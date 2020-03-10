三八节这天，复工后首批“口罩脸”护肤品直运武汉

为缓解抗疫一线医护人员“口罩脸”“酒精手”的皮肤问题，2020年3月3日，由《中国化妆品》杂志社和人民网·人民健康共同发起的“致敬最美白衣天使?中国化妆品‘爱心壹号’公益行动”，一直在紧锣密鼓中向前推进：20多位专家分成3个审查小组对上报的30余款捐赠产品进行严格审查筛选，以确保最优秀的国产护肤精品送到抗疫第一线；十来位组委会人员紧急联系物流车辆对接武汉火神山等医院；几百位化妆品企业职工加班加点备货装箱，一切工作忙而有序地进行着。

戴春林员工与“快递小哥”一起将捐赠物资搬上车

截止到3月8日上午8时，化妆品企业复工后首批护肤品捐赠物资已经送到“快递小哥”手中，将通过特殊渠道直接运抵武汉。

3月7日，“爱心壹号”行动组委会对入选品牌米蓓尔、黛兰娜、相宜本草、肤可舒、润百颜、善颜、纳晶、Haisune、梅芙百兰、酉效、戴春林、奢脉等品牌捐赠的十余种产品，再次进行复核沟通确认。透过贴在捐赠产品包装箱上的一个个醒目的中国化妆品“爱心壹号”公益行动标识，我们感受到了这些爱心企业的社会责任和社会担当。

据了解，为了将这批捐赠物资尽快送到“战疫”一线医护人员手中，品牌企业在复工复产后第一时间加班加点生产。组委会在反复与接收医院进行沟通后，决定将物资运送兵分两路：一路由武汉雷神山医院、武汉泰康同济医院、武汉协和医院出具《捐赠物资接收函》，直接通过物流“绿色通道”发往武汉接收点；一路捐赠给北京大学人民医院、北京积水潭医院、北京友谊医院的物资，北京医院的物资，由企业直接发往北京，随即日出发的武汉援助医疗队一同抵达武汉。

捐赠物资装车前，奢脉国际与医美生物科技有限公司员工为“战疫”白衣天使加油

（《中国化妆品》杂志社、人民网“人民好医生”客户端联合报道）