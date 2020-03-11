以“有形之手”助力企业复工复产

在疫情冲击下，市场配置资源的能力受到影响。这时，政府部门就应果断出手，出台有针对性的政策加以应对

80万人！这是自人社部上线“农民工返岗复工点对点用工对接服务平台”后，短短几天内，各地政府部门根据企业需求填报的以专车、专列等形式送农民工到岗数量。

这个平台放在往年可能并不太受人关注，毕竟返岗复工是一件简单的事情。可为何，今年该平台会受到企业的热烈欢迎，发挥如此大的功效呢？

原因在于，新冠肺炎疫情下，今年的返岗有些特殊。受疫情影响，不少农民工出行返岗有困难。为了有序推动复工复产，不少大企业采取了包机、包车等方式接人返岗，可对于大部分中小微企业，这事儿往往不现实。

中小微企业用工量本就不大，员工还可能分散在全国各地，让每家企业都派包车专门到各个省份接几个人返岗，成本太高。更何况，疫情冲击下，中小微企业本就承担较大压力，部分企业生产经营困难，负担这么一大笔复工费用更是难上加难。

由此可见，虽然在生产要素的配置、流动中，市场发挥着决定性作用，但在疫情冲击下，市场配置资源的能力受到影响。这时，政府部门就得果断出手，否则，如果很多企业无法正常开工，将给社会带来较大的经济损失。

经济学理论认为，要保证市场有效，通常需具备四个条件，即参与者理性、自由竞争、信息充分、交易成本低。然而在疫情影响下，受交通、人员等因素限制，交易成本大幅上涨，受一定的恐慌情绪影响，参与者理性也有所降低。在供给侧，一些商品和服务供给不足；在需求侧，由于疫情对消费的抑制作用，部分企业生产经营出现困难，稳岗压力加大。此时，若政府“有形之手”没有果断出击、合理干预，一些企业由于经营困难、收不抵支，可能选择裁员等手段。因此，面对市场失灵，政府部门该出手时就要出手，出台有针对性的政策应对疫情冲击。

我们欣喜地看到，当下“有形之手”伸得快又准。降低企业经营成本、畅通生产要素流动、给予资金扶持等政策组合拳强劲有力。相信在“有形之手”的助力下，我们一定能把疫情影响降到最低，实现既定经济社会发展目标。

《 人民日报 》（ 2020年03月11日 18 版）