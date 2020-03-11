海南对口支援湖北荆州:“果蔬送一线，困难一起扛”

3月6日9时15分，载着132吨优质芒果的“冷链专列”驶出海南省三亚市天涯站，奔向湖北省荆州市沙市站。“三亚驰援湖北的瓜果蔬菜量较大，路途较远，特殊时期，道路货运成本高，而且很难一次运送这么多物资。”三亚市农业农村局副局长曲环介绍，三亚在2月1日运送了第一批109吨瓜菜驰援湖北后，主动对接铁路部门，从三亚开出“爱心果蔬专列”。列车穿越琼州海峡，需要先卸下一节节车厢，送上轮渡，过了海再把车厢一节节地接起来，仅两边的码头装卸就长达四五个小时。

疫情发生以来，海南各市县农户、企业踊跃捐款捐物，驰援湖北，物资时常多到车子装不下。

“急需9.6米长的冷链车，发湖北，15吨火龙果。”2月6日起，海南保亭苗圃基地负责人王华玲在电话、微信里反复重复这句话。这批火龙果是她发出捐赠倡议后，澄迈县水果店主蔡笃君、东方天韬生态农业发展有限公司、乐东福霖农业有限公司三方响应捐赠的。最终，他们通过海南爱心扶贫网找到了一辆冷链车。2月8日元宵节，大家从早忙到晚，赶在当晚9时装运完成。“和医务人员比，我们做的这些微不足道。果蔬送一线，困难一起扛！”王华玲说。

2月26日一大早，海南控股美丽乡村公司负责人李剑光带着几十名工人，到基地里摘毛豆，分拣、打包、装箱，等候从琼海发车的捐赠物资车辆。12箱500斤毛豆，在当天运往荆州的40辆910吨农产品里，不算很多，却是“给湖北人民带去的一点心意”。

据了解，从2月1日开始，海南陆续调运瓜果蔬菜肉蛋等生活物资送往湖北武汉、荆州、孝感等地，总计达13批次4784.22吨，其中支援荆州6批次2183吨。海南社会各界自发捐赠湖北的生活物资还有2000多吨。“我们与湖北前方及时沟通协调，分批次向湖北发送捐赠新鲜瓜菜。”海南省商务厅市场体系建设处处长王建国说。

疫情发生以来，海南先后派出7支医疗队共计864人奔赴武汉、荆州两地的22家医疗机构，开展医疗救治和疫情防控工作。1月25日大年初一，海南省委书记刘赐贵就专门召开会议研究支援湖北的具体举措，两天内集结149名医务人员火速驰援荆州。

1月27日第一批医疗队员到达后迅速赶赴荆州各县市9家医院，充实到重症感染科等关键岗位，提高了进驻医院的救治能力。前方指挥部搭建起远程视频网络系统，建立了由驻点医院医疗骨干、指挥部专家组、远程会诊专家组成的三级救治体系。医疗队还先后派出在荆州的四批78名医疗队员支援荆州疫情最严重的洪湖市，指导定点医院的医疗救治和部分乡镇的疫情防控，并编写了多份调研报告，为洪湖市疫情防控工作提供了有力支撑。

截至3月6日，海南医疗队累计收治患者2272例，治愈患者873例，完成流行病学调查929人，搜索到密切接触者823人，采集样本1201份。此外，海南支援湖北9批次49种医用物资设备共计32万件，包括呼吸机、护目镜、远程医疗设备等。“海南举全省之力鼎力相助，社会各界踊跃捐款捐物。”海南省支援湖北抗疫前方指挥部总指挥陆志远表示，海南医疗队将继续做好各项工作，不获全胜、决不收兵。

《 人民日报 》（ 2020年03月11日 06 版）