”社区党总支书记、居委会主任陶久娣汇报说。

总书记接过话来，“一个是疫情防控，一个是逐步恢复经济社会秩序，这两件事要统筹兼顾，有序推进。”

习近平总书记十分感慨：“大武汉有上千万人，通过封城来控制疫情蔓延扩散，难度很大，下这个决心是非常不容易的。确实是一个十分艰难的决定。从这个意义上讲，湖北人民特别是武汉人民作出了牺牲、作出了重大贡献，很了不起，你们为整个抗疫斗争立下了大功。”

“我在路上就一直在想，武汉市是多么好的一座城市！这是一座英雄的城市，这里的人民是英雄的人民。在这次抗击疫情斗争中，武汉人民展现出了不怕牺牲的精神、勇于担当的精神、顾全大局的精神，还有甘于奉献的精神。这些精神都是中华民族的精神的重要体现，我们一定要好好总结、好好发扬。我相信，通过这次抗击疫情斗争，武汉必将再一次被载入英雄史册！”

离开社区时，“总书记好！”“中国加油！”“武汉加油！”的声音此起彼伏，在春日的阳光里久久回荡……

（本报武汉3月10日电 记者杜尚泽）

《 人民日报 》（ 2020年03月11日 01 版）