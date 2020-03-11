无论身处何时何地，每一个人多做一些力所能及的事，我们就能更接近胜利

10日，武汉武昌方舱医院休舱了。

看着新闻中空荡荡的病区，我为大家高兴，又不禁回想起在那里的温暖点滴。

我是武汉市洪山区公安分局交通大队一名民警，在确诊了新冠肺炎后住进了武昌方舱医院。入舱前经常忙得脚不沾地，突然间闲下来还怪不习惯。躺在病床的那几天，看着医生护士们像装了加速器似的来回穿梭，很让人心疼。随着身体渐渐恢复，我就一直在想自己能帮点什么忙。

院区设置了饮水机供大家使用，我去接热水时，发现周边地面湿漉漉的。仔细一看，原来饮水机的排水管道没装上。积水环境容易滋生细菌，要是有人经过时再滑倒，就更不好了。

我赶紧上报给了医院管理办公室。转念一想，医生给大家治病已经很忙，要是有软管接头，自己也能给装上。正好没多久，社工曹李耘带来了尺寸合适的软管接头。

“这是大家的事，哪能让你一人干？”路过的病友见我在捣鼓机器，也纷纷加入进来。病友付丹还找来几个废弃的消毒液桶接水，三两下，饮水机漏水的问题就解决了。

几件小事后，一些热心忙碌的病友熟络起来，一聊，其中许多是党员。每天不厌其烦帮着收拾废品、整理环境的退伍军人老肖说：“作为党员，咱们这时候不站出来还等什么时候？”

护士人少，病人的需求却非常多样。“分区管理会不会更有效率？”我们几个党员一起合计，组织病友进行服务分区，由热心病友担当组长，统一征集大家的需求，帮医护人员分发食品、药品。

帮83岁的宋婆婆联系上在宾馆隔离的儿子，帮患有口腔溃疡的潘师傅把米饭改成稀饭，发挥民警职业经验宽慰新入舱的马大姐……就这样，我们每天跟“舱友”们聊聊天，记下他们的需求，帮他们做些力所能及的事，时间也变快了起来。

武汉话常讲一个词叫“不服周”，面对天大困难，也不服软。我是一名病人，但也是一名党员、一名警察。即使身在病区，也要用自己的方式战斗。

作为患者，我们接受了医护人员的救治和关爱，这份爱应当由我们继续传递。有一分热，就发一分光。病友间的鼓励、互助也是一剂良药，熨帖了方舱里的那些不安和焦躁。

有时，一件小事，就能温暖人心，一句问候，就能增添希望。无论身处何时何地，每一个人多做一些力所能及的事，我们就能更接近胜利。

（讲述人为武汉市洪山区公安分局交通大队民警，本报记者刘博通整理）

《 人民日报 》（ 2020年03月11日 11 版）