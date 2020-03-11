三千多名新生儿无一感染

2月29日凌晨1点55分，湖北省妇幼保健院的负压隔离产房，新冠肺炎高度疑似患者刘丽（化名）被紧急推了进去。上手术台6分钟后，一个新生命就迫不及待地诞生了，哭声响彻手术间。

从1月23日武汉关闭离汉通道到3月11日，在防控疫情的40多天里，湖北省妇幼保健院安全迎来了3200多个小生命，占疫情期间武汉市新生儿总数的30%。他们不但实现了胎儿存活率百分之百，还实现了新生儿零感染。

虽然是特殊时期，但生娃的事耽搁不得

“感谢湖北省妇幼保健院在最危险的时候救了我，不然真不知道会怎样。”还在ICU病房观察的刘丽说。刘丽今年34岁，由于患有多囊卵巢综合征，怀孕异常艰难。为了怀上宝宝，去年，她在一家医院做了试管婴儿手术。

怀胎37周多时，她的CT检查显示肺部明显磨玻璃样病变。当时，华科同济医院本部不是新冠肺炎定点医院，她必须更换医院生产。刘丽尝试联系了附近的多家私立医院，但都无力接收她这种情况的孕妇。

“我和妈妈在路边急得大哭，最后还是120救护车把我接到湖北省妇幼保健院。”刘丽说。

“我们不救她，产妇和孩子都会有生命危险。”当班医生说。凌晨两点半，产科病区副主任操冬梅亲自上阵，手术成功，母婴平安。目前，宝宝仍在新生儿ICU隔离观察，但身体状态比较稳定。“把孩子交给这里的医护人员，我们全家都非常放心。”刘丽说。

特殊时期，湖北省妇幼保健院承担起保障孕产妇正常医疗保健的重任，保留了产科门诊，急诊24小时应诊，产科390余名医、助、护人员严阵以待。

不仅服务武汉，也是省内各地市州高危孕妇的希望

2月5日凌晨，二胎妈妈小张即将临产，可丈夫因为疑似新冠肺炎被隔离，身边只有9岁的女儿陪伴。无奈之下，她打通了邻居的电话。好心的邻居开车把她送到了湖北省妇幼保健院。到医院时，宝宝已经出现了胎心不稳。医生紧急实施剖宫产手术，一个女宝宝终于顺利降生了。

1月26日下午3点，湖北省妇幼保健院新生儿科接到黄冈市麻城妇幼保健院求援电话，一对早产双胞胎病情危重，亟待转运来武汉治疗。为赢得抢救时间，两家医院约定急救车对开，在高速收费站汇合完成双胞胎交接。下午5点，救护车载着双胞胎回到湖北省妇幼保健院新生儿科，医生迅速对患儿实施急救。“住院40天，目前大双体重2.2公斤，小双2.1公斤，生命体征均稳定。近两天都可以出院了。”3月6日，新生儿科副主任祝华平高兴地说。

湖北省妇幼保健院不仅服务武汉，也是湖北各地市州高危孕妇和危重症新生儿的希望。1月23日至3月5日，湖北省妇幼保健院已从湖北其他地市州转运47个危重症新生儿到医院治疗，其中部分患儿已康复出院。

做最细致的防护，保证医护人员和孕产妇的安全

疫情期间，湖北省妇幼保健院接生的产妇中，新冠肺炎疑似患者就有70名，确诊患者7名。医院要求所有部门领导下沉，所有疑似病人必须副高以上主任医师亲自做手术。“我们每天都以最高的戒备防止感染。”湖北省妇幼保健院院长程龙献介绍，为减少孕产妇就医不便，该院开通了网上问诊、线上孕妇学校和儿童保健云课堂，减少人员聚集风险。

很多孕产妇送来时已经情况危急，没有时间先做CT、血常规等检查，医护人员只能做好自身防护措施。1月22日，医院第一时间拿出整层楼进行两区三通道隔离病区改造，并建立负压手术室、隔离产房。为了避免交叉感染，医院对疑似新冠肺炎孕产妇实施双隔离。就诊在发热门诊，顺产到隔离产房，剖宫产到隔离手术室，分娩后产妇到隔离病房，实现了疑似孕产妇与正常孕产妇完全隔离。对于疑似新冠肺炎产妇的宝宝，出生后第一时间会转到新生儿隔离病房，做到疑似母亲与新生宝宝隔离。

1月25日0点08分，湖北省妇幼保健院迎来了农历新年第一个宝宝的降生，父母取小名“年宝”。

疫情发生后，湖北省妇幼保健院产科保持了住院孕产妇日均330人左右，分娩量日均72人，其中最高的一天，单日分娩量达到了108例。3200多个疫情期间出生的宝宝，不仅存活率100%，而且无一感染新冠肺炎。

《 人民日报 》（ 2020年03月11日 12 版）