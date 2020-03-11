2月16日下午3点，华中科技大学同济医学院附属协和医院肿瘤中心，为新冠肺炎患者的第一个视频会诊正式开始。

“患者属新冠肺炎危重型，伴有急性脑梗塞和高血压。”安徽医科大学一附院高新院区副院长、医疗队领队张泓提出建议，诊疗不仅要关注肺炎，还必须有整体观念。

当时，这名92岁的患者，因“发热伴呼吸困难10余天，昏迷4小时”，已被收治进安徽医科大学一附院医疗队托管的危重症病区，病情不容乐观。

诊疗方案确定后，历经多小时连续抢救，到2月17日下午，这名高龄患者终于转危为安，血氧饱和度稳定在95%以上，各项指标明显好转。

与“疫”魔抗争，同生死竞速。一个多月来，像这样没有硝烟的战斗在安徽医疗队支援的病区每天都在打响。新冠肺炎疫情发生以来，安徽先后派出8批次医疗队1305人驰援湖北，他们入驻在5家医院、4个方舱医院。

截至3月9日，医疗队服务2508名患者，其中危重患者317名，累计治愈出院832人。除日常工作之外，医疗队还负责巡诊社区及隔离点患者、培训医护人员，目前共巡诊12个社区及隔离点，指导排查1000多名患者，培训当地医护人员4046人。

“第一批医疗队在进驻武汉太康医院时，条件非常艰苦。”安徽支援湖北医疗队党委副书记邵东华介绍，在没有缓冲区、隔离带，甚至连速干手消毒剂都缺乏的情况下，医疗队克服困难，开设重症医学科，解决了东西湖区重症患者集中救治问题。

为推动援救工作高效有序开展，安徽医疗队及时总结，巩固成果，专门研究制定出“医疗队工作手册”，将党建工作、应急处理、物资分配、工作值班、后勤保障等工作以制度形式确立下来。

“更重要的是，细化了医疗队员在一线工作生活中的相关防护措施，为援救工作加了一把安全锁。”邵东华说，后续医疗队整建制接管的医院病区，成功救治多名危重症患者，接管的方舱医院共计服务舱位近1000张，无病人死亡、无医护人员感染。

为加大救治力度，安徽第一批医疗队率先在接管的病区中使用中西医结合方法诊疗。“通过观察近100例新冠肺炎患者，分析发现住院患者以痰湿阻肺、痰热蕴肺两型为主。”医疗队成员、六安市中医院呼吸科主任王士安及专家团队，为住院患者制定了处方，在接管病区97%的患者中使用了中药汤剂治疗。“在近1个月时间里，接管协和东西湖区医院的3个病区，收治病人180多人，好转出院约160余人，其中重症转为轻症达80%，危重症转为重症达70%。”

危难险重中，也不忘暖心互助。疫情当前，口罩和防护服是白衣战士的战甲，但在关键时刻，安徽支援湖北医疗队队员、阜阳市颍上县人民医院呼吸科主任刘玲却脱下自己的防护服，给年轻的队友换上。

2月6日，是刘玲进入隔离病房工作的第八天。就在她准备换上防护服进入病区时，抬头看见一个年轻护士，“他已经穿上隔离衣，正准备套防护服，但他的防护服质量一般，防护效果可能不好。”得知他还要在隔离病区近距离护理患者6小时以上，刘玲没有多想，便脱下自己的防护服塞给他，“你先穿我的，我今天查房只需要在里面待两三个小时，把你的防护服换给我”。

同行队员问刘玲，怎么舍得把自己的“护身装备”换给别人，刘玲说：“大家都同在抗疫一线，是同一个战壕里的战友，那个年轻护士，在我眼里就是弟弟，应该的！”

“疫情不退，我们不退。”近日，安徽支援湖北医疗队党组织收到一封特殊的请战书，这是一批“80后”“90后”白衣战士们的请战书。“作为首批医疗队队员，我们已经在武汉奋战了一个多月，目前仍有患者需要治疗，我们请愿继续坚守疫情一线，坚守到最后一名患者出院，请组织批准。”请战书字字恳切，印在名字上的红手印，是这些年轻白衣天使的心声，更是他们必胜的决心。

《 人民日报 》（ 2020年03月11日 06 版）