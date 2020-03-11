深夜，火神山医院依然灯火通明，这里是与病毒决战、与时间赛跑的战疫前沿阵地。除夕出征的白衣战士已经连续奋战一个多月，仍然奋勇向前。

他们之中，“专家党员突击队”格外引人注目。他们是来自陆军军医大学的毛青、李琦、杨仕明、曹国强、任小宝、陈萍。他们平均年龄超过54岁，党龄最短的也有28年，都是各自领域的权威专家，都是自战疫发起之时就冲在最前线的无畏战士。

冲锋——

背着呼吸机上“战场”

午夜，火神山医院一科一病区主任李琦仍然坚守在工作岗位上。穿着厚厚的防护服到“红区”查房、开科室例会、参加重症患者会诊……一整天下来，已经55岁、患有严重呼吸睡眠障碍的李琦有些吃不消，血压飙升到180。出征之时，他在行囊里装上了便携式呼吸机。“放心吧，我已经回到宾馆，睡一觉就好了。”妻子打来电话叮嘱他注意休息，他迫不得已撒了个“善意的谎”。

与李琦一样拼命的，还有大他1岁的传染病专家毛青。医院要扩大收容量，成立新的综合科，身兼医院专家组、感控组副组长的他主动请缨去当科主任；接诊的病人下肢瘫痪下不了救护车，他不顾髋关节的病痛第一个冲上去把病人抱下来……

“党员、军人、医生，任何一个身份都决定了我必须毫不迟疑地往前冲！”毛青的话，道出了“专家党员突击队”每个人的心声。

专家杨仕明，还有一个特殊的身份。

“等东湖的樱花开了，我们约起过早哈！”不论是金银潭还是火神山，只要操着一口地道武汉话的杨仕明教授出现在病房里，患者们就会倍感亲切，充满信心。

一个多月来，这位军医中的武汉人，每天都会出现在“红区”查房、问诊。杨教授的母亲就在武汉，老人家甚至到现在仍不知道儿子就在战疫前线。

金银潭没有潭，鱼水之情深于潭；火神山不是山，生命之托重于山。从金银潭到火神山，“专家党员突击队”时时当先锋，处处打头阵，他们像高扬的战旗，引领医疗队员们勇往直前、连续奋战，决战“疫”魔。

权威——

高水平诊治疑难病症

金银潭医院，一位重症患者的病情牵动着医疗队员们的心。

一次，火神山医院专家组组长徐迪雄组织专家会诊，一位患者的CT影像显示，肺部几乎全白。主治医生焦急万分，建议立即增加抗病毒药物，进行输液治疗。

“且慢！”参加会诊的曹国强教授盯着CT影像，语气坚定地说，“这影像与新冠肺炎的典型表现有着细微差别，我认为，很可能是胸腔积液造成的。患者患有严重的心衰，大量输液可能有风险……”

毛青、任小宝、杨仕明等几位专家经过认真的讨论研究，都对曹国强的看法表示支持。按照专家们的意见，主治医生及时调整治疗方案，从纠治心功能不全入手展开救治。3天之后，CT影像显示，患者肺部病灶大部分消失了，由重症转为轻症。

“复盘”救治过程，主治医生恍然大悟：这位患者虽然感染了新冠肺炎，但症状较轻，心衰才是主要病因。如果按错的治疗方案治疗，后果不堪设想。

“要是没有专家把住这一关，就会带来非常大的隐患。”有医疗队员感慨地说。

58岁的陈萍，是医疗队年龄最大的队员，从事感控工作已30余年。17年前，陈萍就已脱下军装，但她时刻以军人标准要求自己，“祖国有需要，军队有命令，我义不容辞。”疫情发生后，她一直关注着疫情动态，为疫情防控建言献策。为了实现“打胜仗，零感染”的目标，陈萍加班加点准备资料，为全体队员进行防护培训，“我要做确保医护人员安全的最后一道防线”。

出征当天，陈萍带着“医院感染监测系统”上了飞机。在火神山医院，患有高血压且离开夜班岗位多年的她，主动加入夜班值守。她在病区建起安全防护监测的“天眼”，全程观察医护人员进出病区流程是否规范。

信任——

放心把生命托付给他们

与病毒直接交锋的战场上，你最放心把生命托付给谁？对于这个问题，医疗队员们的回答出奇一致：“专家党员突击队”。

1月28日，护士谭琼下夜班回到营地后，身体突然出现不适并伴有剧烈咳嗽。“是不是被感染了？”谭琼慌了，情绪很低落。曹国强得知后，第一时间赶来诊断。没有听诊器，他就直接用裸耳贴在谭琼背上听肺音。最终，曹国强凭借丰富的临床经验判定，谭琼只是普通的感冒。

“如果谭琼感染了病毒，你那么做不是非常危险吗？”有人问曹国强，可他却说，为了战友，顾不上那么多。

提起任小宝，火神山医院感染一科二病区的医护人员几乎异口同声，“既体贴队员又爱护病患，因为有他，这个队伍才这么有活力与朝气。”在队员们的眼中，任小宝既是可亲可敬的“宝哥”，亦是攻坚克难的专家。

“专家党员突击队”的每一个人都和任小宝一样，看到他们的身影，就会让人安心，给人力量。

取咽拭子对操作者来说风险较大，他们就陪在年轻医生身边一起操作；高龄患者听力不好，他们就俯身贴着老人耳朵讲话；患者长期住院情绪不佳，他们就拉着患者打太极……在他们的影响带动下，患者积极配合治疗，医疗队员也学会了如何与不同的病人沟通交流、如何处理棘手问题。

（李大勇、张旭航、刘远桥参与采写）

《 人民日报 》（ 2020年03月11日 06 版）