“感谢有‘宁’，前来‘襄’助。”2月12日深夜，辽宁首批支援襄阳医疗队80多名队员乘机抵达，在襄阳日报微博直播平台上，48万人为他们“云接机”。目前，共有434名队员支援襄阳4县（区）和市区3家三甲定点救（收）治医院。而在300多公里外，1600多名辽宁“战友”，正在武汉夜以继日奋战。

“你们在前线奋战，我们在后方保障。”2月21日，沈阳雪后寒夜，4位司机近50个小时接力驾驶，把急需的5G传输远程会诊云平台、价值超1150万元的大型车载CT顺利送达武昌方舱医院。

2月24日凌晨，240吨优质东北大米，从沈阳、盘锦装车启程运往武汉。疫情发生以来，中国铁路沈阳局集团有限公司运输各类防疫物资445车、20532吨。

大到救援车辆及紧缺的医疗设备，小到鸡蛋、牛奶、挂面、矿泉水等生活必需品，辽宁援助物资源源不断。仅医疗物资一项，辽宁累计向湖北输送医用口罩13.5万只、防护服1.14万套、护目镜及防护面罩4100个，还有治疗仪、呼吸机、负压救护车等医疗设备。

“辽宁将尽最大努力为湖北、为襄阳打赢疫情防控阻击战提供坚强支持。”2月17日，辽宁省委书记陈求发与湖北省委常委、襄阳市委书记李乐成通电话时表示。

辽宁成立以省委常委、常务副省长为组长的对口支援领导小组，并设立对口支援前方指挥部。辽宁举全省之力迅速行动，集结最优秀的医务人员，调配最紧缺、最丰富的物资，全力支援襄阳新冠肺炎防治工作。

“前方需要啥，我们就给啥。”1月24日除夕夜，在接到工信部下达生产负压救护车的指令后，华晨集团立下了“20天30台”的军令状。

“我们不是医生，不能在一线救助病人。但我们要加紧保质地生产出负压救护车，为最美逆行者护航。”华晨雷诺金杯总装一车间内饰班长关长江说，他和工友们每天都要加班到夜里11点多。

“辽宁着力保障前方医疗物资供给，强化运输保障，运用大数据、云医院开展远程专家会诊，为前方提供有力的技术保障。同时加强生活保障，确保对口支援需求。”辽宁省省长唐一军主持召开省新冠肺炎疫情防控指挥部专题会议时说。

隔离的是病毒，拉近的是人心。1月28日，辽宁方大集团向湖北省新冠肺炎防控指挥部捐赠2亿元，用于湖北省新冠肺炎疫情防控、患者救治和一线医护人员保护。20个小时，1800公里，2月20日，3名辽宁小伙将2辆满载紧缺物资的救护车开抵襄阳市慈善总会，登记交付后，步行离开。“如果一定要留名，请叫我们辽宁人！”3位小伙子异口同声。

辽宁省工商联数据显示，辽宁省2240家民营企业、企业家、社会组织共捐款捐物总价值约6.98亿元。截至3月9日，辽宁省红十字会累计接收社会捐赠款物价值2241.70万元，其中接收捐款709.04万元，接收捐物价值1532.66万元；辽宁省慈善总会累计接收捐赠款物总价值超过1.7亿元。

《 人民日报 》（ 2020年03月11日 06 版）