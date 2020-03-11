初心，映照在救死扶伤的战场

6日，北京协和医疗队武汉驻地。鲜艳的党旗高悬，40余名党员和入党申请人身着队服、面戴口罩，提前入场，在会议桌前围坐成里外两圈。

时钟的指针划过晚上8时。话筒中声音响起，“从第一批医疗队员来到武汉，已经是第四十一天了。这段时间，大家克服困难，救治病患，彰显了共产党人的初心使命。”随后，党委书记张抒扬郑重宣布，“今天，我们在抗疫一线开一次特殊的党课，主题就是‘中国共产党人的初心和使命’。”

开课伊始，一段纪录片伴随着悠扬的背景乐，把大家带回了60多年前的峥嵘岁月。画面里，是上世纪60年代，中国医学科学院北京协和医学院前院校长顾方舟，带领团队攻坚克难，研制脊灰糖丸活疫苗的一幕幕场景。

“铁了心给老百姓谋健康”“把祖国的重托扛在肩上”“党交给我们的任务就一定要完成好”……一句句质朴动人却铿锵有力的话，穿越时光。

结合“老院校长”树立的党员楷模，张抒扬深情讲述了中国共产党的奋斗历程。谈及当下的疫情防控斗争，投影仪上显现出一张照片，画面里的是武汉金银潭医院院长张定宇，“他身患‘渐冻’绝症，妻子被感染隔离，却瞒着全院医护人员，与病魔抢时间。”张抒扬语调升高，“张院长是真正的战斗英雄，他用实际行动践行共产党人的初心使命，我们都要向他学习！”

“在疫情防控特殊时期，重新回顾党员的初心使命，极大增强了我的使命感和归属感，这将成为我在一线坚持抗疫的最大动力。”“老党员”第二临时党支部书记郑莹说。

“来到武汉的第二天，我就递交了入党申请书。这场抗疫战争让我的22岁变得很不平凡，这堂特殊的党课我将永远铭记。”“95后”ICU护士韩雪儿说。

……

举手、起身、踊跃发言。一堂党课讲完，听课的党员和入党申请人们一个个争先恐后发表感言。党课结束了，但党员的初心使命牢牢印刻在内心深处。

《 人民日报 》（ 2020年03月11日 11 版）