武汉客厅东西湖方舱医院。

A舱的B区和D区是江善香护士的工作场所。江善香到这里已经10多天了，每天来回奔忙，除了为病患做护理，还自发组织患者们唱歌跳舞，鼓舞他们战胜病魔的信心和勇气。

江善香是福建省光泽县总医院内一科的主管护师，今年39岁，从事护理工作20年。她身材娇小，性格内向，要不是业务出色，或许很难引人注意。年初，新冠肺炎疫情在武汉发生后，江善香一直密切关注。2月4日，福建省卫健委组建第二批援助湖北护理队奔赴武汉，光泽县总医院要派一名护士参战，江善香第一个报了名。

时间紧迫，她来不及回家准备行李，却在出发前，给院党支部留下一份入党申请书。然后，拎起医院为她临时准备的行囊，义无反顾地踏上前往武汉的征途。

方舱医院的护理工作，繁杂、艰难。江善香被任命为病区护理组长，负责护理排班、帮助患者解决医疗和生活中遇到的各种实际问题。她们这个护理小组负责护理230名患者，组里14名护士分成两组，每人当班时要护理40到60名患者，工作强度非常大。打针、挂瓶、抽血、分药、铺床、打餐……同时，患者需要多次进行核酸检测和CT检查，护士们必须随时观察患者的血氧饱和度和发热情况。一旦发现病情有加重趋势，要立即转入重症医院治疗。

新冠肺炎疫情来势汹汹，许多患者心情急躁，情绪低落。他们不仅在身体上需要得到治疗，在心理上也急需疏导。可是，这里的很多患者都是老年人，只会讲武汉本地话，江善香与她的护士同事们都听不太懂。

江善香请一些能讲普通话的武汉患者当翻译，逐渐能够听懂患者的大概意思了。虽然交流还欠顺畅，但心意已经可以传达。接着，江善香尝试帮助患者解开心结，放下精神包袱。一位60多岁的老年患者，家里有4个人感染，分住在不同的医院。老人心情忧郁，每天都坐立不安，也不肯配合治疗。江善香和同事们了解情况后，耐心地和老人沟通，解释现在的防控形势，告诉他：各地医疗专家都来支援武汉、支援湖北了，您的家人一定会好起来的。多次交谈后，老人的心情慢慢放松下来，也开始积极配合治疗了。

还有一位19岁的患者，一天到晚愁眉苦脸不说话。江善香和同事们就拿出他的检查报告，把指标数据一一指给他看，告诉他，他的病情正在一天一天好转，鼓励他树立信心，战胜病魔。在她们的开导下，这名年轻的患者逐渐开朗起来，话也多了，还主动帮助护理人员和身边患者做些力所能及的事。

多日护理下来，江善香发现，对于方舱医院的患者来说，调整心态是一项尤为有益的“康复活动”。患者的精神状态好了，对疾病治疗、身体康复都有明显的助益。江善香与她的同事们便在不影响患者休息的前提下，每天中午和傍晚，组织患者唱歌、做广播操、跳广场舞。她们带领患者，用适当的歌舞活动，增强体魄，改善心情，恢复对生活的热爱。有的患者情绪不好，一开始比较抵触，不愿意参加，但抵不过护士们的热情相邀，又被唱起来、跳起来的快乐氛围感染着，终于一个个也都加入进来。结果，一唱一跳一出汗，还真感觉身体的不适感似乎减轻了，精神头也变好了。

虽然被病痛困扰着，但谁会不喜欢载歌载舞的欢悦呢？谁不渴望着早日走出病痛、重新拥抱火热的生活呢？在悠扬的歌声中，在舞动的身影里，医护人员与患者们的心贴得更近了，同心协力、战胜病魔、恢复健康的信心也更加坚定了。

2月13日，人们通过媒体，看到江善香带领患者跳广场舞的画面。2月16日，光泽县领导和光泽县总医院领导通过远程视频，联系到轮班休息的江善香，向她送去遥远的祝福。光泽县总医院的护理姐妹们，手托一颗大红纸做的“红心”，在视频中对江善香说道：“我们和你在一起！善香加油！武汉加油！中国加油！”更多的医护人员主动请缨，在决心书上签下名字，表示随时准备上一线……家乡传来的声音，让江善香的心里充满了温暖、信心和勇气。

“隔着生死的一道门，我保证不离不弃……撑起多少个黑夜，绝不让生命叫停。我们坚信有爱就会赢……”

这首为抗击疫情创作的歌曲《坚信爱会赢》，一直在江善香的耳边回响。此时的窗外，春光明媚，阳光灿烂，新的一天又开始了，江善香穿好防护服，疾步向病区走去……

《 人民日报 》（ 2020年03月11日 20 版）