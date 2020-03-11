300名援汉消防队员奋战抗疫一线

人民网武汉3月10日电 （记者申少铁）“有你们帮助，我非常放心！谢谢你们！”日前，从武汉市肺科医院治愈出院的陈先生对帮助转运的消防队员们感激地说道。

前不久，因疫情滞留湖北的300多名外省区市消防员在武汉集结，组成“119援汉党员突击大队”，支援武汉市消防救援支队“119党员突击队”，统一接受应急管理部前方工作组的领导和湖北省消防救援总队的管理指挥。

集结誓师当天，应急管理部消防救援局向增援消防员发出动员令：大事难事看担当，危难时刻见精神。一声令下，奔赴战场。“119援汉党员突击大队”分赴各任务点，同武汉市消防救援队伍一起，共同承担涉疫人员转送、洗消杀毒、物资转运、紧急救助、联查联防等一线任务。

截至目前，“119党员突击队”已转移涉疫人员4860人，防疫洗消463.58万平方米，转运防疫物资4905.62吨，全员满负荷运转。300多名生力军的加入，极大缓解了武汉当地消防力量的工作压力。

“作为一名消防员，我虽然不能回原单位参加防疫工作，但留在武汉为家乡尽一份力，也是对我的磨练。”援汉消防员、福建省漳州市平和县消防救援大队消防员程骏驰说。

《 人民日报 》（ 2020年03月11日 11 版）